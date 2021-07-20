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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак

Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак

Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации "присоединить" эти территории. В Кремле в очередной раз называют это якобы гуманитарной мерой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Администрации президента России Дмитрия Козак заявил в интервью изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, порядка 470 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российский паспорт.

"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России", - отметил Козак.

Он также уточнил, что как только "ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении".

паспорт (1182) россия (96157) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+28
Все говорят о возвращении Донбасса и Крыма . Земли надо вернуть Украине , ватных дебилов надо подарить раше . Сраное сраному ?
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20.07.2021 18:01 Ответить
+18
Сначала вводим войска, поставляем боевиков и оружие, а потом ...бац и для местных нарисовалась гуманитарная мера !
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20.07.2021 18:07 Ответить
+17
Слова киевская власть я слышу только от расийской пропаганды.В Украине украинская власть а не киевская . Вали отсюда чучело рашистское.
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20.07.2021 18:13 Ответить
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пшло ти нах, одоробло
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20.07.2021 18:00 Ответить
Мордва меря чудь
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20.07.2021 18:00 Ответить
Лишити українського громадянства, з їх майном повестися дзеркально так. як РФ з майном українців в Криму! Око за око, зуб за зуб...!
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20.07.2021 18:10 Ответить
Все говорят о возвращении Донбасса и Крыма . Земли надо вернуть Украине , ватных дебилов надо подарить раше . Сраное сраному ?
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20.07.2021 18:01 Ответить
гуманитарная мера будет, когда пвешать на стлбе такого передаста, как Кизяк и его ордынских покровителей...
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20.07.2021 18:22 Ответить
Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации "присоединить" эти территории. - цитата

а как шо? а чего ж тогда голосовать тянете ...???
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20.07.2021 18:03 Ответить
Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак

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і що нам потім з цими новоспеченими кацапами робити? Прийдеться депортувати на московію.
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20.07.2021 18:04 Ответить
Доки киівська влада буде виставляти Украіну ЛОХОМ,якому можно навішувати локшину на вуха,як це робить козак?Довбані примати!
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20.07.2021 18:07 Ответить
Слова киевская власть я слышу только от расийской пропаганды.В Украине украинская власть а не киевская . Вали отсюда чучело рашистское.
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20.07.2021 18:13 Ответить
У Вас не включается украинская раскладка или Вы не можете найти " ї "? И что такое "киевская власть", это Кличко что-ли? "Киевские власти" - это так на России говорят.
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20.07.2021 18:15 Ответить
Да и "локшину" у нас в быту никто не говорит.
Опять транслейт подвел русское говно....
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20.07.2021 18:18 Ответить
"Вешать лапшу на уши" - російський ідіоматичний вираз! А "ідіоматичні вирази" не перекладаються на іншу мову і пишуться у "лапках"
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20.07.2021 19:43 Ответить
Правильно писать -расия или мокшандия или мордовия или балалаечники.
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20.07.2021 18:50 Ответить
Лучше сразу - Мордор
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20.07.2021 18:58 Ответить
а можно в гуманітарних цілях евакувати це біосміття в Магадан ?
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20.07.2021 18:07 Ответить
"запарошєньій рааай"(с.) 🤣💩
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20.07.2021 19:41 Ответить
Сначала вводим войска, поставляем боевиков и оружие, а потом ...бац и для местных нарисовалась гуманитарная мера !
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20.07.2021 18:07 Ответить
раша аусвайс потрібен головно для того, щоб закрити населення окупованих територій у їх межах, без права вільного переміщення (спеціалізована серія)
ну, і для імітації "виборчого процесу"...
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20.07.2021 18:08 Ответить
Насрать, шо блеют цапы - там ниче нового.
А вот шо блеет на єто "украинский" призидент и такое же "украинское" правительство - чето ниче не слыхать.
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20.07.2021 18:12 Ответить
А почему тогда Красный Крест не раздает паспорта РФ голодающим в Африке?
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20.07.2021 18:13 Ответить
Голодающие Африки еще только разучивают легендарный призыв:*уйло введи!)))
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20.07.2021 18:26 Ответить
А особо смышленые африканцы даже смогут спеть песню харьковских фанатов про ла-лала лала ла ла!)
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20.07.2021 18:41 Ответить
"Раздача аусвайчсов позволит наладить гуманитарные вопросы на территории, которую мы захвтили" - сообщил Дойчефунке тов.Геббельс.
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20.07.2021 18:17 Ответить
Наглость и х**плетство России не имеет пределов.
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20.07.2021 18:17 Ответить
а в абхазии и преднистровье а в районах Ажербайджана граничащих с рашей тоже?????? что за бред
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20.07.2021 18:17 Ответить
В области гуманитарной помощи особое внимание уделяется следующим аспектам:Отстаивание и уважение гуманитарных принципов гуманизма, НЕЙТРАЛИТЕТА , беспристрастности и независимости и обеспечение субъектам, действующим в гуманитарной сфере, безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся группам населения согласно соответствующим положениям международного права и национальных законов. Что они там курят на болотах мацковских.. Сами создали эту катастрофу. Сами начали войну. Потом сами себя обозначили как *миротворцы* ( мандат им ООН не выдала ).В гумконвоях поставляют оружие. По суходолу и жд гонят военную технику, снабжая этих *потерпевших* И теперь - Это гуманитарная мера. Раз выдали паспорта сепарам то пусть и забирают их к себе на расею. У кремле*лядей уже ум за разум заходит...
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20.07.2021 18:17 Ответить
Сама краща гуманітарна міра для донеччіни й луганщини: випхати до дідька рфських "гуманітаіїв" на "родзину", в рфію.
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20.07.2021 18:19 Ответить
вантажем 200!
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20.07.2021 18:24 Ответить
як 200-i......
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20.07.2021 18:25 Ответить
Да конечно гуманитарная! Всё чем занимается Московия всегда продиктовано гуманитарными целями начиная с Приднестровья, в Грузии и наконец у нас в Украине!
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20.07.2021 18:19 Ответить
оторвать голову козаку - это гуманитарная мера....
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20.07.2021 18:19 Ответить
Русские свиньи!
А те, кто получил ваши "паспорта" и те, кто визжит "Украина, плати пенсии" - это одни и те же люди?
Хочу напомнить, русское говно, что при восстановлении государственности в 91м году Украина взяла на себя все долги по СССРвским пенсиям, выплатам, пособиям.
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20.07.2021 18:20 Ответить
😀😀😀

