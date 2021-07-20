Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі - це гуманітарний захід, - Козак

Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі не може розглядатися як плани Російської Федерації "приєднати" ці території. У Кремлі вкотре називають це нібито гуманітарним заходом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козак заявив в інтерв'ю виданню Politique Internationale, яке опубліковано на сайті посольства Росії у Франції.

За його словами, близько 470 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російський паспорт.

"Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його мешканці були обмежені в своїх цивільних правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії", - зазначив Козак.

Він також уточнив, що як тільки "ситуація на Донбасі буде врегульована, зникне необхідність і в цьому рішенні".