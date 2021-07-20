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Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку

Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку

Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны гречки и пшеничной муки.

Это предусмотрено постановлением Совмина № 412 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Национальный правовой интернет-портал.

"Согласно документу, установлен временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи (далее - товары) независимо от страны происхождения указанных товаров; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры)", - говорится в сообщении.

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Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, перемещаемые транзитом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Автор: 

Беларусь (7921) продукты (1532) экспорт (878)


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Топ комментарии
+37
А соль спички и махорку ?
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20.07.2021 19:41 Ответить
+30
Кормильцы Европы и США, решили уморить голодом капиталистов!
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20.07.2021 19:48 Ответить
+26
По карточкам.
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20.07.2021 19:46 Ответить
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А соль спички и махорку ?
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20.07.2021 19:41 Ответить
По карточкам.
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20.07.2021 19:46 Ответить
Вот это рашен размахен. Браво бульбанфюреру. Сябры! Вам с цветочками не надоело ходить?
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20.07.2021 19:51 Ответить
ти промазав. Гусаченко за за не голосував
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20.07.2021 20:14 Ответить
а ти в себе на батьківщині краще покричи, ми в себе без таких як ти розберемось
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20.07.2021 20:36 Ответить
От і я тільки що хотів це сказать! У себе в Білорусі більшість цих "писарчуків" сидять, "язики в задницю втягнувши", а до нас погавкать приходять, бо тут не вломляться у квартиру і не вломлять "демократизатором" по хребту!!!
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20.07.2021 20:50 Ответить
это АМАПовцы подрабатывают
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20.07.2021 21:50 Ответить
А хто це? Я тільки про ОАЦ знаю
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20.07.2021 21:53 Ответить
В чому проблема? Що не так? Протести по вихідних під керівництвом ФСБешної підставної? Ви ж кричали, що навчите увесь мир,я к потрібно з цвіточками бульбофюрера усувати! нУ І ЯК?
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20.07.2021 20:36 Ответить
Только если бы эта трусиха была ФСБшной, её бы в ЕС не пустили)
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20.07.2021 21:51 Ответить
Не факт.
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20.07.2021 22:23 Ответить
Головне - заборонити експорт самих бульбашів, а то завалять ними всю Україну.
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21.07.2021 11:21 Ответить
как будто она кому то нужна
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20.07.2021 19:42 Ответить
Можно вывозить фуагра, пармезан, креветок, мидий....в Беларуси их много, как никак мировой производитель, а вот гречку, муку...низзя - импортный продукт!
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20.07.2021 20:14 Ответить
скорее всего она у них раза в 2 дешевле чем у нас)
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21.07.2021 11:38 Ответить
...а морепродукти і дизель не заборонили, перемитники касабські
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20.07.2021 19:42 Ответить
Гречка в политике - страшная сила, а вот мука - это уже что-то новое.
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20.07.2021 19:43 Ответить
Аргентинская мука. Спросите хоть у Слуг народа с Зеленским хот у машки засраловой.
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20.07.2021 19:48 Ответить
Мойша гэта ўжо БелЧхучхе? Хутка, у гарадах і вёсках федэральнай акругі сарцірны ********* "Беларуссю".

Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку - Цензор.НЕТ 2487
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20.07.2021 19:46 Ответить
От нащо зараз твій дешевий базар? Так, в нас виявилося 75% довбнів котрі обрали клоуна за президента. Так трапляється, на жаль. А решта 25% вільно каже, що керманич країни сраний клоун. І повір мені, за три роки, а з високою вірогідністю ще раніше, цей сраний клоун зникне з політичної арени. А зараз нагадай мені, скільки ви своє вусате говеня терпите? 25 років, чи більше?
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20.07.2021 21:00 Ответить
Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку - Цензор.НЕТ 8261
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20.07.2021 19:48 Ответить
Кормильцы Европы и США, решили уморить голодом капиталистов!
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20.07.2021 19:48 Ответить
підозрюю, що все ще гірше
картопляник вирішив трошки придушити нарід, щоб показати - ось, бачите, до чого ваші майдани доводять!
зламати волю до супротиву
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20.07.2021 19:57 Ответить
Может и так.
С таким "противодействием" со стороны Европы и США, он и рабство можетвернуть на законодательном уровне и ничего никто не спросит...
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20.07.2021 20:06 Ответить
А до чого Європа і США, коли самі білоруси за рашу. Європа і США повинні підтримати так званного диктатора?
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20.07.2021 20:21 Ответить
За кого там білоруси зараз вже нікому не відомо: їх ніхто і не питає
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20.07.2021 21:49 Ответить
Вони на своєму так званому майдані казали що росіяни їх брати. А рашу краще тримати в ворогах, ніж друзях, в обіймах задушить.
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20.07.2021 22:48 Ответить
Та ні Скоріш всього це Німеччина 30-х Тоді теж доводили, що білий хліб, м"ясо і масло - шкідливі для німецького організму, а "житняк" і картопля - сама здорова їжа!
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20.07.2021 20:55 Ответить
картопляник там за последние соломинки цепляется, вряд ли он прям уж настолько дурачок
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20.07.2021 21:53 Ответить
за ними одразу йдуть сірники та сіль...
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20.07.2021 19:51 Ответить
А потім "лебедіное озеро"
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21.07.2021 11:56 Ответить
Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку - Цензор.НЕТ 2134
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20.07.2021 19:54 Ответить
Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно - Цензор.НЕТ 2892
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20.07.2021 20:02 Ответить
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20.07.2021 20:14 Ответить
Зато парадок))))))
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20.07.2021 19:56 Ответить
Все идет своим чередом, нужно довести ситуацию до полного абсурда, и тогда произойдет слом общественного сознания, и рывок в развитии. Беларусь очень долго находилась в застойном, колхозном , совковом болоте. Еще и кичились этим, и многие завидовали их "стабильности". А теперь все, пришло время трансформации, причем эти процессы глобальны, колбасит весь Мир. И если Украинцы периодически "выпускали пар" на майданах, то в в Беларуси законопаченный котелок перегрелся, да и не только у них, и скоро бабахнет...
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20.07.2021 19:56 Ответить
в Северной Корее уже столько абсурда,а сознание по прежнему в дупе.
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20.07.2021 19:59 Ответить
Восток имеет свои особенности, но все проходит, и это тоже пройдет.
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20.07.2021 20:01 Ответить
И это пройдёт. Вместе с компартией Китая.
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20.07.2021 21:48 Ответить
Кста , Беларусия для таукитайцев - вторая родина... Китайцы там не только щавель выращивают, но и заводы строят...
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21.07.2021 05:28 Ответить
Заводы по производству гречки и муки?
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21.07.2021 07:07 Ответить
Нет, заводы по производству муки и гречки
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21.07.2021 11:57 Ответить
Півроку тому один нам відомий "патріот Білорусі" (після мого насмішкуватого коментаря стосовно "праздника непаслушанія" який білоруси чомусь "революцією називають) пригрозив українцям голодом, бо білоруси перестануть поставлять в Україну продовольство Я його тоді піддражнив, написавши , що Україна на експорт продовольства жене стільки ж, що і споживає сама Знищила навіть монополію на крупу саго - при СРСР заводи по її виробництву розташовувалися в Білорусі та Прибалтиці, але після розвалу Союзу виробництво звернули і Білорусь стала монополістом з неї на українському ринку А тепер Україна виробляє саго сама - тільки не з картопляного крохмалу, а з кукурудзяного!
(до речі - гречка в Китаї - не харчовий продукт! Вони нею худобу годують!)
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21.07.2021 12:10 Ответить
Китайці гречкою худобу годують, зате самі їдять комах та кажанів Стосовно "патріота". Да плювати на його думку. Якщо він так казав, то він дурень.
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21.07.2021 12:48 Ответить
"Патріоту" я саме так і сказав Тепер "дме губи" і не відповідає Один раз я його запитав "Хто ж виявився правим у нашій суперечці стосовно результатів "ліваруції?" Він псіхонув і щось почав ліпить про "злорадство"
Щодо гречки - у кожного народу свої харчові особливості : у Західній Європі "листова і "серцевинна" капуста - кормові рослини (корів годують) а у Грузії вони - харчові культури , бо качанні сорти у них ростуть погано У нас "морські свинки - домашні декоративні тварини, а в Андах - "харчовий м"ясний продукт! Я у корейців їв собачатину і суп зі зміїним м"ясом Китайці (особливо старшого віку) не вживають тваринного молока і продуктів з нього (кисломолочні продукти у них позначаються ієроглфом що означає "гниле молоко") Так що не дивуйтесь!
(між іншим - Вам до відома: печені на вогні скакальні ніжки саранчі на смак нагадують м"ясо рака Дуже смачні під пиво Їв колись на Миколаївщині І святі юдейські та християнські ними "не гидували": згадайте Біблію! Коли вони жили в пустелі і годувалися медом диких бджіл і "акридами" Так "акриди" - і є саранча!
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21.07.2021 13:09 Ответить
верной дорогой идёте бульбаши!
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20.07.2021 19:58 Ответить
патихоньку развиваемся, спраэктировали нрвый процессар на гречке и муке, бкльба пошла в запас моз
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20.07.2021 20:03 Ответить
Так правильно бацька робить. Щоб не зростала ціна на деякі продукти харчування він заборонив продаж за кордон. А у нас в Україні вигідно було продавати гречку, олію, зерно та багато чого ще за кордон. В результаті поступово ціна на продукти харчування зрівнялась з європейськими цінами, враховуючи, що зарплатня не піднялась до рівня європейських, збільшення цін на всі ці продукти не є гуд. Держава повинна все ж таки втручатись в ціноутворення хоча б на продукти першої необхідності.
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20.07.2021 20:05 Ответить
в савєцкам саюзє харашо била...манную кашу єлі...
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20.07.2021 20:11 Ответить
А вот и защитники тараканьего директора АМАПА подъехали)) Бацьке твоему кушать скоро нечего будет от тоталитарастии)))
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20.07.2021 21:47 Ответить
А креветки, крабов, омаров, тунца, в конце концов не запретили вывозить? Что там с лососем? Лосось еще не в рабстве?
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20.07.2021 20:12 Ответить
В совке так же все начиналось))))
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20.07.2021 20:15 Ответить
Так, тільки тут все трохи раніше, тут справжній совок починається в союзі з рашею.
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20.07.2021 20:25 Ответить
А про картоплю забув?
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20.07.2021 20:21 Ответить
Готовятся встречать голодную зиму.. и введение карточной системы.
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20.07.2021 20:22 Ответить
Значить скоро будуть продукти по карточкм
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20.07.2021 20:23 Ответить
****... Тут без 🦐🦐🦐🍤🍤🍤 з Білоруського моря ледве мешкаємо - а тепер смороду залишать нас без гречки та пшеничного страждання. Залишилось заборонити картоплю та зітхання, і все - нема сечі так жити 😱😥
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20.07.2021 20:24 Ответить
Йой!
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20.07.2021 21:06 Ответить
Інсайдерський псевдонім Григорія Потьомкіна - для українського патріотичного форуму нікнейм не айс, якщо чесно...
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20.07.2021 20:49 Ответить
Талоны когда вводить будут?
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20.07.2021 21:02 Ответить
Ближчим часом...
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20.07.2021 21:06 Ответить
Ого...А шо ж так?
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20.07.2021 21:08 Ответить
Та усе як у КНДР. Найвеличніші у світі, чучхе давно дав посмоктати усім буржуям та капіталістам... От тільки жерти нема чого, тому рис по картках, дорогі товариші.
А хто буде пздіти, той гризтиме будяки в трудових таборах для перевиховання.
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20.07.2021 21:31 Ответить
Дивлячись - які "будяки"! Артишок - недалекий родич будяка, а вважається одним з "найкрутіших" і найдорожчих овочів! От тепер калійні добрива продавать нема кому - хай удобрюють свої поля і вирощують артишоки А я їм рецепт підкину - артишоки з білоруськими креветками, німанським лососем чи західнодвінським оселедцем, під банановим соусом з авокадо! Або приготування "хамона" гродненського!
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21.07.2021 07:14 Ответить
Ммм… Процесс пошёл…
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20.07.2021 21:26 Ответить
А ще сіль, сірники і картопляні чіпси...
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20.07.2021 21:40 Ответить
Skoro budet kak Koreji, kogda miaso tolko po praznikam polucejet.
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20.07.2021 21:45 Ответить
М'ясо?
"Раз в год семья северокорейцев имеет право бесплатно получить 40 кг капусты и распоряжаться ей как угодно. Например, сделать кимчхи"