-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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20.07.2021 18:20 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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20.07.2021 18:21 Ответить
тыльки з автоматом або з вилами в руках можна спылкуватись з тими ординськими фашистами - кулю поміж ріг, вила в пузо...
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20.07.2021 18:25 Ответить
Раздача паспортов -- это уже стандартный прием России для замораживания конфликта.
Паспортизированные жители служат щитом от военных операций и устанавливают на территориях российский протекторат.
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20.07.2021 18:22 Ответить
Какая гуманитарная ?Заставляют !!!
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20.07.2021 18:26 Ответить
Це називається державним тероризмом.
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20.07.2021 18:28 Ответить
Америка участвовала за последнее пол века во многих гуманитарных войнах... то помогала в борьбе с диктаторами, то в борьбе с коммунизмом, то в борьбе с терроризмом... но так и не додумалась выдвать свои паспорта, привлекать местных "папуасов" до выборов в конгресс или прихватизировать и красть чужие земли - в гнусной кацапии все наоборот.
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20.07.2021 18:30 Ответить
Тот же сценарий , что и в Абхазии, Осетии -- ввод миротворцев к принуждению Украины

мира и защиты граждан России. Почти как у Гитлера -- Судеты, только забыли последствия
в 1945 году.
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20.07.2021 18:39 Ответить
Когда уже в Украине примут уголовный кодекс по двойному гражданству и запретят гражданам других стран голосовать и занимать государственные должности так как ето сделали страны Балтии? Вдуматься только, как можно давать право голосовать выбирать нам власть гражданам вражеской страны. Ето все равно что в 1942-м году у нас немцы бы голосовали.
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20.07.2021 18:58 Ответить
Выдача росийских паспортов для того чтобы ордиловцы голосовали на выборах за Едро ето оказывается решение гуманитарного вопроса. А если дать право етим же ордиловцам с росийскими паспортами голосовать в Украине они тоже нам Единую Расию и Х***ла в ВР выберут?
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20.07.2021 19:08 Ответить
Гуманитарная мера - лишить их укргражданства и забрать на расею!
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20.07.2021 19:02 Ответить
кизяк...ты в свою сторонку посмотри - может там кому-то нужнее твоя гуманитарная помощь?
В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией

Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі - це гуманітарний захід, - Козак - Цензор.НЕТ 1908

В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров. "Если ад существует, то, наверное, он выглядит так",
Для сравнения там указали, что сегодня площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии.
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20.07.2021 19:04 Ответить
Не радуйся...это легкие планеты, как и леса амазонии...и там и там варварская вырубка да еще и пожары добавились ((
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20.07.2021 19:10 Ответить
где написано что я радуюсь ???
я напомнить тому козаку-мудаку что на раше проблем выше крыше и хорошо бы если б они сначала их решали а потом бы уже - чё там у хохлов ? (пардон за дебильное слово)
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20.07.2021 19:32 Ответить
Не кизди, совок драный со своей брехней из совковой школьной программы!
Легкие планеты - это океанский планктон!
Даже вообще без лесов на континентах планктон будет вырабатывать достаточное количество кислорода для жизни на Земле
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20.07.2021 19:40 Ответить
раздача, даже с маленькой буквы. Ну почему у нас столько дебилов, готовых за примирение с оккупантами голосовать даже не за печеньки, а за бляха МИР, не понимая этого слова?
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20.07.2021 19:07 Ответить
Так заберіть тих власників собі, в чому проблема?
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20.07.2021 19:11 Ответить
А,може,це все ж гібридна окупація?
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20.07.2021 19:17 Ответить
И этот говнюк родился и вырос в Кировоградской облалти. Живёшь и не знаешь ,какая погань может рырасти неподалёку.
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20.07.2021 19:17 Ответить
А высший гумагнизм от РФ ввоз вооруженияи и боеприпасов гумконвоями.
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20.07.2021 19:23 Ответить
Это падло нужно убить, это понятно.
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20.07.2021 19:24 Ответить
Термоядерные бомбардировки рашки - это гуманитарная мера!
А не какие то там паспорта с двуглавой курицей
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20.07.2021 19:41 Ответить
Зє-каравану незабаром тризда, вже навіть не маскують
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20.07.2021 19:51 Ответить
Как понимать последнюю фразу Козака? Они что, заберут российские паспорта? Сомневаюсь! Не для того их выдавали. Посмотрите в фильме "Оккупация. Август. Учения..." и увидите аналогию Ю.Осетии с Донбассом!
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20.07.2021 19:53 Ответить
Вот и поедут они жить потом в х@йлостан...
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20.07.2021 20:50 Ответить
Украине уже давно нужно вводить норму, что гражданин Украины имеющий второе ( третье..) гражданство лишается прав не только избираться куда либо но и лишается права участвовать в выборах, как избиратель. ( лучший вариант лишать украинского гражданства и переводить в статус иностранца на украинской территории, но эта крайняя мера, и ее к сожалению никогда не пропустят) При чем это касается не только российского но и любого другого гражданства. И только после официального вступления Украины в НАТО и ЕС, можно будет разрешить второе гражданство стран этих союзов с наличием избирательного права ( с некоторыми ограничениями, например избираться можно только на районном уровне).
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20.07.2021 20:51 Ответить
Какое поражение в правах, если эти донлугандонцы объявили себя гражданами ЛНР и ДНР?
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20.07.2021 21:12 Ответить
это скорее гуманитарная помощь, а не мера. гуманитарная помощь ***** на предстоящих "выборах" на паРаше.
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20.07.2021 21:43 Ответить
"Добровільно" під страхом катувань окупанти тероризують громадян Украіни!!!!
А ЄС з ПАРЄ та ОБСЄ - "глибоко стурбовані", по саму фен-шуй !!!
Ну, то таке...
На все, свій час....!!!
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20.07.2021 22:13 Ответить
ядерна боНба над маца-квою також буде "гуманітарним заходом"...
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21.07.2021 00:14 Ответить
"Гуманитарная мера". Хм, вообще-то это незванное вмешательство во внутренние дела суверенного государства Украина!
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21.07.2021 02:13 Ответить
Коли совкова важка авіація бомбувала Гельсінкі у 1939 році, то в Лізі Націй совкова делегація сцяла усім в очі, розказуючи, що з літаків кидають продукти харчування для голодних фінів.
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21.07.2021 09:29 Ответить
 
 