УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6293 відвідувача онлайн
Новини
803 2

НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків

НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків

Глава Національного банку України Кирило Шевченко провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства фінансів США, обговоривши питання співпраці з МВФ, повернення активів збанкрутілих банків і боротьби з іншими фінансовими злочинами.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Шевченко разом з в.о. заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Енді Боколом і старшим радником міністра Девідом Ліптоном говорили про відновлення співпраці НБУ і Організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.

За словами Шевченка, запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і повернення активів збанкрутілих банків надзвичайно важливі для Національного банку України.

"Дотримання фінансовим сектором України вимог міжнародних стандартів і українського законодавства в сфері AML / CFT, санкційного законодавства є одним з пріоритетів у роботі Національного банку", - зазначив глава НБУ.

Також читайте: У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times

Шевченко нагадав, що Кабінет Міністрів України за ініціативою Нацбанку в лютому створив робочу групу високого рівня для пошуку і повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків. Саме ця група координує діяльність з повернення активів "Приватбанку".

Крім того, Шевченко обговорив з представниками американського Мінфіну реформування банківського сектору України, в тому числі - закон про корпоративне управління, прийняття якого було структурним маяком для програми Міжнародного валютного фонду.

"Ми сфокусовані на реалізації положень програми stand-by і продовжуємо взаємодію з місією для досягнення staff-level agreement", - підкреслив Шевченко.

Автор: 

НБУ (10469) Шевченко Кирило (225)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это звучит так как будто Минфин США обязан нам вернуть активы обанкротившихся банков. А на самом деле мы не можем у себя в стране навести так, чтобы бывшие владельцы банков возвращали деньги вкладчикам. И в лучшем случае могли восстановиь свою финансовую деятельность.
показати весь коментар
21.07.2021 17:45 Відповісти
НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків - Цензор.НЕТ 4162
«Це було ціле управління, яке координувало юридичну стратегію в питаннях ПриватБанку. Чому воно було раніше виділено в окремий підрозділ взагалі? За багатьма причинами. Перша причина - конфіденційність. Про це мала знати незначна кількість людей. Друге. Дуже багато йде процесів у різних юрисдикціях. І відповідно, хтось повинен цю інформацію зводити. Третє. Специфіка судових процесів в Україні та за кордоном різна».

P.S.
НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків - Цензор.НЕТ 7980
показати весь коментар
21.07.2021 18:06 Відповісти
 
 