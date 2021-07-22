Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой, арендной операции" № 1605-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ устраняет противоречия и уточняет определение лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины для дальнейшего развития рынка лизинга.
Согласно закону, под лизинговой операцией следует понимать передачу основных средств физическим и юридическим лицам не только в пользование, но и во владение. Аренда жилья с выкупом, аренда земельных участков и аренда зданий, в том числе жилых помещений, не будут считаться разновидностями лизинговых операций.
Согласно документу, к операциям финансового лизинга будут относиться только хозяйственные операции, в которых лизингодателем является юридическое лицо.
Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу этого документа, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после его вступления в силу.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щас бы кааак ломанульсь по селухам лизингаторы у лохов земельку лизинговать....... а если
не будет лизинговаться то пальци в двэри и арматурой по рэбрах..........
Ні…
что они еще там придумали?
Звісно, у переносному значенні
(хоча...)