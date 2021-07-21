Акцизні збори на ринку електроенергії України збираються неправильно, - консультант Кабміну

Виробники електроенергії в Україні не мають платити акцизний збір за генерацію електричного струму, і зараз це відбувається неправильним чином, оскільки такий платіж мають здійснювати кінцеві споживачі електроенергії – населення та підприємства.

Про це в інтерв’ю виданню "Главком" заявив Кшиштоф Рогульський, консультант уряду з питань функціонування енергоринку, відповідаючи на питання щодо намірів держави запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

"В Україні акциз на електроенергію запроваджений неправильно. Акциз – це податок, який завжди сплачує кінцевий споживач, а не генерація, яка виробила електроенергію. Коли акциз платять споживачі, тоді не важливо, яка вона – "зелена", "чорна" чи атомна", - сказав Рогульський.

За його словами, акциз має з’являтися тоді, коли електроенергія приходить у дім до споживача.

"Це точно так, як з пляшкою горілки. Не платить акциз той, хто виробив цю горілку, а платить той, хто її купив", - пояснив експерт.

Він додав, що конфлікт уряду з інвесторами в зелену енергетику відбувається саме через те, що принцип сплати акцизного збору на ринку електроенергії є неправильним.

"Якщо в Україні буде введено таку модель (платить споживач. – Ред.), тоді не буде проблем з виробниками "зеленої" електроенергії", - підкреслив Рогульський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.