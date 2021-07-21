Микола Вересень та Олександр Мартиненко відкривають Youtube-канал "Після.Завтра"
Українські журналісти Микола Вересень та Олександр Мартиненко відкрили Youtube-канал "Після.Завтра" - місце зустрічей із відомими політиками, письменниками, музикантами, громадськими діячами.
- Ми хотіли б розмовляти з тими, хто належить до еліти. Нехай їх буде небагато (а еліти мало), але ми будемо запрошувати для бесіди тих людей, яким є що сказати про минуле, сьогодення і, особливо, майбутнє. Кожен із нас хоче зазирнути в майбутнє - ми спробуємо це зробити з нашими гостями", - говорить Олександр Мартиненко. За його словами, на каналі не плануються класичні інтерв'ю. "Ми будемо просто розмовляти і сподіваємося, що це буде цікаво для людей думаючих і допитливих", - сказав він.
"Скажу нескромно! Мені пощастило! Я люблю свою роботу! Мені подобається бути журналістом та інформувати суспільство про те, як воно живе і який має вигляд. Тепер, коли набувають сил різноманітні соціальні мережі, ми з моїм старим товаришем і колегою, Олександром Мартиненком, вирішили створити програму, яка вам усім без винятку беззаперечно сподобається", - сказав Микола Вересень.
"Я і ми сподіваємось, що за 10 років люди такі як студенти, і аспіранти, і докторанти, і історики, і політологи, і взагалі політики зможуть зʼясувати, який вигляд мали і про що думали їхні колеги 10 років тому", - додав він.
Матеріали на каналі з осені будуть розміщуватися з періодичністю 1-2 на місяць. "Це не буде потік. Це скоріше бутик, ніж супермаркет", - зазначив Мартиненко. Перша бесіда на каналі з'явилася 20 липня - гостем стала Юлія Тимошенко.
Посилання на канал у Youtube https://www.youtube.com/channel/UCp9PASpcaYYeVTXfu89KpWQ
Посилання у ФБ: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-100515652329759
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Блін, а чо я згадав тільки за дівчат?
Це той Микола Вересень що наплював на попереднє місце роботи і стверджує, що канал "Прямий" суцільна цензура з диктатурою.
Це той Микола Вересень що позеленів ?
Он сам не собирался, его вынудила Орловская, хотя до этого Вересень прекрасно вёл вместе с ней программу, да и его собственные программы на Прямом были очень интересны.
Вообще-то жаль, что его заставили уйти, он, хоть и грубоват и не всегда сдержан был, но но самый квалифицированный и опытный журналист в Украине и вообще ходячая история становления государства, в чем он принимал непосредственное участие.
Перед зеленими вже ледь не розшаркувався, а ту ж Федину звинуватив у брехні, але слово для відповіді їй не дав. Це НЕ професіоналізм.
«Кома́нда ози́мого поколі́ння» - політичний альянс, створений для участі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2002 парламентських виборах 2002 року .
Виборчий список очолювали:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Хорошковський Валерій Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Богословська Інна Германівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Вересень Микола
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Процик Остап Ярославович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вощевський Валерій Миколайович
Немного даже смешно.)
Напарник Вересня Мартиненко очолює філіал рашенського Інтерфаксу в Україні.
Ще й шашликом у преЗедента не гребував.
"В 1992 году основал и возглавил информационное агентство «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Интерфакс-Украина ».
По словам Мартыненко, помощь в регистрации компании ему оказал городской голова Харькова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгений Кушнарёв ."
Той самий Кушнарьов, один із главарів "ПИССУру-2004.
Яке їхало (українська журналістика), таке здибало (українська полтіика)
Шукати будеш довго.
Журнал Фокус 09.11.2009г.
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
Рубчик к рубчику. Трёшка к трёшке. Деньги не пахнут.
Первый бизнес Юли - порновидеосалон, а дальше - порнуха с газом.
Опять задушевно-проникновенное блеяние Юли на полтора часа....
Что ЕЩЁ НОВОГО она может сказать?
А це що за недолуга фраза", нешановний: "Вона, намекают что он лично приказал Гиви мочить!"? Хоч якусь зачіпку можеш дати, коли і де "вароффка" таке сказала? Не можеш? Ну, то й не відволікайся, приєднуйся до вашого хору.
"вОна" - устаревшее простонародное, "вона, намекают" - по смыслу нечто вроде "да тут намекают".....
Як там цензор Цензора поживає? Знов я ОДИН порушив правила?