Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак

Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации "присоединить" эти территории. В Кремле в очередной раз называют это якобы гуманитарной мерой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Администрации президента России Дмитрия Козак заявил в интервью изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, порядка 470 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российский паспорт.

"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России", - отметил Козак.

Он также уточнил, что как только "ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении".