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Эксперты при определении морального вреда от НГЗ в 9,2 млрд грн вышли за пределы полномочий, - Минюст

Эксперты при определении морального вреда от НГЗ в 9,2 млрд грн вышли за пределы полномочий, - Минюст

Юристы Николаевского глиноземного завода (НГЗ) получили решение Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции, которая приостановила свидетельства экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко. Они авторы психологической экспертизы, благодаря которой ГО "Стоп шлам" намерена получить от НГЗ более 9 млрд грн компенсации. На заводе эти действия называют спланированной рейдерской атакой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вывод, сделанный членами комиссии при Минюсте, гласит: "Эксперты вышли за пределы своих специальных знаний как экспертов-психологов и предоставили выводы по вопросам права, медицины и экологии в категоричной форме".

Также выяснилось, что эксперты не изучали документы и не встречались с "потерпевшими", а в исследовании использовали несуществующую методику. По их словам, она "находится в стадии разработки".

"Для обоснования огромной суммы иска, в члены организации записали 1279 человек, которые якобы испытывают "моральные страдания" от действий завода. Но ни с одним из них эксперты не встречались, а выводы делали из распечаток из интернета. Причем поработали сразу и за суд - определили деятельность завода как незаконную, "нашли" вред экологии, сделали выводы по заболеваниям. И все это в психологической экспертизе и без каких-либо подтверждающих документов", - отметила Оксана Карпенко, начальник юридического отдела НГЗ.

В своем решении Дисциплинарная палата отметила, что "в международной и отечественной практике судебных экспертиз считается неприемлемым определение условных, гипотетических лиц, условного вреда и его условного размера, поскольку правовая оценка суда базируется на конкретных фактах".

При этом экспертам напомнили, что в такого рода экспертизах необходимо учитывать данные профильных специалистов: экологов, медиков, социологов. Авторы же скандальной экспертизы сделали заключение о "моральном вреде" не изучив ни одного медицинского документа или заключения компетентных органов.

Эксперты, давшие скандальное заключение, понесут дисциплинарное наказание - им приостановили свидетельства и обязали заново пройти аттестацию.

Эксперты при определении морального вреда от НГЗ в 9,2 млрд грн вышли за пределы полномочий, - Минюст 01

Выводы Дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте, изучившей материалы, шокировали даже министра Дениса Малюску, который назвал экспертизу незаконной. "Заключение, от которого глаза вылезают на лоб", - написал министр на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, ранее около тысячи рабочих Николаевского глиноземного завода митинговали под Апелляционным судом в Николаеве. По их мнению, от решения суда будет завесить будет работать завод или нет.

Также министр юстиции Денис Малюска назвал экспертизу по НГЗ незаконной. По его словам, оценка проводилась на основании распечаток из Интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактов в нарушение установленных методик и здравого смысла.

Автор: 

Минюст (1756) экспертиза (301) Николаевский глиноземный завод (23)


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У нас пол Днепра молча страдает от "Петровки" .
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20.07.2021 17:57 Ответить
определять моральный вред у нас смогут только независимые иностранные эксперты. и наказивать нужно сполна. а вот такие ГО нужно сжигать вместе с их основателями.
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20.07.2021 18:03 Ответить
НГЗ фиалки производит

Малютка одобряет 🤔
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20.07.2021 22:36 Ответить
и как обычно, схемы Паши Куфтырева начинают сыпаться на мелочах..
я который раз пишу, Дерипаска отмороженный, может и пристрелить..
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20.07.2021 18:07 Ответить
Почалося............
Випускайте грету тумблер!
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20.07.2021 18:41 Ответить
Дійсно, що російський мільярдер може нанести шкоду українській землі , бо йому на нас плювати ! А от "наш український" мін'юст кого захищає в цій ситуації ? Та гроші в своїй кишені, які дає той власник тим чиновникам !
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20.07.2021 19:38 Ответить
Нормальная цифра.... Чего суетятся?
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20.07.2021 22:11 Ответить
на то он и Дерипаска, чтобы с него пасы дерты 😂
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20.07.2021 22:38 Ответить
 
 