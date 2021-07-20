Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак
Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации "присоединить" эти территории. В Кремле в очередной раз называют это якобы гуманитарной мерой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом замглавы Администрации президента России Дмитрия Козак заявил в интервью изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.
По его словам, порядка 470 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российский паспорт.
"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России", - отметил Козак.
Он также уточнил, что как только "ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении".
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а как шо? а чего ж тогда голосовать тянете ...???
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і що нам потім з цими новоспеченими кацапами робити? Прийдеться депортувати на московію.
Опять транслейт подвел русское говно....
ну, і для імітації "виборчого процесу"...
А вот шо блеет на єто "украинский" призидент и такое же "украинское" правительство - чето ниче не слыхать.
А те, кто получил ваши "паспорта" и те, кто визжит "Украина, плати пенсии" - это одни и те же люди?
Хочу напомнить, русское говно, что при восстановлении государственности в 91м году Украина взяла на себя все долги по СССРвским пенсиям, выплатам, пособиям.
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Паспортизированные жители служат щитом от военных операций и устанавливают на территориях российский протекторат.
мира и защиты граждан России. Почти как у Гитлера -- Судеты, только забыли последствия
в 1945 году.
В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией
В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров. "Если ад существует, то, наверное, он выглядит так",
Для сравнения там указали, что сегодня площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии.
я напомнить тому козаку-мудаку что на раше проблем выше крыше и хорошо бы если б они сначала их решали а потом бы уже - чё там у хохлов ? (пардон за дебильное слово)
Легкие планеты - это океанский планктон!
Даже вообще без лесов на континентах планктон будет вырабатывать достаточное количество кислорода для жизни на Земле
А не какие то там паспорта с двуглавой курицей
А ЄС з ПАРЄ та ОБСЄ - "глибоко стурбовані", по саму фен-шуй !!!
Ну, то таке...
На все, свій час....!!!