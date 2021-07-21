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Мыкола Вересень и Александр Мартыненко открывают Youtube-канал "После.Завтра"

Украинские журналисты Микола Вересень и Александр Мартыненко открыли Youtube-канал "После.Завтра" - место встреч с известными политиками, писателями, музыкантами, общественными деятелями.

- Мы хотели бы разговаривать с теми, кто относится к элите. Пусть их будет немного (а элиты мало), но мы будем приглашать для беседы тех людей, которым есть что сказать о прошлом, настоящем и, особенно, будущем. Каждый из нас хочет заглянуть в будущее – мы попробуем это сделать с нашими гостями", - говорит Александр Мартыненко. По его словам, на канале не планируются классические интервью. "Мы будем просто разговаривать и надеемся, что это будет интересно для людей думающих и любознательных", - сказал он.

"Скажу нескромно! Мне повезло! Я люблю свою работу! Мне нравится быть журналистом и информировать общество о том, как оно живет и выглядит. Теперь, когда приобретают сил разнообразные социальные сети, мы с моим старым другом и коллегой, Александром Мартыненко, решили создать программу, которая вам всем без исключения безусловно понравится", - сказал Мыкола Вересень.

"Я и мы надеемся, что через 10 лет студенты, аспиранты, докторанты, историки, политологи, и политики смогут выяснить, как выглядели и о чем думали их коллеги 10 лет назад", - сказал также он.

Материалы на канале с осени будут размещаться с периодичностью 1-2 в месяц. "Это не будет поток. Это скорее бутик, чем супермаркет", - отметил Мартыненко. Первая беседа на канале появилась 20 июля – гостем стала Юлия Тимошенко.

Ссылка на канал в Youtube https://www.youtube.com/channel/UCp9PASpcaYYeVTXfu89KpWQ

Ссылка в ФБ: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-100515652329759

Автор: 

YouTube (108) интернет (1709) Мартыненко (443)


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Топ комментарии
+22
Пля, Юля - это НЕ элита, это позавчерашний день и потерянные для государства и миллионов людей годы и лярды. Начинать новый проект с такого обосрамса - это надо уметь
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21.07.2021 15:12 Ответить
+17
Відразу в смітник.
Напарник Вересня Мартиненко очолює філіал рашенського Інтерфаксу в Україні.
Ще й шашликом у преЗедента не гребував.

"В 1992 году основал и возглавил информационное агентство «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Интерфакс-Украина ».
По словам Мартыненко, помощь в регистрации компании ему оказал городской голова Харькова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгений Кушнарёв ."

