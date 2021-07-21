Офицеры ВМС Украины приняли участие в многонациональных учениях "Бриз-2021" в Болгарии
На прошлой неделе представители Военно-Морских Сил ВС Украины приняли участие в многонациональных учениях "Бриз-2021", которые проходили в восточной части Черного моря и были организованы Республикой Болгария.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
В учениях участвовали корабли США, Румынии, Болгарии, Греции, Грузии, а также постоянно действующая группа и противоминная группа НАТО№2 в которую входят корабли Италии, Румынии, Турции и Испании. Кроме того турецкий флот был представлен подводной лодкой, а Бельгия привлекла водолазную группу разминирования. В воздушной компоненте участвовали самолеты Болгарии и противолодочная авиация США и Турции.
Украинские офицеры приняли участие в учениях в качестве офицеров штаба, где, кроме представителей вышеперечисленных стран, также работали офицеры Латвии и Польши.
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Можно поподробней . Какие офицеры , какой язык общения?