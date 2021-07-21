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Новини
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Акцизні збори на ринку електроенергії України збираються неправильно, - консультант Кабміну

Акцизні збори на ринку електроенергії України збираються неправильно, - консультант Кабміну

Виробники електроенергії в Україні не мають платити акцизний збір за генерацію електричного струму, і зараз це відбувається неправильним чином, оскільки такий платіж мають здійснювати кінцеві споживачі електроенергії – населення та підприємства.

Про це в інтерв’ю виданню "Главком" заявив Кшиштоф Рогульський, консультант уряду з питань функціонування енергоринку, відповідаючи на питання щодо намірів держави запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

"В Україні акциз на електроенергію запроваджений неправильно. Акциз – це податок, який завжди сплачує кінцевий споживач, а не генерація, яка виробила електроенергію. Коли акциз платять споживачі, тоді не важливо, яка вона – "зелена", "чорна" чи атомна", - сказав Рогульський.

За його словами, акциз має з’являтися тоді, коли електроенергія приходить у дім до споживача.

"Це точно так, як з пляшкою горілки. Не платить акциз той, хто виробив цю горілку, а платить той, хто її купив", - пояснив експерт.

Він додав, що конфлікт уряду з інвесторами в зелену енергетику відбувається саме через те, що принцип сплати акцизного збору на ринку електроенергії є неправильним.

"Якщо в Україні буде введено таку модель (платить споживач. – Ред.), тоді не буде проблем з виробниками "зеленої" електроенергії", - підкреслив Рогульський.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

Автор: 

акциз (439) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+3
а Ахметов уже очень плотно устроился в Офисе Президента. Очень плотно

Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина - Цензор.НЕТ 3017
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21.07.2021 14:35 Відповісти
+1
головне, що тобі приємно, як в анекдоті про горобця - потрапив горобець зимою в коров'яче гівно - тепло й приємно йому.
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21.07.2021 14:38 Відповісти
+1
ну поплач, дурнику
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21.07.2021 14:44 Відповісти
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а Ахметов уже очень плотно устроился в Офисе Президента. Очень плотно

Акцизные сборы на рынке электроэнергии Украины собираются неправильно, - консультант Кабмина - Цензор.НЕТ 3017
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21.07.2021 14:35 Відповісти
Підвищили податки. Зменшили соцвиплати. Підвищили тарифи. Підняли ціни на численні товари. Дозволили заарештовувати гроші боржників. Пробачили олігархам борги. Зменшили податки гральному бізнесу.
Шкода мені виборців клоуна? Анітрохи.
Лох повинен платити за помилки своїми грошима.
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21.07.2021 14:33 Відповісти
головне, що тобі приємно, як в анекдоті про горобця - потрапив горобець зимою в коров'яче гівно - тепло й приємно йому.
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21.07.2021 14:38 Відповісти
ну поплач, дурнику
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21.07.2021 14:44 Відповісти
та ти шо, Бєня ще й не так стяв і на акціонерів Укранафти, і в рота папєрєднікам, і нічого - живий, ще й ляльку в президента просунув
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21.07.2021 15:00 Відповісти
Да и у нас какое-то правительство, срощенное с олигархатом неправильное
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21.07.2021 14:47 Відповісти
аа так вот в чем проблема... т.е еще и акцизный сбор надо переложить на потребителя и тогда только это будет правильно?
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21.07.2021 14:52 Відповісти
Так немає вже куди стригти людей. Це взагалі розуміють там у владних кабінетах? Прості люди в своїй більшості вже не можуть більше платити за комуналку та енергію. Ті хто отримує субсидію їм по барабану. Вних немає ні на що лічильників в квартирі, до них перебралися УнУки, діти, а спати ходять до себе. Вода льється з ранку до ночі, женуть самогон, взимку гріються бо ніяким утепленням не займаються, а показники лічильника загальнобудинкового розподіляють на всіх мешканців.
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21.07.2021 14:53 Відповісти
А некоторые даже разводятся, шоб получать супсидию, это сюр
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21.07.2021 14:56 Відповісти
сам так сделал
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21.07.2021 15:02 Відповісти
Какой же это сюр? Мои сеседи так сделали
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21.07.2021 15:24 Відповісти
Кшиштоф Рогуль....иди ка ты лерке-банкирше в трещину, может нога срастётся наконец.
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21.07.2021 14:56 Відповісти
Один поляк уже украинскими железными дорогами руководил. теперь ему на родине пятый угол делают. А Украина что? А ничего.
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21.07.2021 15:08 Відповісти
Изначально у нас "нарид" неправильный. То уголовника выбирают, то наркомана. А вы говорите акциз...
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21.07.2021 15:23 Відповісти
 
 