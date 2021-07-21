РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11045 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 146 44

Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на украинский закон о коренных народах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин поднял тему Украины.

"Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Также в Кремле напомнили о необходимости "неукоснительного выполнения" Украиной "минских соглашений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток 2": Меркель обсудила с Путиным по телефону транзит газа

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31564) крымские татары (2718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Ещё СП 2 не запустили , а **** уже начало командовать в Германии
показать весь комментарий
22.07.2021 00:01 Ответить
+18
забавно как подолякова ботва пеереводит стрелки с грандиозных "успехов" дипломатии зеленского на "плохих" немцов-американцев)
показать весь комментарий
22.07.2021 00:12 Ответить
+14
Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

=========================
а чего сразу меркель а не в спортлото?
показать весь комментарий
22.07.2021 00:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ещё СП 2 не запустили , а **** уже начало командовать в Германии
показать весь комментарий
22.07.2021 00:01 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2021 00:04 Ответить
Он там начал командовать еще при Шрёдере.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:06 Ответить
Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

=========================
а чего сразу меркель а не в спортлото?
показать весь комментарий
22.07.2021 00:05 Ответить
Ну вот появилась и первая маленькая зацепка для шантажа Украины после того как немцы , американцы и х.йло договорились о том чтобы совместно развести нас .Теперь начнутся настоятельные просьбы западных ,,партнеров,, пересмотреть или смягчить закон( и не только ) ато они не смогут ручаться за действия своих новых косолапых ,,партнеров,,
показать весь комментарий
22.07.2021 00:07 Ответить
забавно как подолякова ботва пеереводит стрелки с грандиозных "успехов" дипломатии зеленского на "плохих" немцов-американцев)
показать весь комментарий
22.07.2021 00:12 Ответить
Закон надо дополнить цыганами, которые по всем параметрам подходят под коренной народ и не имеют государственности. Не зря Порошенко не хотел его принимать, а ЭТО приняло. Во дБ, прости Господи.
показать весь комментарий
22.07.2021 01:24 Ответить
У них ЕСТЬ своя государство - Индия.
показать весь комментарий
22.07.2021 09:30 Ответить
зараз баба Анжела подзвонить нелоху ,щоб закони поправив бо транзита не буде ...
показать весь комментарий
22.07.2021 00:09 Ответить
нелох вже наївся бутербродів і спить.А до завтра вона все забуде.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:13 Ответить
мля, про бабу Анжелу с языка снял
xотел написать "и шо? пожалела ***** баба Анжела?"
показать весь комментарий
22.07.2021 00:15 Ответить
Англия должна пожаловаться Германии на Индию, которая не считает англичан коренными "индусами",жителями Индостана и т.д. При чем тут народ митрополии и народы ее бывших колоний, протекторатов.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:13 Ответить
а прі том,що кацапи тепер не адіннарот і не "рускагаварясчіє українци" , а окупанти та загарбники.Бо не є ні корінним народом ні нацменшиною в Україні
показать весь комментарий
22.07.2021 00:16 Ответить
Ну пожаловался, ну посмеялись. Ну и шо?
показать весь комментарий
22.07.2021 00:13 Ответить
Так, кацапи тепер не є ні корінним народом ні нацменшиною в Україні. А росіяни?
показать весь комментарий
22.07.2021 07:53 Ответить
Да ты, **********, оказывается мелкий стукачок...
показать весь комментарий
22.07.2021 00:13 Ответить
путин-е...анутое , тупое чьмо.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:15 Ответить
Новость сделала мой день,если не месяц...Пуйло нажаловалось Германии с ее сверх расой.Меркель не считает себя арийкой?Даже не представляю,что она подумала после такой жалобы.
показать весь комментарий
22.07.2021 07:21 Ответить
и фрау прослезилась..... но от смеха.... просто у меня куча знакомых на пмж повыехало так
там же ужас какойто - надо учить изыг и блть здавать экзамен!!!
показать весь комментарий
22.07.2021 00:18 Ответить
Фашизди!
показать весь комментарий
22.07.2021 00:23 Ответить
Путлера надо уничтожить, это понятно.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:20 Ответить
Кстати , интересная идея- делать сейчас все назло хутину
Пусть он надоест жалобами Меркель 😀
показать весь комментарий
22.07.2021 00:21 Ответить
Не з нашим щастям. Вавочка йому ******** аж гай гуде.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:25 Ответить
Заголовок должен быть такой:
***** пожаловалось Меркель на украинский закон о коренных народах. Теперь ***** стало короче на корень и все считают его бабушкой.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:26 Ответить
Та кого взагалі хвилює, що там собі думають убогі кацапи
показать весь комментарий
22.07.2021 00:39 Ответить
Я вот на Меркель смотрю, она и раньше красавцей не была, а тперь - на что она может мужика вдохновить? А уж за ***** страшно.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:44 Ответить
А ни чего, что в РФ есть точно такой же закон? Может кто Путину расскажет об этом? 👺👺👺👺👺👺👺
показать весь комментарий
22.07.2021 00:46 Ответить
А то он не знает... Научись различать мотив и предлог.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:56 Ответить
До чого дожилось *****. Пішло скаржитись кульгавій качці, яка за два місяці втратить владу. Почекай, кремлівський окурок, ще й не таке діждешся. Це тільки початок. Ноги об тебе будуть витирати твої шрьодери й додони.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:47 Ответить
странный этот путин.

