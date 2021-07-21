Верховный Суд возвращает в апелляцию дело об отмене аккредитации УМА

Верховный Суд Украины 14 июля в отменил постановление Шестого апелляционного административного суда от 29.09.2020 по делу №640 / 7679/20, которым было отменено решение первой инстанции по аккредитации коллективного управления Общественный союз "Украинский музыкальный альянс", поскольку Положение "О комиссии по аккредитации организаций коллективного управления ", утвержденное приказом Минэкономики от 04.01.2019 № 8, на основании которого был объявлен и проведен конкурс, признан противоправным и недействительным в судебном порядке до момента проведения такого конкурса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Коллегия судей пришла к выводу, что суд апелляционной инстанции неверно применил нормы процессуального права при принятии обжалуемого судебного решения и постановил разрешить спор по существу, поскольку присутствуют признаки наличия у истца нарушения законного интереса.

Судьи Верховного Суда пришли к выводу, что отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции исходил из позиции отсутствии у истца нарушенного права в спорных правоотношениях, что по мнению Верховного Суда является необоснованным ввиду того, что истец, при наличии нарушения законного интереса, имеет право обжаловать решение об аккредитации организации коллективного управления, в частности, в случае неправомерных действий субъекта властных полномочий относительно процедуры организации и проведения открытого конкурса.

"В заключении Верховный Суд отмечает, что закон не запрещает оспаривать в судебном порядке решение Минэкономики об утверждении результатов открытого конкурса на определение аккредитованной организации коллективного управления, как и не предусматривает круг субъектов такого обжалования. В данном конкретном решении Верховным Судом поддержан принцип правовой определенности, а именно подтверждены выводы ЕСПЧ, что на государственные органы возложена обязанность ввести внутренние процедуры, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок ( "Лелас против Хорватии", "Тошкуце и другие против Румынии") и способствовать юридической определенности в правоотношениях ("Онер`илдиз против Турции", "Беелер против Италии""), - комментирует Дмитрий Терземан, адвокат, юрист, управляющий партнер АБ "Терземан и партнеры".

Дело об отмене решения Комиссии по аккредитации организаций коллективного управления от 21.12.2019 об аккредитации организации коллективного управления ГС "Украинский музыкальный альянс" в сфере обязательного коллективного управления - воспроизведение в домашних условиях и в личных целях произведений, исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах их экземплярах, а также аудиовизуальных произведений и их экземпляров направлено в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

В начале 2021 года ОКУ "Украинское Агентство по авторским и смежным правам" обратилась к Президенту Украины относительно нечестных конкурсов по аккредитации, где требовали прозрачности в сфере коллективного управления, а импортеры техники и электроники поддержали авторов собственным видеообращением. Также представители 5 бизнес-ассоциаций Украины (ЕБА, АПИТУ, СУП, УИБЭ) требовали реформировать систему авторских сборов, чтобы сбор и распределение средств был прозрачен. Предлагают увеличивать отчисления авторам не за счет повышения тарифов, а за счет детенизации.