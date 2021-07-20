Власти Беларуси запретили вывозить из страны гречку и муку
Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны гречки и пшеничной муки.
Это предусмотрено постановлением Совмина № 412 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Национальный правовой интернет-портал.
"Согласно документу, установлен временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи (далее - товары) независимо от страны происхождения указанных товаров; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры)", - говорится в сообщении.
Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, перемещаемые транзитом.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.
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картопляник вирішив трошки придушити нарід, щоб показати - ось, бачите, до чого ваші майдани доводять!
зламати волю до супротиву
С таким "противодействием" со стороны Европы и США, он и рабство можетвернуть на законодательном уровне и ничего никто не спросит...
(до речі - гречка в Китаї - не харчовий продукт! Вони нею худобу годують!)
Щодо гречки - у кожного народу свої харчові особливості : у Західній Європі "листова і "серцевинна" капуста - кормові рослини (корів годують) а у Грузії вони - харчові культури , бо качанні сорти у них ростуть погано У нас "морські свинки - домашні декоративні тварини, а в Андах - "харчовий м"ясний продукт! Я у корейців їв собачатину і суп зі зміїним м"ясом Китайці (особливо старшого віку) не вживають тваринного молока і продуктів з нього (кисломолочні продукти у них позначаються ієроглфом що означає "гниле молоко") Так що не дивуйтесь!
(між іншим - Вам до відома: печені на вогні скакальні ніжки саранчі на смак нагадують м"ясо рака Дуже смачні під пиво Їв колись на Миколаївщині І святі юдейські та християнські ними "не гидували": згадайте Біблію! Коли вони жили в пустелі і годувалися медом диких бджіл і "акридами" Так "акриди" - і є саранча!
А хто буде пздіти, той гризтиме будяки в трудових таборах для перевиховання.
"Раз в год семья северокорейцев имеет право бесплатно получить 40 кг капусты и распоряжаться ей как угодно. Например, сделать кимчхи"
Карле, ти чуєш? Капусти, Карле!
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається *******… ©
(Митець)