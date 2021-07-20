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Новини
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З одеського СІЗО втік ув'язнений Кутафін. Поліція ввела операцію "Сирена". ФОТО

Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста, який втік із СІЗО. У місті введено операцію "Сирена".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласне управління поліції.

У повідомленні зазначається: "Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.185 ККУ, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 р.н., який 20 липня поточного року скоїв втечу з Одеського слідчого ізолятора. В місті введена поліцейська операція "Сирена".

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне волосся, коротка зачіска, очі карі, має подряпини на тілі та руках.

Був одягнений: у джинси синього кольору, без взуття".

Поліція звернулася до громадян: "Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію "102"".

З одеського СІЗО втік увязнений Кутафін. Поліція ввела операцію Сирена 01
З одеського СІЗО втік увязнений Кутафін. Поліція ввела операцію Сирена 02

Автор: 

Одеса (5499) втеча (221) СІЗО (728)


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Топ коментарі
+8
Лицо открытое, честное... можно использовать на гос. службе. Негативная информация -происки порохоботов.
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20.07.2021 17:12 Відповісти
+4
Ох и рожа, ну чисто депутат слуги народа!
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20.07.2021 17:25 Відповісти
+3
Ох и рожа...!
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20.07.2021 16:56 Відповісти
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Ох и рожа...!
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20.07.2021 16:56 Відповісти
да не, это у него лицо такое
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20.07.2021 16:59 Відповісти
сирожа ш от и рожа ))
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20.07.2021 17:02 Відповісти
Пока спецназ нацхвартии Авакова штурмует квартиры неплательщиков алиментов и ищет храбро уничтожает коноплю планокуров, в ето время уже который бандит за последний месяц бежит из под стражы и совершает разбойное нападение на дома украинцев.
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20.07.2021 17:02 Відповісти
мелкий жулик - хотел шо то списить и то не смог ...
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20.07.2021 17:14 Відповісти
С одесского кичмана сбежали два уркана
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20.07.2021 17:10 Відповісти
Лицо открытое, честное... можно использовать на гос. службе. Негативная информация -происки порохоботов.
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20.07.2021 17:12 Відповісти
через канализацию просочился?
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20.07.2021 17:19 Відповісти
Ох и рожа, ну чисто депутат слуги народа!
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20.07.2021 17:25 Відповісти
СІЗО потрібно чистити - персонал гнилий. Всіх звільнити без вислуги та трудового стажу.
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20.07.2021 17:28 Відповісти
У меня на службе был случай. клиент залез в поворотный круг прицепа КАМАЗа и так до самого Севастополя. но там при въезде морячки приняли его.
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20.07.2021 17:33 Відповісти
а гирю пудовую не пробовали между ног....... ага!!! - не гуманно.... к стати у нас на базаре с три
штуки таких же интеллектуала барыжат биндюжкой а когда нажрутся вапще как близнецы......
адрес базара дать?
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20.07.2021 17:35 Відповісти
С а-а-адесского кичмана
Бежали два уркана...
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20.07.2021 17:41 Відповісти
ху из кутафин ???
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20.07.2021 18:33 Відповісти
Я как-то проходил мимо,и не один раз,смотрел и думал как можно оттуда сбежать.Там только через ворота:или выйти-или выехать
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20.07.2021 18:42 Відповісти
З одеського СІЗО втік ув'язнений Кутафін. Поліція ввела операцію "Сирена" - Цензор.НЕТ 4688
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20.07.2021 19:18 Відповісти
https://t.me/c/1498303038/11100 "...Сбежавший сегодня зек уже отправлен обратно в свои апартаменты.Пишут, что сбежал он во время прогулки: вылез из дворика, проник на хоздвор, перелез через четыре рубежа с сигнализацией и основное ограждение. А осудили его за повторную попытку украсть кабель на территории Одесского авиационного завода...
"
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20.07.2021 20:54 Відповісти
https://www.number1.in.ua/salon/2009-2/ А поймали этого редиску?
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18.08.2022 20:32 Відповісти
 
 