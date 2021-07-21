Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина

Производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию электрического тока, и сейчас это происходит неправильным образом, поскольку такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии - население и предприятия.



Об этом в интервью изданию "Главком" заявил Кшиштоф Рогульский, консультант правительства по вопросам функционирования энергорынка, отвечая на вопрос относительно намерений государства ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

"В Украине акциз на электроэнергию введен неправильно. Акциз - это налог, который всегда платит конечный потребитель, а не генерация, которая выработала электроэнергию. Когда акциз платят потребители, тогда не важно, какая она - "зеленая", "черная" или атомная", - сказал Рогульский.

По его словам, акциз должен появляться тогда, когда электроэнергия приходит в дом к потребителю.

"Это точно так же, как с бутылкой водки. Не платит акциз тот, кто произвел эту водку, а платит тот, кто ее купил ", - пояснил эксперт.

Он добавил, что конфликт правительства с инвесторами в зеленую энергетику происходит именно потому, что принцип уплаты акцизного сбора на рынке электроэнергии является неправильным.

"Если в Украине будет введена такая ​​модель (платит потребитель - ред.), тогда не будет проблем с производителями" зеленой "электроэнергии", - подчеркнул Рогульский.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины .