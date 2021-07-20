Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі - це гуманітарний захід, - Козак
Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі не може розглядатися як плани Російської Федерації "приєднати" ці території. У Кремлі вкотре називають це нібито гуманітарним заходом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козак заявив в інтерв'ю виданню Politique Internationale, яке опубліковано на сайті посольства Росії у Франції.
За його словами, близько 470 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російський паспорт.
"Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його мешканці були обмежені в своїх цивільних правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії", - зазначив Козак.
Він також уточнив, що як тільки "ситуація на Донбасі буде врегульована, зникне необхідність і в цьому рішенні".
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а как шо? а чего ж тогда голосовать тянете ...???
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і що нам потім з цими новоспеченими кацапами робити? Прийдеться депортувати на московію.
Опять транслейт подвел русское говно....
ну, і для імітації "виборчого процесу"...
А вот шо блеет на єто "украинский" призидент и такое же "украинское" правительство - чето ниче не слыхать.
А те, кто получил ваши "паспорта" и те, кто визжит "Украина, плати пенсии" - это одни и те же люди?
Хочу напомнить, русское говно, что при восстановлении государственности в 91м году Украина взяла на себя все долги по СССРвским пенсиям, выплатам, пособиям.
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Паспортизированные жители служат щитом от военных операций и устанавливают на территориях российский протекторат.
мира и защиты граждан России. Почти как у Гитлера -- Судеты, только забыли последствия
в 1945 году.
В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией
В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров. "Если ад существует, то, наверное, он выглядит так",
Для сравнения там указали, что сегодня площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии.
я напомнить тому козаку-мудаку что на раше проблем выше крыше и хорошо бы если б они сначала их решали а потом бы уже - чё там у хохлов ? (пардон за дебильное слово)
Легкие планеты - это океанский планктон!
Даже вообще без лесов на континентах планктон будет вырабатывать достаточное количество кислорода для жизни на Земле
А не какие то там паспорта с двуглавой курицей
А ЄС з ПАРЄ та ОБСЄ - "глибоко стурбовані", по саму фен-шуй !!!
Ну, то таке...
На все, свій час....!!!