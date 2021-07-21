НБУ: усиливаем работу с Минфином США по возвращению активов обанкротившихся банков

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел онлайн-встречу с представителями Министерства финансов США, обсудив вопросы сотрудничества с МВФ, возвращение активов обанкротившихся банков и борьбы с другими финансовыми преступлениями.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Шевченко вместе с и.о. заместителя министра финансов США по международным делам Энди Боколом и старшим советником министра Дэвидом Липтоном говорили о возобновлении сотрудничества НБУ и Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

По словам Шевченко, предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и возвращение активов обанкротившихся банков чрезвычайно важны для Национального банка Украины.

"Соблюдение финансовым сектором Украины требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT, санкционного законодательства является одним из приоритетов в работе Национального банка", - отметил глава НБУ.

Шевченко напомнил, что Кабинет Министров Украины по инициативе Нацбанка в феврале создал рабочую группу высокого уровня для поиска и возвращения активов бывших владельцев обанкротившихся банков. Именно эта группа координирует деятельность по возврату активов "Приватбанка".

Кроме того, Шевченко обсудил с представителями американского Минфина реформирование банковского сектора Украины, в том числе - закон о корпоративном управлении, принятие которого было структурным маяком для программы Международного валютного фонда.

"Мы сфокусированы на реализации положений программы stand-by и продолжаем взаимодействие с миссией для достижения staff-level agreement", - подчеркнул Шевченко.