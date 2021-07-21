НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків

Глава Національного банку України Кирило Шевченко провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства фінансів США, обговоривши питання співпраці з МВФ, повернення активів збанкрутілих банків і боротьби з іншими фінансовими злочинами.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Шевченко разом з в.о. заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Енді Боколом і старшим радником міністра Девідом Ліптоном говорили про відновлення співпраці НБУ і Організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.

За словами Шевченка, запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і повернення активів збанкрутілих банків надзвичайно важливі для Національного банку України.

"Дотримання фінансовим сектором України вимог міжнародних стандартів і українського законодавства в сфері AML / CFT, санкційного законодавства є одним з пріоритетів у роботі Національного банку", - зазначив глава НБУ.

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Шевченко нагадав, що Кабінет Міністрів України за ініціативою Нацбанку в лютому створив робочу групу високого рівня для пошуку і повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків. Саме ця група координує діяльність з повернення активів "Приватбанку".

Крім того, Шевченко обговорив з представниками американського Мінфіну реформування банківського сектору України, в тому числі - закон про корпоративне управління, прийняття якого було структурним маяком для програми Міжнародного валютного фонду.

"Ми сфокусовані на реалізації положень програми stand-by і продовжуємо взаємодію з місією для досягнення staff-level agreement", - підкреслив Шевченко.