Карле, ти чуєш? Капусти, Карле!

Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно - Цензор.НЕТ 2244
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20.07.2021 22:24 Ответить
Про користь капусти для людського організму багато та цікаво розповідав один Мікіла Йановіч.
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20.07.2021 22:26 Ответить
...при цьому перетворивши слово "капуста" на майже нецензурне
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20.07.2021 22:31 Ответить
Якби воно рохнуло, що вода мокра, у першу секунду я рефлекторно засумнівався б.
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20.07.2021 22:36 Ответить
И где же тараканоботы, кукарекающие про "процветающую под Бацькой Белоруссию в которой люди живут лучше, чем в Украине"?
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20.07.2021 21:45 Ответить
Геройськи загинули, під тапки кинувшись...
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20.07.2021 22:15 Ответить
Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******… ©

(Митець)
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20.07.2021 22:00 Ответить
а картоху?
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20.07.2021 23:09 Ответить
Влада Білорусі заборонила вивозити з країни гречку і борошно - Цензор.НЕТ 8938
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21.07.2021 00:56 Ответить
О! К ябацькам первая ласточка прилетера... К зиме зяблыкы прискачут. РуSSише стайл пришел.
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21.07.2021 05:10 Ответить
https://youtu.be/efvnaYyTlOM даешь процветанье
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21.07.2021 05:14 Ответить
 
 