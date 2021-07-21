У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times

Главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника в окружении президента Владимира Зеленского.

"Два человека, близких к Зеленскому, сообщили FT, что Шевченко рискует быть замененным", - пишет издание.

Стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш поставил под сомнение репутацию Шевченко на посту НБУ.

"Мы можем спорить, сохранил ли он институциональную мощь НБУ, но я бы сказал, что она значительно слабее, чем когда он присоединился", – сказал Эш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть вопросы к трем министрам. Осенью посмотрим, - Разумков об отставках в Кабмине