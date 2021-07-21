У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times
Главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Financial Times із посиланням на два джерела в оточенні президента Володимира Зеленського.
"Двоє людей, близьких до Зеленського, повідомили FT, що Шевченко ризикує бути заміненим", - пише видання.
Стратег з питань суверенного боргу країн, що розвиваються, в BlueBay Asset Management і фахівець з питань Східної Європи Тімоті Еш поставив під сумнів репутацію Шевченка на посаді НБУ.
"Ми можемо сперечатися, чи зберіг він інституційну міць НБУ, але я б сказав, що вона значно слабша, ніж коли він приєднався", - сказав Еш.
Топ коментарі
+12 vitaliymkua
показати весь коментар21.07.2021 12:09 Відповісти Посилання
+8 Рома Маестро
показати весь коментар21.07.2021 12:09 Відповісти Посилання
+6 Alex Kyiv
показати весь коментар21.07.2021 12:07 Відповісти Посилання
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Дбли. блд.😄☹️
З моменту приходу Кирила Шевченка на посаду голови НБУ Україна не отримала жодного траншу від МФВ. Основна причина раптовоъ зміни голови НБУ.
Почитай, потом будешь про британских историков муйню нести
Є такий старий анекдот «Якщо і третій чоловік б'є по морді, може, справа не в чоловіках, а в морді?»
То може справа не в керівниках НБУ?
Хоча, реально в НБУ уже цілими відділами почали звільнятися. Повернули би Смолія, але ж він заявляв про тиск з боку влади
з таким головою кредитів не дадуть
Йулю он як зображала...
Будете зображати далі разом:
ти - президента
лєнка - голову нацбанку
шмигаль - прем'єра
і так далі...