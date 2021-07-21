НБУ: усиливаем работу с Минфином США по возвращению активов обанкротившихся банков
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел онлайн-встречу с представителями Министерства финансов США, обсудив вопросы сотрудничества с МВФ, возвращение активов обанкротившихся банков и борьбы с другими финансовыми преступлениями.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Шевченко вместе с и.о. заместителя министра финансов США по международным делам Энди Боколом и старшим советником министра Дэвидом Липтоном говорили о возобновлении сотрудничества НБУ и Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
По словам Шевченко, предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и возвращение активов обанкротившихся банков чрезвычайно важны для Национального банка Украины.
"Соблюдение финансовым сектором Украины требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT, санкционного законодательства является одним из приоритетов в работе Национального банка", - отметил глава НБУ.
Шевченко напомнил, что Кабинет Министров Украины по инициативе Нацбанка в феврале создал рабочую группу высокого уровня для поиска и возвращения активов бывших владельцев обанкротившихся банков. Именно эта группа координирует деятельность по возврату активов "Приватбанка".
Кроме того, Шевченко обсудил с представителями американского Минфина реформирование банковского сектора Украины, в том числе - закон о корпоративном управлении, принятие которого было структурным маяком для программы Международного валютного фонда.
"Мы сфокусированы на реализации положений программы stand-by и продолжаем взаимодействие с миссией для достижения staff-level agreement", - подчеркнул Шевченко.
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«Це було ціле управління, яке координувало юридичну стратегію в питаннях ПриватБанку. Чому воно було раніше виділено в окремий підрозділ взагалі? За багатьма причинами. Перша причина - конфіденційність. Про це мала знати незначна кількість людей. Друге. Дуже багато йде процесів у різних юрисдикціях. І відповідно, хтось повинен цю інформацію зводити. Третє. Специфіка судових процесів в Україні та за кордоном різна».
P.S.