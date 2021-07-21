У Зеленского рассматривают возможность увольнения главы НБУ Шевченко, - Financial Times
Главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко могут отправить в отставку.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника в окружении президента Владимира Зеленского.
"Два человека, близких к Зеленскому, сообщили FT, что Шевченко рискует быть замененным", - пишет издание.
Стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш поставил под сомнение репутацию Шевченко на посту НБУ.
"Мы можем спорить, сохранил ли он институциональную мощь НБУ, но я бы сказал, что она значительно слабее, чем когда он присоединился", – сказал Эш.
Топ комментарии
+12 vitaliymkua
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+8 Рома Маестро
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+6 Alex Kyiv
показать весь комментарий21.07.2021 12:07 Ответить Ссылка
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Дбли. блд.😄☹️
З моменту приходу Кирила Шевченка на посаду голови НБУ Україна не отримала жодного траншу від МФВ. Основна причина раптовоъ зміни голови НБУ.
Почитай, потом будешь про британских историков муйню нести
Є такий старий анекдот «Якщо і третій чоловік б'є по морді, може, справа не в чоловіках, а в морді?»
То може справа не в керівниках НБУ?
Хоча, реально в НБУ уже цілими відділами почали звільнятися. Повернули би Смолія, але ж він заявляв про тиск з боку влади
з таким головою кредитів не дадуть
Йулю он як зображала...
Будете зображати далі разом:
ти - президента
лєнка - голову нацбанку
шмигаль - прем'єра
і так далі...