Той самий Кушнарьов, один із главарів "ПИССУру-2004.
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21.07.2021 15:27 Ответить
+14
Правильно зробили, що виставили.
Перед зеленими вже ледь не розшаркувався, а ту ж Федину звинуватив у брехні, але слово для відповіді їй не дав. Це НЕ професіоналізм.
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21.07.2021 15:45 Ответить
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да кому тот вересень интересен, пенек замшелый
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21.07.2021 15:10 Ответить
як у кацапов піна пішла з рота. Микола Вересень - справжній журналіст-патріот, а ти, мамаджан, бот копіїчний. Сьогодні ти є, а завтра - нема. В спам, свинособака!
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21.07.2021 15:14 Ответить
Хорошие сапоги. Надо брать!
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21.07.2021 19:22 Ответить
Патриот не сядет в одной студии с Мартыненком.
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21.07.2021 15:24 Ответить
такой же патриот как и Люська Арестович...ходят теперь обое и воняют своими немытыми ртами в сторону ПОРОХА
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21.07.2021 15:27 Ответить
И не только слоны...
И не всегда старые...
Мыкола Вересень и Александр Мартыненко открывают Youtube-канал "После.Завтра" - Цензор.НЕТ 5661
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21.07.2021 15:17 Ответить
Ніхто Вас не силкує дивитись. Доречі, як Вам Свати на українській мові?)
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21.07.2021 15:12 Ответить
поважаючі себе люди хіба можуть дивитись ту гидоту - "свати", не важно, на якій мові її озвучують.
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21.07.2021 15:25 Ответить
лайно лайном, і мовою його не прикрасиш, воно за визначенням шлак, але хоч не так гидко звучить, не більше.
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21.07.2021 15:40 Ответить
У мене був знайомий росскоговорящій на попередній роботі - так він переглядав фільми виключно в українському дубляжі, казав що набагато крутіше, ніж на каца..., вибачте на вєлікоросском нарєчії болгарского язьіка.)
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21.07.2021 15:53 Ответить
на вкус и цвет фломастеры разные,мне вересень норм был ведущим,а сечас соска Орловская всех вытравила с канала Порошенка,норм ведущих нет одни ноунеймы) остались))
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21.07.2021 15:13 Ответить
ганапольский не лучше.
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21.07.2021 15:14 Ответить
А хто лучше?
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21.07.2021 15:14 Ответить
нет сейчас кого там смотреть,включаю с утра по одной причине у них хорошая графика часов внизу экрана)
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21.07.2021 15:17 Ответить
Анжеліка Сизоненко, Христина Шкудор, Христина Яцків, Олена Курбанова, Даша Щаслива, Анна Мірошниченко...
Блін, а чо я згадав тільки за дівчат?
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21.07.2021 15:29 Ответить
Тарас Березовець, Юра Петрушевський, Андрій Полтава..
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21.07.2021 15:57 Ответить
"Вересень" - псевдоним, а фамилия Сытник.
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21.07.2021 15:21 Ответить
здається, він навіть прізвище на "Вересень" поміняв...
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21.07.2021 15:30 Ответить
Но, не дивно , бо твій недорозум сприймає виключно г+г , та дебільні зелькіни серіальчики .
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21.07.2021 15:51 Ответить
Твое мнение никого неинтересует держи его при себе ..
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21.07.2021 17:32 Ответить
и твои советы тоже до аналки
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21.07.2021 17:54 Ответить
Пля, Юля - это НЕ элита, это позавчерашний день и потерянные для государства и миллионов людей годы и лярды. Начинать новый проект с такого обосрамса - это надо уметь
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21.07.2021 15:12 Ответить
Юля так и помрёт дочкой диспетчера днепропетровского таксопарка.
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21.07.2021 15:15 Ответить
два унилих і Вона
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21.07.2021 15:29 Ответить
Правильно роблять , Вересень з кожного все гівно витягне , і покаже хто є хто .
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21.07.2021 15:52 Ответить
Забераю свій комент , вже знаю, що він продався кацам .
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21.07.2021 15:59 Ответить
Это кто такие????! Одного видел с Дежа Вю возле оперного а второй кто?
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21.07.2021 15:12 Ответить
Вересень гарно зіграв роль у постановці Л.Подерев"янського. Дуже колоритно.)
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21.07.2021 15:14 Ответить
Це той Микола Вересень який нагримав на Таню Черновол, вступився за регіоналку, хоча регіоналка потім вибачалася за свою неправоту по вартості кілометра дороги, потім тупо нахамив Федині, ще й звинуватив в брехні, не надавши доказів брехні.

Це той Микола Вересень що наплював на попереднє місце роботи і стверджує, що канал "Прямий" суцільна цензура з диктатурою.

Це той Микола Вересень що позеленів ?
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21.07.2021 15:17 Ответить
Как сыграл не видел, видел как 50 гр. он классно махнул, действительно колоритно!
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21.07.2021 15:18 Ответить
а ви впевнені, що то він грав..?
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21.07.2021 15:30 Ответить
Вeрeсeнь показав свою суть юлькою i тeпeр ясно чого його турнули
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21.07.2021 19:40 Ответить
На 71-м году жизни Вересень уселся в студии вместе с вечно пророссийским Мартыненком.
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21.07.2021 15:23 Ответить
никався тикався i пристоiвся
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21.07.2021 19:41 Ответить
Вот так и осталось загадкой - почему Вересень ушел с прямого? Или его ушли? Кто-нибудь что-то об этом знает?
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21.07.2021 15:25 Ответить
В ютубе есть его интервью о причинах ухода с Прямого.
Он сам не собирался, его вынудила Орловская, хотя до этого Вересень прекрасно вёл вместе с ней программу, да и его собственные программы на Прямом были очень интересны.
Вообще-то жаль, что его заставили уйти, он, хоть и грубоват и не всегда сдержан был, но но самый квалифицированный и опытный журналист в Украине и вообще ходячая история становления государства, в чем он принимал непосредственное участие.
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21.07.2021 15:40 Ответить
Правильно зробили, що виставили.
Перед зеленими вже ледь не розшаркувався, а ту ж Федину звинуватив у брехні, але слово для відповіді їй не дав. Це НЕ професіоналізм.
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21.07.2021 15:45 Ответить
Я того не знала , до останьго думала, що він на "Прямому " Він що --скуввився ? Отакої...((
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21.07.2021 15:55 Ответить
То завжди була шидівська курва.
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21.07.2021 17:14 Ответить
Доречі, так.

«Кома́нда ози́мого поколі́ння» - політичний альянс, створений для участі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 парламентських виборах 2002 року .

