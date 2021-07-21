Мыкола Вересень и Александр Мартыненко открывают Youtube-канал "После.Завтра"

Украинские журналисты Микола Вересень и Александр Мартыненко открыли Youtube-канал "После.Завтра" - место встреч с известными политиками, писателями, музыкантами, общественными деятелями.

- Мы хотели бы разговаривать с теми, кто относится к элите. Пусть их будет немного (а элиты мало), но мы будем приглашать для беседы тех людей, которым есть что сказать о прошлом, настоящем и, особенно, будущем. Каждый из нас хочет заглянуть в будущее – мы попробуем это сделать с нашими гостями", - говорит Александр Мартыненко. По его словам, на канале не планируются классические интервью. "Мы будем просто разговаривать и надеемся, что это будет интересно для людей думающих и любознательных", - сказал он.

"Скажу нескромно! Мне повезло! Я люблю свою работу! Мне нравится быть журналистом и информировать общество о том, как оно живет и выглядит. Теперь, когда приобретают сил разнообразные социальные сети, мы с моим старым другом и коллегой, Александром Мартыненко, решили создать программу, которая вам всем без исключения безусловно понравится", - сказал Мыкола Вересень.

"Я и мы надеемся, что через 10 лет студенты, аспиранты, докторанты, историки, политологи, и политики смогут выяснить, как выглядели и о чем думали их коллеги 10 лет назад", - сказал также он.

Материалы на канале с осени будут размещаться с периодичностью 1-2 в месяц. "Это не будет поток. Это скорее бутик, чем супермаркет", - отметил Мартыненко. Первая беседа на канале появилась 20 июля – гостем стала Юлия Тимошенко.

Ссылка на канал в Youtube https://www.youtube.com/channel/UCp9PASpcaYYeVTXfu89KpWQ

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