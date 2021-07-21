"Північний потік-2": Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним у середу обговорила питання реалізації Мінських угод, "Північний потік 2" і транзит газу через Україну.
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У телефонній розмові йшлося про реалізацію Мінських угод щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України", - сказано в повідомленні.
"Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну і "Північний потік-2", також обговорювалися в ході розмови", - зазначили в уряді.
Також, за інформацією німецької сторони, Меркель і Путін обговорили і низку двосторонніх питань.
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Это, если провести себе интернет, заглушив его у соседей,например, а потом бегать к провайдеру и лить слёзы, как бы сделать так, чтобы у соседей он был сквозь смех, типа, может им усилить сигнал от спутника будущего Илона Маска?
Да не ссыте, ребята, будет вам транзит. Может не 40 ярдов, но будет. Все переговоры сейчас будут вестись на тему сколько и как долго. А сам транзит непременно будет.
Байден в Штатах это как Зеленский в Украине - same shit
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1417907248291057666 2 ч
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