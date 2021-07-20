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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі - це гуманітарний захід, - Козак

Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі - це гуманітарний захід, - Козак

Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі не може розглядатися як плани Російської Федерації "приєднати" ці території. У Кремлі вкотре називають це нібито гуманітарним заходом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козак заявив в інтерв'ю виданню Politique Internationale, яке опубліковано на сайті посольства Росії у Франції.

За його словами, близько 470 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російський паспорт.

"Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його мешканці були обмежені в своїх цивільних правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії", - зазначив Козак.

Він також уточнив, що як тільки "ситуація на Донбасі буде врегульована, зникне необхідність і в цьому рішенні".

паспорт (1160) росія (66021) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+28
Все говорят о возвращении Донбасса и Крыма . Земли надо вернуть Украине , ватных дебилов надо подарить раше . Сраное сраному ?
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20.07.2021 18:01 Відповісти
+18
Сначала вводим войска, поставляем боевиков и оружие, а потом ...бац и для местных нарисовалась гуманитарная мера !
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20.07.2021 18:07 Відповісти
+17
Слова киевская власть я слышу только от расийской пропаганды.В Украине украинская власть а не киевская . Вали отсюда чучело рашистское.
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20.07.2021 18:13 Відповісти
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пшло ти нах, одоробло
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20.07.2021 18:00 Відповісти
Мордва меря чудь
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20.07.2021 18:00 Відповісти
Лишити українського громадянства, з їх майном повестися дзеркально так. як РФ з майном українців в Криму! Око за око, зуб за зуб...!
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20.07.2021 18:10 Відповісти
Все говорят о возвращении Донбасса и Крыма . Земли надо вернуть Украине , ватных дебилов надо подарить раше . Сраное сраному ?
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20.07.2021 18:01 Відповісти
гуманитарная мера будет, когда пвешать на стлбе такого передаста, как Кизяк и его ордынских покровителей...
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20.07.2021 18:22 Відповісти
Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации "присоединить" эти территории. - цитата

а как шо? а чего ж тогда голосовать тянете ...???
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20.07.2021 18:03 Відповісти
Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак

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і що нам потім з цими новоспеченими кацапами робити? Прийдеться депортувати на московію.
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20.07.2021 18:04 Відповісти
Доки киівська влада буде виставляти Украіну ЛОХОМ,якому можно навішувати локшину на вуха,як це робить козак?Довбані примати!
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20.07.2021 18:07 Відповісти
Слова киевская власть я слышу только от расийской пропаганды.В Украине украинская власть а не киевская . Вали отсюда чучело рашистское.
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20.07.2021 18:13 Відповісти
У Вас не включается украинская раскладка или Вы не можете найти " ї "? И что такое "киевская власть", это Кличко что-ли? "Киевские власти" - это так на России говорят.
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20.07.2021 18:15 Відповісти
Да и "локшину" у нас в быту никто не говорит.
Опять транслейт подвел русское говно....
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20.07.2021 18:18 Відповісти
"Вешать лапшу на уши" - російський ідіоматичний вираз! А "ідіоматичні вирази" не перекладаються на іншу мову і пишуться у "лапках"
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20.07.2021 19:43 Відповісти
Правильно писать -расия или мокшандия или мордовия или балалаечники.
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20.07.2021 18:50 Відповісти
Лучше сразу - Мордор
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20.07.2021 18:58 Відповісти
а можно в гуманітарних цілях евакувати це біосміття в Магадан ?
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20.07.2021 18:07 Відповісти
"запарошєньій рааай"(с.) 🤣💩
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20.07.2021 19:41 Відповісти
Сначала вводим войска, поставляем боевиков и оружие, а потом ...бац и для местных нарисовалась гуманитарная мера !
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20.07.2021 18:07 Відповісти
раша аусвайс потрібен головно для того, щоб закрити населення окупованих територій у їх межах, без права вільного переміщення (спеціалізована серія)
ну, і для імітації "виборчого процесу"...
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20.07.2021 18:08 Відповісти
Насрать, шо блеют цапы - там ниче нового.
А вот шо блеет на єто "украинский" призидент и такое же "украинское" правительство - чето ниче не слыхать.
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20.07.2021 18:12 Відповісти
А почему тогда Красный Крест не раздает паспорта РФ голодающим в Африке?
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20.07.2021 18:13 Відповісти
Голодающие Африки еще только разучивают легендарный призыв:*уйло введи!)))
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20.07.2021 18:26 Відповісти
А особо смышленые африканцы даже смогут спеть песню харьковских фанатов про ла-лала лала ла ла!)
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20.07.2021 18:41 Відповісти
"Раздача аусвайчсов позволит наладить гуманитарные вопросы на территории, которую мы захвтили" - сообщил Дойчефунке тов.Геббельс.
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20.07.2021 18:17 Відповісти
Наглость и х**плетство России не имеет пределов.
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20.07.2021 18:17 Відповісти
а в абхазии и преднистровье а в районах Ажербайджана граничащих с рашей тоже?????? что за бред
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20.07.2021 18:17 Відповісти
В области гуманитарной помощи особое внимание уделяется следующим аспектам:Отстаивание и уважение гуманитарных принципов гуманизма, НЕЙТРАЛИТЕТА , беспристрастности и независимости и обеспечение субъектам, действующим в гуманитарной сфере, безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся группам населения согласно соответствующим положениям международного права и национальных законов. Что они там курят на болотах мацковских.. Сами создали эту катастрофу. Сами начали войну. Потом сами себя обозначили как *миротворцы* ( мандат им ООН не выдала ).В гумконвоях поставляют оружие. По суходолу и жд гонят военную технику, снабжая этих *потерпевших* И теперь - Это гуманитарная мера. Раз выдали паспорта сепарам то пусть и забирают их к себе на расею. У кремле*лядей уже ум за разум заходит...
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20.07.2021 18:17 Відповісти
Сама краща гуманітарна міра для донеччіни й луганщини: випхати до дідька рфських "гуманітаіїв" на "родзину", в рфію.
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20.07.2021 18:19 Відповісти
вантажем 200!
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20.07.2021 18:24 Відповісти
як 200-i......
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20.07.2021 18:25 Відповісти
Да конечно гуманитарная! Всё чем занимается Московия всегда продиктовано гуманитарными целями начиная с Приднестровья, в Грузии и наконец у нас в Украине!
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20.07.2021 18:19 Відповісти
оторвать голову козаку - это гуманитарная мера....
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20.07.2021 18:19 Відповісти
Русские свиньи!
А те, кто получил ваши "паспорта" и те, кто визжит "Украина, плати пенсии" - это одни и те же люди?
Хочу напомнить, русское говно, что при восстановлении государственности в 91м году Украина взяла на себя все долги по СССРвским пенсиям, выплатам, пособиям.
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20.07.2021 18:20 Відповісти
😀😀😀

-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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20.07.2021 18:20 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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20.07.2021 18:21 Відповісти
тыльки з автоматом або з вилами в руках можна спылкуватись з тими ординськими фашистами - кулю поміж ріг, вила в пузо...
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20.07.2021 18:25 Відповісти
Раздача паспортов -- это уже стандартный прием России для замораживания конфликта.
Паспортизированные жители служат щитом от военных операций и устанавливают на территориях российский протекторат.
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20.07.2021 18:22 Відповісти
Какая гуманитарная ?Заставляют !!!
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20.07.2021 18:26 Відповісти
Це називається державним тероризмом.
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20.07.2021 18:28 Відповісти
Америка участвовала за последнее пол века во многих гуманитарных войнах... то помогала в борьбе с диктаторами, то в борьбе с коммунизмом, то в борьбе с терроризмом... но так и не додумалась выдвать свои паспорта, привлекать местных "папуасов" до выборов в конгресс или прихватизировать и красть чужие земли - в гнусной кацапии все наоборот.
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20.07.2021 18:30 Відповісти
Тот же сценарий , что и в Абхазии, Осетии -- ввод миротворцев к принуждению Украины

мира и защиты граждан России. Почти как у Гитлера -- Судеты, только забыли последствия
в 1945 году.
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20.07.2021 18:39 Відповісти
Когда уже в Украине примут уголовный кодекс по двойному гражданству и запретят гражданам других стран голосовать и занимать государственные должности так как ето сделали страны Балтии? Вдуматься только, как можно давать право голосовать выбирать нам власть гражданам вражеской страны. Ето все равно что в 1942-м году у нас немцы бы голосовали.
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20.07.2021 18:58 Відповісти
Выдача росийских паспортов для того чтобы ордиловцы голосовали на выборах за Едро ето оказывается решение гуманитарного вопроса. А если дать право етим же ордиловцам с росийскими паспортами голосовать в Украине они тоже нам Единую Расию и Х***ла в ВР выберут?
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20.07.2021 19:08 Відповісти
Гуманитарная мера - лишить их укргражданства и забрать на расею!
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20.07.2021 19:02 Відповісти
кизяк...ты в свою сторонку посмотри - может там кому-то нужнее твоя гуманитарная помощь?
В России уже выгорела площадь, сравнимая с Черногорией

