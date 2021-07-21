У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times

Главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомляє Financial Times із посиланням на два джерела в оточенні президента Володимира Зеленського.

"Двоє людей, близьких до Зеленського, повідомили FT, що Шевченко ризикує бути заміненим", - пише видання.

Стратег з питань суверенного боргу країн, що розвиваються, в BlueBay Asset Management і фахівець з питань Східної Європи Тімоті Еш поставив під сумнів репутацію Шевченка на посаді НБУ.

"Ми можемо сперечатися, чи зберіг він інституційну міць НБУ, але я б сказав, що вона значно слабша, ніж коли він приєднався", - сказав Еш.

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