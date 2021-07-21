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"Северный поток 2": Меркель обсудила с Путиным по телефону транзит газа

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в среду обсудила вопрос реализации Минских соглашений, "Северный поток 2" и транзит газа через Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В телефонном разговоре речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении.

"Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве.

Также, по информации немецкой стороны, Меркель и Путин обсудили и ряд двусторонних вопросов.

Читайте: Нуланд: США и Германия будут добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31564) Северный поток (1458) минские соглашения (3229) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+18
Кальтенбрунер и Гиммлер обсудили поставки дров в концлагерь. Аналогия,ну просто напрашивается.
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21.07.2021 21:09 Ответить
+17
"Если друзья убеждают тебя в необходимости переговоров в твоими врагами, значит предатели уже обо всем договорились" Аль Капоне
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21.07.2021 21:18 Ответить
+11
Удивительно насколько Байден оказался тряпкой. Президент сильнейшей в мире державы, а ведет себя с Меркель и Путиным как будто президент Франции. О него будут все вытирать ноги, а на публике нахвалить. Сдал интересы своих компаний, сдал интересы Украины, отступил в вопросе противостояния Китаю, готовится снять санкции с Ирана. Тьфу.
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21.07.2021 21:14 Ответить
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Кальтенбрунер и Гиммлер обсудили поставки дров в концлагерь. Аналогия,ну просто напрашивается.
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21.07.2021 21:09 Ответить
Циничная фрау Хонеккер, надеюсь, бумеранг вам вернётся.
Это, если провести себе интернет, заглушив его у соседей,например, а потом бегать к провайдеру и лить слёзы, как бы сделать так, чтобы у соседей он был сквозь смех, типа, может им усилить сигнал от спутника будущего Илона Маска?
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21.07.2021 21:12 Ответить
Аналогія невдала. Що Німеччина нам глушить? Заважає комусь купляти кацапський газ транзитом через нашу країну? Ні, вона просто свій придбаний товар буде транспортувати іншим шляхом, дешевшим для неї. Абсолютно логічно. І кому що повинна виплачувати? Чи ти теж, якщо сьогодні замовила таксі інше, ніж замовляла вчора, і дешевше, тому, вчорашньому, повинна платити компенсацію? Повний абсурд...
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22.07.2021 00:20 Ответить
А придурка убеждают в необходимости переговоров...Аль Капоне.
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21.07.2021 21:12 Ответить
Виктория Нуланд опубликовала полный текст соглашения Байдена и Меркель...,кажуть что Путлер опять адиржал паБЕДУ... 115 ярдов кубов газа сегодня Германия получает от Северного потопа №1..и без Северного дерьма-2...,вопрос открытый...кому именно надо это дерьмо?
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21.07.2021 21:13 Ответить
Да, вроде, по СП-1 55 млрд кубов по 2 ниткам идёт, да ещё там с Опалом непонятки - опять будет только наполовину работать. 115 ярдов кубов - это если СП-1 на полную мощность + СП-2.
Да не ссыте, ребята, будет вам транзит. Может не 40 ярдов, но будет. Все переговоры сейчас будут вестись на тему сколько и как долго. А сам транзит непременно будет.
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21.07.2021 21:23 Ответить
уже последний месяц лета, до отопительного сезона хрен да маленько, кацапы лишний газ не дают, хранилища пустые, ща к зиме им что хошь подпишут и из всех директив выведут
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22.07.2021 00:31 Ответить
Удивительно насколько Байден оказался тряпкой. Президент сильнейшей в мире державы, а ведет себя с Меркель и Путиным как будто президент Франции. О него будут все вытирать ноги, а на публике нахвалить. Сдал интересы своих компаний, сдал интересы Украины, отступил в вопросе противостояния Китаю, готовится снять санкции с Ирана. Тьфу.
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21.07.2021 21:14 Ответить
ничего нет неожиданного - он вполне последовательно отстаивает интересы своих доноров и семьи
Байден в Штатах это как Зеленский в Украине - same shit
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22.07.2021 00:23 Ответить
А з якого пуйла Байден повинен відстоювати інтереси України? Він відстоює інтереси своєї країни. Порахував, що для Америки вигідніше з кацапами чи Китаєм торгувати, ніж воювати, та і все.
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22.07.2021 00:24 Ответить
агент Анжела сообщила фюреру о своих успехах в деле продавливания Северного Потока -2
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21.07.2021 21:15 Ответить
Пела в трубку - gut gut supergut alles supergut.
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21.07.2021 21:15 Ответить
"Если друзья убеждают тебя в необходимости переговоров в твоими врагами, значит предатели уже обо всем договорились" Аль Капоне
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21.07.2021 21:18 Ответить
Зуб даю.
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21.07.2021 21:28 Ответить
Пустая болтовня, если она до сих пор не поняла, что Путлер ничего не будет делать, то грош ей цена, или она в связке кгб- штази.
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21.07.2021 21:29 Ответить
Путлєр, схоже, для неї вже все зробив. Після відставки тепленьке крісло в офісі Газпрому її вже чекає...
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22.07.2021 00:31 Ответить
Як би Україна мала при владі справжню еліту, то Німеччина, Франція й Австрія були би разом з Московією внесені до списку недружніх держав і відносно них проводилась би відповідна політика. Нажаль при владі в Україні манкурти, та й половина населення така ж.
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21.07.2021 21:31 Ответить
Для цього треба мати потужну економіку, щоб проводити відповідну політику, яка буде відчутною для "недружніх держав". А елітні голодранці з їх безглуздим і безрезультатним тявканням з-під паркану нікого не злякають...
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22.07.2021 00:40 Ответить
Великого геостратега вавунелоха не пригласили
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21.07.2021 21:37 Ответить
да будет такой же кидок как и с будапешским меморандумом
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21.07.2021 21:39 Ответить
В 70-х ФРН була порно-хабом. За півстоліття допідставлялась до газового хаба
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21.07.2021 21:40 Ответить
"Північний потік-2": Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу - Цензор.НЕТ 2196
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21.07.2021 22:06 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1417907248291057666 2 ч

