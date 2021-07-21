Микола Вересень та Олександр Мартиненко відкривають Youtube-канал "Після.Завтра"

Українські журналісти Микола Вересень та Олександр Мартиненко відкрили Youtube-канал "Після.Завтра" - місце зустрічей із відомими політиками, письменниками, музикантами, громадськими діячами.

- Ми хотіли б розмовляти з тими, хто належить до еліти. Нехай їх буде небагато (а еліти мало), але ми будемо запрошувати для бесіди тих людей, яким є що сказати про минуле, сьогодення і, особливо, майбутнє. Кожен із нас хоче зазирнути в майбутнє - ми спробуємо це зробити з нашими гостями", - говорить Олександр Мартиненко. За його словами, на каналі не плануються класичні інтерв'ю. "Ми будемо просто розмовляти і сподіваємося, що це буде цікаво для людей думаючих і допитливих", - сказав він.

"Скажу нескромно! Мені пощастило! Я люблю свою роботу! Мені подобається бути журналістом та інформувати суспільство про те, як воно живе і який має вигляд. Тепер, коли набувають сил різноманітні соціальні мережі, ми з моїм старим товаришем і колегою, Олександром Мартиненком, вирішили створити програму, яка вам усім без винятку беззаперечно сподобається", - сказав Микола Вересень.

"Я і ми сподіваємось, що за 10 років люди такі як студенти, і аспіранти, і докторанти, і історики, і політологи, і взагалі політики зможуть зʼясувати, який вигляд мали і про що думали їхні колеги 10 років тому", - додав він.

Матеріали на каналі з осені будуть розміщуватися з періодичністю 1-2 на місяць. "Це не буде потік. Це скоріше бутик, ніж супермаркет", - зазначив Мартиненко. Перша бесіда на каналі з'явилася 20 липня - гостем стала Юлія Тимошенко.

Посилання на канал у Youtube https://www.youtube.com/channel/UCp9PASpcaYYeVTXfu89KpWQ

Посилання у ФБ: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-100515652329759