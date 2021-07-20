Експерти під час визначення моральної шкоди від МГЗ у 9,2 млрд грн вийшли за межі повноважень, - Мін'юст

Юристи Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) отримали рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції, яка призупинила свідоцтва експертів Ірхіна, Левчука і Литвиненка. Вони є авторами психологічної експертизи, завдяки якій ГО "Стоп шлам" має намір отримати від МГЗ понад 9 млрд грн компенсації. На заводі ці дії називають спланованою рейдерською атакою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Висновок, зроблений членами комісії при Мін'юсті, говорить: "Експерти вийшли за межі своїх спеціальних знань як експертів-психологів і надали висновки з питань права, медицини і екології в категоричній формі".

Також з'ясувалося, що експерти не вивчали документи і не зустрічалися з "потерпілими", а в дослідженні використовували неіснуючу методику. За їхніми словами, вона "перебуває в стадії розробки".

"Для обґрунтування величезної суми позову, в члени організації записали 1279 осіб, які нібито відчувають "моральні страждання" від дій заводу. Але ні з одним з них експерти не зустрічалися, а висновки робили з роздруківок з Інтернету. Причому попрацювали відразу і за суд - визначили діяльність заводу як незаконну, "знайшли" шкоду екології, зробили висновки по захворюваннях. І все це в психологічній експертизі і без будь-яких підтверджуючих документів", - зазначила Оксана Карпенко, начальниця юридичного відділу МГЗ.

У своєму рішенні Дисциплінарна палата зазначила, що "в міжнародній і вітчизняній практиці судових експертиз вважається неприйнятним визначення умовних, гіпотетичних осіб, умовної шкоди і її умовного розміру, оскільки правова оцінка суду базується на конкретних фактах".

При цьому експертам нагадали, що в такого роду експертизах необхідно враховувати дані профільних фахівців: екологів, медиків, соціологів. Автори ж скандальної експертизи зробили висновок про "моральну шкоду" не вивчивши жодного медичного документу або висновку компетентних органів.

Експерти, що дали скандальний висновок, понесуть дисциплінарне покарання - їм призупинили свідоцтва і зобов'язали заново пройти атестацію.

Висновки Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті, яка вивчила матеріали, шокували навіть міністра Дениса Малюску, який назвав експертизу незаконною. "Висновок, від якого очі вилазять на лоб", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялось, раніше приблизно тисячя робітників Миколаївського глиноземного заводу мітингували під Апеляційним судом у Миколаєві. На їхню думку, від рішення суду залежатиме буде працювати завод чи ні.

Також міністр юстиції Денис Малюска назвав експертизу щодо МГЗ незаконною. За його словами, оцінка проводилася на підставі роздруківок з Інтернету і копій дозвільних документів без дослідження відомостей про психологічно значущі фактори в порушенні встановлених методик і здорового глузду.