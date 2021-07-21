Верховний Суд повертає в апеляцію справу про скасування акредитації УМА

Верховний Суд України 14 липня скасував постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.09.2020 у справі №640/7679/20, якою було скасовано рішення першої інстанції щодо акредитації колективного управління Громадська спілка "Український музичний альянс", оскільки Положення "Про комісію з акредитації організацій колективного управління", затверджене наказом Мінекономіки від 04.01.2019 № 8, на підставі якого оголошено та проведено конкурс, визнано протиправним та нечинним в судовому порядку до моменту проведення такого конкурсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Колегія судів дійшла висновку, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми процесуального права при ухваленні оскаржуваного судового рішення та постановив вирішити спір по суті, оскільки присутні ознаки наявності у позивача порушення законного інтересу.

Судді Верховного Суду дійшли висновку, що скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції виходив з позиції відсутності у позивача порушеного права у спірних правовідносинах, що на думку Верховного Суду є необґрунтованим з огляду на те, що позивач, за наявності порушення законного інтересу, має право оскаржувати рішення про акредитацію організації колективного управління, зокрема, у випадку неправомірних дій суб’єкта владних повноважень щодо процедури організації і проведення відкритого конкурсу.

"У висновку Верховний Суд зазначає, що закон не забороняє оскаржувати у судовому порядку рішення Мінекономіки щодо затвердження результатів відкритого конкурсу на визначення акредитованої організації колективного управління, як і не передбачає коло суб`єктів такого оскарження. У даному конкретному рішенні Верховним Судом підтримано принцип правової визначеності, а саме підтверджено висновки ЄСПЛ, що на державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок ("Лелас проти Хорватії", "Тошкуце та інші проти Румунії") і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах ("Онер`їлдіз проти Туреччини", "Беєлер проти Італії""), - коментує Дмитро Терземан, адвокат, юрист, керуючий партнер АБ "Терземан та партнери".

Справу щодо скасування рішення Комісії з акредитації організацій колективного управління від 21.12.2019 про акредитацію організації колективного управління ГС "Український музичний альянс" у сфері обов`язкового колективного управління - відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників направлено до суду апеляційної інстанції на новий розгляд.

На початку 2021 року ОКУ "Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав" звернулась до Президента України стосовно нечесних конкурсів з акредитації, де вимагали прозорості в сфері колективного управління, а імпортери техніки та електроніки підтримали авторів власним відеозверненням. Також представники 5 бізнес-асоціацій України (ЄБА, АПІТУ, СУП, УІПЕ) вимагалиреформувати систему авторських зборів, щоб збір та розподіл коштів був прозорий. Пропонують збільшувати відрахування авторам не за рахунок підвищення тарифів, а за рахунок детінізації.