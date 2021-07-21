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Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина

Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина

Производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию электрического тока, и сейчас это происходит неправильным образом, поскольку такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии - население и предприятия.


Об этом в интервью изданию "Главком" заявил Кшиштоф Рогульский, консультант правительства по вопросам функционирования энергорынка, отвечая на вопрос относительно намерений государства ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников.
"В Украине акциз на электроэнергию введен неправильно. Акциз - это налог, который всегда платит конечный потребитель, а не генерация, которая выработала электроэнергию. Когда акциз платят потребители, тогда не важно, какая она - "зеленая", "черная" или атомная", - сказал Рогульский.
По его словам, акциз должен появляться тогда, когда электроэнергия приходит в дом к потребителю.
"Это точно так же, как с бутылкой водки. Не платит акциз тот, кто произвел эту водку, а платит тот, кто ее купил ", - пояснил эксперт.
Он добавил, что конфликт правительства с инвесторами в зеленую энергетику происходит именно потому, что принцип уплаты акцизного сбора на рынке электроэнергии является неправильным.

"Если в Украине будет введена такая ​​модель (платит потребитель - ред.), тогда не будет проблем с производителями" зеленой "электроэнергии", - подчеркнул Рогульский.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины .

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акциз (385) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+3
а Ахметов уже очень плотно устроился в Офисе Президента. Очень плотно

Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина - Цензор.НЕТ 3017
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21.07.2021 14:35 Ответить
+1
головне, що тобі приємно, як в анекдоті про горобця - потрапив горобець зимою в коров'яче гівно - тепло й приємно йому.
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21.07.2021 14:38 Ответить
+1
ну поплач, дурнику
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21.07.2021 14:44 Ответить
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а Ахметов уже очень плотно устроился в Офисе Президента. Очень плотно

Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина - Цензор.НЕТ 3017
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21.07.2021 14:35 Ответить
Підвищили податки. Зменшили соцвиплати. Підвищили тарифи. Підняли ціни на численні товари. Дозволили заарештовувати гроші боржників. Пробачили олігархам борги. Зменшили податки гральному бізнесу.
Шкода мені виборців клоуна? Анітрохи.
Лох повинен платити за помилки своїми грошима.
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21.07.2021 14:33 Ответить
головне, що тобі приємно, як в анекдоті про горобця - потрапив горобець зимою в коров'яче гівно - тепло й приємно йому.
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21.07.2021 14:38 Ответить
ну поплач, дурнику
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21.07.2021 14:44 Ответить
та ти шо, Бєня ще й не так стяв і на акціонерів Укранафти, і в рота папєрєднікам, і нічого - живий, ще й ляльку в президента просунув
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21.07.2021 15:00 Ответить
Да и у нас какое-то правительство, срощенное с олигархатом неправильное
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21.07.2021 14:47 Ответить
аа так вот в чем проблема... т.е еще и акцизный сбор надо переложить на потребителя и тогда только это будет правильно?
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21.07.2021 14:52 Ответить
Так немає вже куди стригти людей. Це взагалі розуміють там у владних кабінетах? Прості люди в своїй більшості вже не можуть більше платити за комуналку та енергію. Ті хто отримує субсидію їм по барабану. Вних немає ні на що лічильників в квартирі, до них перебралися УнУки, діти, а спати ходять до себе. Вода льється з ранку до ночі, женуть самогон, взимку гріються бо ніяким утепленням не займаються, а показники лічильника загальнобудинкового розподіляють на всіх мешканців.
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21.07.2021 14:53 Ответить
А некоторые даже разводятся, шоб получать супсидию, это сюр
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21.07.2021 14:56 Ответить
сам так сделал
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21.07.2021 15:02 Ответить
Какой же это сюр? Мои сеседи так сделали
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21.07.2021 15:24 Ответить
Кшиштоф Рогуль....иди ка ты лерке-банкирше в трещину, может нога срастётся наконец.
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21.07.2021 14:56 Ответить
Один поляк уже украинскими железными дорогами руководил. теперь ему на родине пятый угол делают. А Украина что? А ничего.
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21.07.2021 15:08 Ответить
Изначально у нас "нарид" неправильный. То уголовника выбирают, то наркомана. А вы говорите акциз...
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21.07.2021 15:23 Ответить
 
 