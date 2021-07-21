НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків
Глава Національного банку України Кирило Шевченко провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства фінансів США, обговоривши питання співпраці з МВФ, повернення активів збанкрутілих банків і боротьби з іншими фінансовими злочинами.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Шевченко разом з в.о. заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Енді Боколом і старшим радником міністра Девідом Ліптоном говорили про відновлення співпраці НБУ і Організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.
За словами Шевченка, запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і повернення активів збанкрутілих банків надзвичайно важливі для Національного банку України.
"Дотримання фінансовим сектором України вимог міжнародних стандартів і українського законодавства в сфері AML / CFT, санкційного законодавства є одним з пріоритетів у роботі Національного банку", - зазначив глава НБУ.
Шевченко нагадав, що Кабінет Міністрів України за ініціативою Нацбанку в лютому створив робочу групу високого рівня для пошуку і повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків. Саме ця група координує діяльність з повернення активів "Приватбанку".
Крім того, Шевченко обговорив з представниками американського Мінфіну реформування банківського сектору України, в тому числі - закон про корпоративне управління, прийняття якого було структурним маяком для програми Міжнародного валютного фонду.
"Ми сфокусовані на реалізації положень програми stand-by і продовжуємо взаємодію з місією для досягнення staff-level agreement", - підкреслив Шевченко.
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«Це було ціле управління, яке координувало юридичну стратегію в питаннях ПриватБанку. Чому воно було раніше виділено в окремий підрозділ взагалі? За багатьма причинами. Перша причина - конфіденційність. Про це мала знати незначна кількість людей. Друге. Дуже багато йде процесів у різних юрисдикціях. І відповідно, хтось повинен цю інформацію зводити. Третє. Специфіка судових процесів в Україні та за кордоном різна».
P.S.