то один народ, то русских ущемляют.

Если один народ - значит русские в Украине просто называются украинцами и никаких ущемлений нет.
показать весь комментарий
22.07.2021 00:57 Ответить
Якщо цапи з українцями один народ, то звідкіля взялося "Маскаляку на гілляку!"?
показать весь комментарий
22.07.2021 01:09 Ответить
москаляку ж а не руского
показать весь комментарий
22.07.2021 01:27 Ответить
если вы не в курсе, то казаки себя звали рускими в Польше.

А москали тогда были москвией

Просто потом они себя переименовали.
показать весь комментарий
22.07.2021 01:30 Ответить
Не рускими, а руськими.
показать весь комментарий
22.07.2021 06:16 Ответить
"казаки себя звали рускими" і гаварілі па русскі? а ще недавно казакі називали себе савєцкімі...
показать весь комментарий
22.07.2021 07:57 Ответить
по руськи и это был украинский
показать весь комментарий
22.07.2021 12:18 Ответить
Знаючи,як на протязі століть німецькі і кацапські «історики» перекособачували нашу історію,то,чесно кажучи,не дуже і дивно,що воно саме Меркельші в«жилетку плачеться».Чого тільки вартує твердження німецьких істориків,від якого відмовилися тільки у 70х роках минулого століття,що слов'яни,на свої теперішні території прийшли у 6 ст.з Алтаю.Це ж ми,українці,завдячуєм саме німцям і кацапам,що наші історичні документи є понищені і замінені «копіями оригіналів».Хто нам кацапа в родича вписав?Німецький історик.
показать весь комментарий
22.07.2021 01:45 Ответить
Наверняка шло в контексте аборигенов и туземцев, которые норовят обидить миссионеров-неукраиноязычных
показать весь комментарий
22.07.2021 06:04 Ответить
А Гондурас пожаловался Монголии...
показать весь комментарий
22.07.2021 09:06 Ответить
Для меня лично... жалоба ***** уходящему политику - Меркель - это косвенный признак, что ***** пытается УСПЕТЬ оказать давление на Украину через СВОЕГО АГЕНТА в Германии !!!
показать весь комментарий
22.07.2021 09:46 Ответить
Этот сайт и комментарии под новостями - образец вранья СМИ Украины и быдла - порохоботов. Здесь мнение украинского народа никак не отражается, ни в статьях, ни в комментариях. Можете не отвечать, все равно мой комментарий удалят и аккаунт забанят, ну и по фиг, как и все СМИ Украины - кал и вранье сплошное, совсем не такая безоблачная жизнь и не такие интересы украинского народа, здесь сейчас не жизнь, а ВЫЖИВАНИЕ и геноцид украинского народа.
P. S.: да, для особо одаренного быдла - нынешних патриотов Украины и заХЫСНЫкИв ЭУропы - я с ДнепроПЕТРОВСКА и знаю, о чем пишу.
показать весь комментарий
22.07.2021 10:19 Ответить
Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах - Цензор.НЕТ 4925
показать весь комментарий
22.07.2021 13:52 Ответить
 
 