"Північний потік-2": Меркель телефоном обговорила з Путіним транзит газу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним у середу обговорила питання реалізації Мінських угод, "Північний потік 2" і транзит газу через Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У телефонній розмові йшлося про реалізацію Мінських угод щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України", - сказано в повідомленні.

"Такі проблеми з енергією, як транзит газу через Україну і "Північний потік-2", також обговорювалися в ході розмови", - зазначили в уряді.

Також, за інформацією німецької сторони, Меркель і Путін обговорили і низку двосторонніх питань.

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