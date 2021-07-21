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У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times

У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times

Главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника в окружении президента Владимира Зеленского.

"Два человека, близких к Зеленскому, сообщили FT, что Шевченко рискует быть замененным", - пишет издание.

Стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш поставил под сомнение репутацию Шевченко на посту НБУ.

"Мы можем спорить, сохранил ли он институциональную мощь НБУ, но я бы сказал, что она значительно слабее, чем когда он присоединился", – сказал Эш.

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Автор: 

НБУ (4836) отставка (3161) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+12
А Узеленсьного не розглядають можливість звільнення Зеленського?
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21.07.2021 12:09 Ответить
+8
У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8920
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21.07.2021 12:09 Ответить
+6
Нє оправдал
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21.07.2021 12:07 Ответить
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Нє оправдал
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21.07.2021 12:07 Ответить
Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
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21.07.2021 12:34 Ответить
На фотці справжній козак!
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21.07.2021 12:07 Ответить
У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8920
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21.07.2021 12:09 Ответить
У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times - Цензор.НЕТ 9915
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21.07.2021 12:25 Ответить
Прибарахляются...
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21.07.2021 12:09 Ответить
А Узеленсьного не розглядають можливість звільнення Зеленського?
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21.07.2021 12:09 Ответить
Э-э, так конвертики для зЕпутантов потяжелеют, ещё на 5 тыщ баксов...
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21.07.2021 12:44 Ответить
Смотрю на фото этого "шевченко" и мне кажется что преЗЕдент решил бортануть соплеменника. Это же каким надо быть "специалистом" чтобы даже "свои" его решили уволить.
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21.07.2021 12:10 Ответить
У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1222
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21.07.2021 12:14 Ответить
Вітаю! Брни... Два роки тому, саме ви, привели моноконтру і колаборантів до керма.
Дбли. блд.😄☹️
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21.07.2021 12:15 Ответить
Уж не сам ли Шевченко в источниках ходит? интересно, кто второй….
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21.07.2021 12:19 Ответить
можливо з тим, щоб приховати емісію гривні, що пішла на велике Zeдівництво та фінансування ахметкиних проєктів
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21.07.2021 12:20 Ответить
Та як же її приховаєш, як ціни у магазинах піднялися в два рази за два роки?
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21.07.2021 12:37 Ответить
Тимоти Эш - историк. Має два вчених ступені з ******** історії, які здобув у Єксетерському коледжі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордський університет ). И этот человек оценивает работу професионального финансиста (Шевченко Кирил у https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 отримав диплом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8F Харківського державного економічного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності»). Дивная у нас страна.

З моменту приходу Кирила Шевченка на посаду голови НБУ Україна не отримала жодного траншу від МФВ. Основна причина раптовоъ зміни голови НБУ.
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21.07.2021 12:29 Ответить
"Профессиональный финансист" это тот, который https://antikor.com.ua/articles/461428-kak_nyneshnij_glava_nbu_kirill_shevchenko_ograbil_terra-bank обокрал свой "Терра-банк" ?
Почитай, потом будешь про британских историков муйню нести
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21.07.2021 12:50 Ответить
Основные претензии МВФ вовсе не к НБУ.
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21.07.2021 17:08 Ответить
Беня дозволив?
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21.07.2021 12:34 Ответить
Беня заказчик, видать Шевченко не качает гривну как надо этому монстру
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21.07.2021 13:51 Ответить
Да кстати, зЕлох, ну почему мы до сих пор не в НАТО и ЕС??? Долго ещё вы дерибанить Украину собираетесь???
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21.07.2021 12:37 Ответить
Виявився недостатньо лояльним до "хотілок" неЛоха?
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21.07.2021 12:43 Ответить
Нарисовал 20 млрд $ долга на наши шеи, дай другому порисовать. Тупое стадо клоунов!
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21.07.2021 13:03 Ответить
У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7486
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21.07.2021 13:22 Ответить
Поганим був Смолій, тепер Шевченко
Є такий старий анекдот «Якщо і третій чоловік б'є по морді, може, справа не в чоловіках, а в морді?»
То може справа не в керівниках НБУ?
Хоча, реально в НБУ уже цілими відділами почали звільнятися. Повернули би Смолія, але ж він заявляв про тиск з боку влади
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21.07.2021 13:23 Ответить
Те, що "шевченка" св****та - в мене не викликає сумніву. Як і те, що він робить з банківською системою, яка активно стала обкрадати вкладників введенням грабіжницьких тарифів "за обслуговування рахунків клієнтів"... та за зняття відсотків з карток при оплаті покупок картками -це грабіж...
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21.07.2021 13:48 Ответить
все буде терра-банк..

з таким головою кредитів не дадуть
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21.07.2021 14:11 Ответить
він не виконав головної вимоги Ігоря Валерійовича - не відкликав позов в Лондоні і не забрав акт "Кролла " з Маямі. А голова ради НБУ, маленький киїівський пройдисвіт, так скакав біля цього, як абориген, коли шматував на частини мореплавця Кука. Рожкову не звільнив, Сологуб в МВФ. Гонтарева без криміналу, Смолій не зраджував Україну. Видно вмішались для них "темні сили" або чужі банкіри. А Шевченко, судячи з біографії, земляк Азірова (Пахла) -опахала Януковича. Поставив СН на подсос з бюджету, нема більше що розподіляти.
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21.07.2021 15:16 Ответить
Давай Лєнку у нацбанк - в неї вийде...
Йулю он як зображала...
Будете зображати далі разом:
ти - президента
лєнка - голову нацбанку
шмигаль - прем'єра
і так далі...
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21.07.2021 15:20 Ответить
А Юзік?
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21.07.2021 15:28 Ответить
Юзик пусть на диету садится, или на что-то другое...
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21.07.2021 17:39 Ответить
 
 