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину и место в совете директоров Газпрома
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21.07.2021 23:47 Ответить
Отож ...
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22.07.2021 00:34 Ответить
Співробітники СБУ сьогодні https://www.unian.ua/incidents/priymav-feykovu-konstituciyu-na-harkivshchini-zatrimali-eks-deputata-ldnr-foto-novini-harkova-11487646.html з атримали двох полковників спецслужби, один з них вже перебуває у відставці. Їх підозрюють у державній зраді.
"Діючий полковник заявив колегам зі Служби, які його затримували, що, мовляв, "таким, як ви, недовго залишилося". Російська агентура у держструктурах чекає на "русскій мір"
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21.07.2021 22:11 Ответить
До чого ми дожились? Чи є ще хтось в цьому світі, хто не витирав ноги об Україну? На сорок дев'ятому році свого життя мені соромно,що я українець.
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21.07.2021 22:17 Ответить
Слабкість, дилетантство нової української дипломатії призвело до того, що чим далі, тим більше в світі починають НЕ помічати Україну, не рахуються з нею, не поважають. Дипломатія, це не просто галасливі заклики, а щоденна кропітка важка робота професіоналів. До приходу до влади Зеленського було збудовано лише 37% північного потоку - 2. Були всі шанси того, що він так і залишиться недобудованим. Та з приходом Зеленського до влади, з його відвертою антиукраїнською політикою у Заходу стало мінятись ставлення до проблем України і північний потік було добудовано. Так, все докорінно змінилось з приходом до влади слуг, які своєю безвідповідальністю, нещирістю, нечуваним ростом корупції, непослідовністю відлякують захід від співробітництва. Сьогодні, 21 липня, Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу. Сталось це після зустрічі з Зеленським 12 липня, тобто всього через 9 днів. Отаке чудо дипломатії від СН, які йдуть до Китаюю А що про це думають в Пекіні?
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21.07.2021 22:44 Ответить
"Північний потік-2": Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу - Цензор.НЕТ 3161
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21.07.2021 22:47 Ответить
Доведеться нам,браття,мабуть самим,один-на один із фашистською Россією відстоювати свою незалежність і незалежність Звхідної Європи.Ну,хіба що Польша допоможе і Англія,як іна дух не переносять вонючу паРашу!
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21.07.2021 22:52 Ответить
З якого куйла я повинен відстоювати незалежність Західної Європи, яка з тим куйлом торгує? Більшої дурні ти не міг придумати?
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22.07.2021 00:45 Ответить
Якщо газопровід йшов через Україну,и тоді россія маніпулювала Європою,хочу дам - хочу не дам.То це вже буде пряма залежність,ліга Націй теж не вірила у підступність Гитлера...,бачится мені,що хтось дуже хоче проплатити своє вбивство власноруч.Україна потрібна мордору щоб протистояти Європі,ті ,кого ще боявсь кремлівський карлік,тепер Європа одягнула нашийник ,а повідок віддала путлеру.
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21.07.2021 23:39 Ответить
Діла не буде доки ворог сидить в нашій хаті. Якщо ми обираємо тих, хто переслідує патріотів, грабує країну, не чує Заходу, не виконує елементарних вимог по реформуванню системи державного управління у відповідності до стандартів ЄС і НАТО, то яке право ми маємо щось від них вимагати?
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22.07.2021 01:16 Ответить
Продажные немецкие шлюхи,- горите в Аду!
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22.07.2021 08:24 Ответить
 
 