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Новости Агрессия России против Украины
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Офицеры ВМС Украины приняли участие в многонациональных учениях "Бриз-2021" в Болгарии

Офицеры ВМС Украины приняли участие в многонациональных учениях

На прошлой неделе представители Военно-Морских Сил ВС Украины приняли участие в многонациональных учениях "Бриз-2021", которые проходили в восточной части Черного моря и были организованы Республикой Болгария.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В учениях участвовали корабли США, Румынии, Болгарии, Греции, Грузии, а также постоянно действующая группа и противоминная группа НАТО№2 в которую входят корабли Италии, Румынии, Турции и Испании. Кроме того турецкий флот был представлен подводной лодкой, а Бельгия привлекла водолазную группу разминирования. В воздушной компоненте участвовали самолеты Болгарии и противолодочная авиация США и Турции.

Украинские офицеры приняли участие в учениях в качестве офицеров штаба, где, кроме представителей вышеперечисленных стран, также работали офицеры Латвии и Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина примет участие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit 2021" в Грузии

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Болгария (659) ВМС (1481) оборона (5238) военные учения (3462)


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И на каком языке они работали ?

Можно поподробней . Какие офицеры , какой язык общения?
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21.07.2021 22:21 Ответить
скорее всего общепринятый международный язык общения-английский
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21.07.2021 23:22 Ответить
З нашої сторони участь приймали тільки охвіцери,бо флот про…ли,а грізні ******** з кузні туди просто не дотягнуть, та й смішитинарод не хочеться!
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21.07.2021 23:00 Ответить
 
 