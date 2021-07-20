З одеського СІЗО втік ув'язнений Кутафін. Поліція ввела операцію "Сирена". ФОТО

Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста, який втік із СІЗО. У місті введено операцію "Сирена".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласне управління поліції.

У повідомленні зазначається: "Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.185 ККУ, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 р.н., який 20 липня поточного року скоїв втечу з Одеського слідчого ізолятора. В місті введена поліцейська операція "Сирена".

Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне волосся, коротка зачіска, очі карі, має подряпини на тілі та руках.

Був одягнений: у джинси синього кольору, без взуття".

Поліція звернулася до громадян: "Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію "102"".



