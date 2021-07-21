На западе призывают создать "список Магнитского" для коррумпированных украинских судей

Страны-партнеры Украины обсуждают введение аналога списка Магнитского для украинских судей-коррупционеров, в списке таких уже называют заместителя председателя Верховного суда Богдана Львова и председателя Киевского административного суда Павла Вовка.



Об этом говорится в материале EUobserver.

Как отмечается в материале, запуск Высшего антикоррупционного суда обеспечил положительное впечатление у партнеров по вопросу борьбы с коррупцией в Украине, но следующим шагом должно стать очищение судейского корпуса от коррупционеров.



"Этого недостаточно, пока система будет защищать высокопоставленных судей, обвиняемых в коррупции, таких как Богдан Львов, заместитель председателя Верховного Суда, и Павел Вовк, председатель Киевского административного суда ... Если украинская власть не будет действовать, западным странам следует рассмотреть вопрос о наказании коррумпированных судей в соответствии с такими законами, как закон Магнитского ", - говорится в материале.

Также отмечается, что украинской власти следует заняться реформированием судебной системы, чтобы положить конец политическому вмешательству в работу судей.

Западные эксперты считают, что только прогресс в создании независимой и справедливой судебной системы может способствовать победе над коррупцией в Украине.