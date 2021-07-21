"Северный поток 2": Меркель обсудила с Путиным по телефону транзит газа

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в среду обсудила вопрос реализации Минских соглашений, "Северный поток 2" и транзит газа через Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В телефонном разговоре речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении.

"Такие проблемы с энергией, как транзит газа через Украину и "Северный поток 2", также обсуждались в ходе разговора", - отметили в правительстве.

Также, по информации немецкой стороны, Меркель и Путин обсудили и ряд двусторонних вопросов.

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