Виборчий список очолювали:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Хорошковський Валерій Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Богословська Інна Германівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Вересень Микола

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Процик Остап Ярославович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вощевський Валерій Миколайович
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21.07.2021 17:24 Ответить
Дякую пані Новосад , за інформацію !
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21.07.2021 17:29 Ответить
Colt своїм коментом підштовхнув до спогадів.)
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21.07.2021 17:35 Ответить
была информация, что Вересень дружит со Скобеевой и является почитателем Путина...этим объясняются его постоянные нападки в эфирах на патриотов, воинов, волонтеров и депутатов от ЕС
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21.07.2021 16:29 Ответить
Внутрикорпоративная бытовуха. У Вересня давняя история отношений с медиаимперией Петра. Нынешний исход с «прямого» практически точная копия исхода с 5-ого. Пока его амбиции сполна удовлетворяются, он тихо стрижёт себе рошеноские бабулеты. Как только начинают слегка утеснять, пан Микола сразу вспоминает кто такой Порошенко. Начинает видеть и цензуру, и узкую специализацию канала исключительно по обслуживанию интересов одного единственного человека.
Немного даже смешно.)
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21.07.2021 15:45 Ответить
Смішно! Зате правда
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21.07.2021 18:37 Ответить
Відразу в смітник.
Напарник Вересня Мартиненко очолює філіал рашенського Інтерфаксу в Україні.
Ще й шашликом у преЗедента не гребував.

"В 1992 году основал и возглавил информационное агентство «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Интерфакс-Украина ».
По словам Мартыненко, помощь в регистрации компании ему оказал городской голова Харькова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгений Кушнарёв ."

Той самий Кушнарьов, один із главарів "ПИССУру-2004.
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21.07.2021 15:27 Ответить
Перший гість каналу Юлія Тимошенко.... яснопонятно.
Яке їхало (українська журналістика), таке здибало (українська полтіика)
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21.07.2021 15:27 Ответить
"українська журналістика мертва, ото й мовчить усією братською могилою"
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21.07.2021 15:32 Ответить
його батько, Костянтин Ситник в 2006-му був обраний нардепом саме в БЮТ.
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21.07.2021 15:43 Ответить
Тобто Вересень продався ....
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21.07.2021 15:57 Ответить
Воно завжди таке було, просто маскувалось.
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21.07.2021 17:16 Ответить
Точно як ти та вся ваша соєва братва.
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21.07.2021 18:38 Ответить
Знайди-но, де я нахвалюю Рошен.
Шукати будеш довго.
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21.07.2021 18:49 Ответить
Неужто даже порохоботы не оценили?
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21.07.2021 15:30 Ответить
Тимошенко без сомнения на голову интеллектуальнее, глубже и порядочнее любого политика Украины нашего времени. Она самый достойный претендент на пост президента или канцлера страны. Но, боюсь, что не нашим счастьем.
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21.07.2021 15:32 Ответить
Достойна чем именно? Газовыми контрактами и от мышебратьев априори убыточными для Украины? Или тамифлю , или плотной работой с Лазаренко ?
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21.07.2021 16:03 Ответить
Апріорі, кажеш? Це в тебе таке прізвище? Знаєш, дядьку, це слово часто застосовують йолопи, які не можуть з-за "скудоумія" логічних аргументів.
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21.07.2021 17:46 Ответить
Хочеш, я спеціально про тамфлю процитую вашого соєвого фюрера?

