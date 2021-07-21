Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на украинский закон о коренных народах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин поднял тему Украины.

"Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Также в Кремле напомнили о необходимости "неукоснительного выполнения" Украиной "минских соглашений".

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