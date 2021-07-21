Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на украинский закон о коренных народах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы Путин поднял тему Украины.
"Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - говорится в пресс-релизе.
Также в Кремле напомнили о необходимости "неукоснительного выполнения" Украиной "минских соглашений".
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а чего сразу меркель а не в спортлото?
xотел написать "и шо? пожалела ***** баба Анжела?"
там же ужас какойто - надо учить изыг и блть здавать экзамен!!!
Пусть он надоест жалобами Меркель 😀
***** пожаловалось Меркель на украинский закон о коренных народах. Теперь ***** стало короче на корень и все считают его бабушкой.
то один народ, то русских ущемляют.
Если один народ - значит русские в Украине просто называются украинцами и никаких ущемлений нет.
А москали тогда были москвией
Просто потом они себя переименовали.
P. S.: да, для особо одаренного быдла - нынешних патриотов Украины и заХЫСНЫкИв ЭУропы - я с ДнепроПЕТРОВСКА и знаю, о чем пишу.