Журнал Фокус 09.11.2009г.
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
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21.07.2021 17:51 Ответить
Мама Тимошенко - диспетчер советского таксопарка - вот это Юли впитала навсегда.
Рубчик к рубчику. Трёшка к трёшке. Деньги не пахнут.
Первый бизнес Юли - порновидеосалон, а дальше - порнуха с газом.
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21.07.2021 17:20 Ответить
Видать ты большой специалист по порнографии. Смотри, а то психологи говорят, что затягивает
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21.07.2021 17:53 Ответить
Я специалист по таксопаркам.
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21.07.2021 18:49 Ответить
Вересня вже з шостого телеканалу вигнали.Щось не те з чолов'ягою.А Мартиненко куди лізе ? Журналістикою 30 років тому займався ! (В пенсійний фонд грошенята збирає,бо важкі часи настали ?)
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21.07.2021 15:33 Ответить
помоему ему пора на пенсию.... Нервы ни к черту...
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21.07.2021 16:48 Ответить
У Вересня ЕГО та нарцисизм зашкалюють, а тут ще й сьомий десяток пішов.
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21.07.2021 17:21 Ответить
Був Микола Вересень, стал Коля Сентябрь.
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21.07.2021 15:34 Ответить
Новый кремлёвский фильм: "Коля в сентябре".
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21.07.2021 17:23 Ответить
Мартыненко -- это хорошо.
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21.07.2021 15:38 Ответить
Да, а його батько - академік Костянтин Ситник, керівник науково-дослідного інституту фізіології рослин з Луганська... Да, ще очолював Верховну Раду України (ну, як зараз Разумков) до 1985року
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21.07.2021 15:40 Ответить
Канал-анал...Для тех кто не устал от болтовни. Речи длинные, пустые.... ...- не мешки ворочать. Пока на свете живы дураки -болтовнёй нам жить с руки.
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21.07.2021 16:09 Ответить
орловська казали про ху...рейтинги програми за участі вересня
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21.07.2021 16:31 Ответить
перед уходом Вересня с Прямого , я видел пару его эфиров. Хамло, говорит больше всех гостей вместе взятых, конфликтует со всеми в прямом эфире, саморисование и пренебрежение к гостям... В такие моменты всем , включая его соведущую Орлову было жутко неудобно за Вересня. Своим поведением он мне напомнил одного знакомого, у которого так начинался старческий маразм.
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21.07.2021 16:47 Ответить
"Послєзавтрашній дєнь"
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21.07.2021 17:01 Ответить
В который раз макуха квас! На манеже, всё те же! Как же настохерело телепалово языком и хоботом. Вытаскивание нафталина, как оказывается было тяжело,сухари, не по блату и прочая туфтень. Нужна полная переоценка ценностей, истории своей, культуры, морали! А с этими последними комсомольцами перестройки только про трусы----па-ющие. Хотел конечно про пах-нущие---но опять зарубят!
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21.07.2021 17:05 Ответить
Нових літц не вистачає, мало Україні новісінького ЗЕлупи Янелоха, яку ще тобі гидоту треба?

Микола Вересень та Олександр Мартиненко відкривають Youtube-канал "Після.Завтра" - Цензор.НЕТ 6223
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21.07.2021 17:43 Ответить
Господи!
Опять задушевно-проникновенное блеяние Юли на полтора часа....
Что ЕЩЁ НОВОГО она может сказать?
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21.07.2021 17:05 Ответить
А що, верескливий тенорок Петра кращий?
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21.07.2021 17:38 Ответить
Ну Петя может и что-то неизвестное новенькое рассказать из своих времён президентства. Вона, намекают что он лично приказал Гиви мочить!
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21.07.2021 17:55 Ответить
Може нехай він, як от Мендельвошка, чи принц Гаррі, хай мемуари пише? В них завжди брешуть, а Петру до цього не звикати.
А це що за недолуга фраза", нешановний: "Вона, намекают что он лично приказал Гиви мочить!"? Хоч якусь зачіпку можеш дати, коли і де "вароффка" таке сказала? Не можеш? Ну, то й не відволікайся, приєднуйся до вашого хору.
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21.07.2021 18:06 Ответить
Ты сперва читать научись, а потом трынди!
"вОна" - устаревшее простонародное, "вона, намекают" - по смыслу нечто вроде "да тут намекают".....
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21.07.2021 18:57 Ответить
всех, кого можно отнести к такой "элите", неплохо было бы поставить к теплой стенке в темном месте
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21.07.2021 17:07 Ответить
И полить очередью из тёплого АК.
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21.07.2021 17:25 Ответить
Для соєвих елітних і загострені кілки згодяться.
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21.07.2021 17:57 Ответить
Вересень намагається бути цікавим,епатажним...ні хрєна не виходить...Коли ідіотизм замішаний на патріотизмі...получається гидота...А колись був не з гірших...Довга перерва,він чи то пив,чи то наркоманив,але вернувся в журналістику кінченим гівнюком...
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21.07.2021 17:25 Ответить
Ну, що тут? Знов верескливий хор соєвих довбойолопів виконує свій гімн "***********************************" . Адже це правда, що бодай тільки в новинах з*явиться хоч згадка про Ю.Тимошенко, відразу збігається зграя дерев*яноголових (щоб не сказати грубіше ) істот, яка начинає вити на всі свинособачі голоси.
Як там цензор Цензора поживає? Знов я ОДИН порушив правила?
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21.07.2021 17:37 Ответить
кацап, здесь стекломой не наливают!! забирай свою воровку косатую и вали домой на Рассию!!
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21.07.2021 18:31 Ответить
Пиши грамотно, тьотко з кацапським фамілієм. Грамотно на вашім посконно-личаковим "вароФФка" А стєкломой та бояру залиш собі. Мо* швидше гигнешся.
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21.07.2021 18:46 Ответить
Ты звучишь точно как Valery Greff.
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21.07.2021 18:53 Ответить
 
 