"Северный поток 2": Меркель обсудила с Путиным по телефону транзит газа
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в среду обсудила вопрос реализации Минских соглашений, "Северный поток 2" и транзит газа через Украину.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В телефонном разговоре речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении.
"Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве.
Также, по информации немецкой стороны, Меркель и Путин обсудили и ряд двусторонних вопросов.
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Это, если провести себе интернет, заглушив его у соседей,например, а потом бегать к провайдеру и лить слёзы, как бы сделать так, чтобы у соседей он был сквозь смех, типа, может им усилить сигнал от спутника будущего Илона Маска?
Да не ссыте, ребята, будет вам транзит. Может не 40 ярдов, но будет. Все переговоры сейчас будут вестись на тему сколько и как долго. А сам транзит непременно будет.
Байден в Штатах это как Зеленский в Украине - same shit
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1417907248291057666 2 ч
Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину и место в совете директоров Газпрома
"Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, "таким, як ви, недовго залишилося". Російська агентура у держструктурах чекає на "русскій мір"