Роздача російських паспортів на окупованому Донбасі - це гуманітарний захід, - Козак - Цензор.НЕТ 1908

В российской Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров. "Если ад существует, то, наверное, он выглядит так",
Для сравнения там указали, что сегодня площадь затронутого огнем леса можно сравнить с площадью Черногории или половиной Бельгии.
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20.07.2021 19:04 Відповісти
Не радуйся...это легкие планеты, как и леса амазонии...и там и там варварская вырубка да еще и пожары добавились ((
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20.07.2021 19:10 Відповісти
где написано что я радуюсь ???
я напомнить тому козаку-мудаку что на раше проблем выше крыше и хорошо бы если б они сначала их решали а потом бы уже - чё там у хохлов ? (пардон за дебильное слово)
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20.07.2021 19:32 Відповісти
Не кизди, совок драный со своей брехней из совковой школьной программы!
Легкие планеты - это океанский планктон!
Даже вообще без лесов на континентах планктон будет вырабатывать достаточное количество кислорода для жизни на Земле
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20.07.2021 19:40 Відповісти
раздача, даже с маленькой буквы. Ну почему у нас столько дебилов, готовых за примирение с оккупантами голосовать даже не за печеньки, а за бляха МИР, не понимая этого слова?
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20.07.2021 19:07 Відповісти
Так заберіть тих власників собі, в чому проблема?
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20.07.2021 19:11 Відповісти
А,може,це все ж гібридна окупація?
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20.07.2021 19:17 Відповісти
И этот говнюк родился и вырос в Кировоградской облалти. Живёшь и не знаешь ,какая погань может рырасти неподалёку.
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20.07.2021 19:17 Відповісти
А высший гумагнизм от РФ ввоз вооруженияи и боеприпасов гумконвоями.
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20.07.2021 19:23 Відповісти
Это падло нужно убить, это понятно.
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20.07.2021 19:24 Відповісти
Термоядерные бомбардировки рашки - это гуманитарная мера!
А не какие то там паспорта с двуглавой курицей
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20.07.2021 19:41 Відповісти
Зє-каравану незабаром тризда, вже навіть не маскують
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20.07.2021 19:51 Відповісти
Как понимать последнюю фразу Козака? Они что, заберут российские паспорта? Сомневаюсь! Не для того их выдавали. Посмотрите в фильме "Оккупация. Август. Учения..." и увидите аналогию Ю.Осетии с Донбассом!
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20.07.2021 19:53 Відповісти
Вот и поедут они жить потом в х@йлостан...
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20.07.2021 20:50 Відповісти
Украине уже давно нужно вводить норму, что гражданин Украины имеющий второе ( третье..) гражданство лишается прав не только избираться куда либо но и лишается права участвовать в выборах, как избиратель. ( лучший вариант лишать украинского гражданства и переводить в статус иностранца на украинской территории, но эта крайняя мера, и ее к сожалению никогда не пропустят) При чем это касается не только российского но и любого другого гражданства. И только после официального вступления Украины в НАТО и ЕС, можно будет разрешить второе гражданство стран этих союзов с наличием избирательного права ( с некоторыми ограничениями, например избираться можно только на районном уровне).
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20.07.2021 20:51 Відповісти
Какое поражение в правах, если эти донлугандонцы объявили себя гражданами ЛНР и ДНР?
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20.07.2021 21:12 Відповісти
это скорее гуманитарная помощь, а не мера. гуманитарная помощь ***** на предстоящих "выборах" на паРаше.
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20.07.2021 21:43 Відповісти
"Добровільно" під страхом катувань окупанти тероризують громадян Украіни!!!!
А ЄС з ПАРЄ та ОБСЄ - "глибоко стурбовані", по саму фен-шуй !!!
Ну, то таке...
На все, свій час....!!!
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20.07.2021 22:13 Відповісти
ядерна боНба над маца-квою також буде "гуманітарним заходом"...
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21.07.2021 00:14 Відповісти
"Гуманитарная мера". Хм, вообще-то это незванное вмешательство во внутренние дела суверенного государства Украина!
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21.07.2021 02:13 Відповісти
Коли совкова важка авіація бомбувала Гельсінкі у 1939 році, то в Лізі Націй совкова делегація сцяла усім в очі, розказуючи, що з літаків кидають продукти харчування для голодних фінів.
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21.07.2021 09:29 Відповісти
 
 