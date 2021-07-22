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Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции

Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой, арендной операции" № 1605-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ устраняет противоречия и уточняет определение лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины для дальнейшего развития рынка лизинга.

Согласно закону, под лизинговой операцией следует понимать передачу основных средств физическим и юридическим лицам не только в пользование, но и во владение. Аренда жилья с выкупом, аренда земельных участков и аренда зданий, в том числе жилых помещений, не будут считаться разновидностями лизинговых операций.

Согласно документу, к операциям финансового лизинга будут относиться только хозяйственные операции, в которых лизингодателем является юридическое лицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о финансовом лизинге

Для договоров лизинга, заключенных до вступления в силу этого документа, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после его вступления в силу.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Автор: 

закон (3178) Зеленский Владимир (20873) лизинг (8)


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Топ комментарии
+1
У розумінні Ослобородька лізинг - це коли йому підлеглі у теплій ванні старанно та віддано вилизують очко до блиску.
Звісно, у переносному значенні
(хоча...)
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22.07.2021 07:04 Ответить
+1
Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 2946
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22.07.2021 07:27 Ответить
+1
да ну это уже совсем перебор. Что там контролировать? И что толку от его контроля, он тупой как пробка. Он поехал в очередной раз наклал в штаны и теперь от Украины шарахаться будут даже добрые соседи. А со сватами просто- не смотрите это гавнище
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22.07.2021 07:53 Ответить
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Боже какое щастье.... значит утром деньгы вечером земелька........ ну и то спасибо потому шо
щас бы кааак ломанульсь по селухам лизингаторы у лохов земельку лизинговать....... а если
не будет лизинговаться то пальци в двэри и арматурой по рэбрах..........
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22.07.2021 01:15 Ответить
Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ: Ви думаєте Зеленський був у Грузії бо йому важливі міжнародні відносини? Можливо він приїхав налагодити союз з країнами, які постраждали від агресії від рф….
Ні…

Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 9029 Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 399
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22.07.2021 01:37 Ответить
да ну это уже совсем перебор. Что там контролировать? И что толку от его контроля, он тупой как пробка. Он поехал в очередной раз наклал в штаны и теперь от Украины шарахаться будут даже добрые соседи. А со сватами просто- не смотрите это гавнище
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22.07.2021 07:53 Ответить
Да и после этого придурка, пострадавшими от раши выглядим только мы
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22.07.2021 13:20 Ответить
Очень важный закон. Грабануть бабло пока можно, а там, хоть потоп. Ну вы поняли.
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22.07.2021 02:06 Ответить
что за херня - лизинг это все кроме права отчуждения
что они еще там придумали?
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22.07.2021 04:17 Ответить
важнейший документ подписан президентом... без него жизни нет... и фиг с ним гособоронзаказ, обнищание украинцев... чуть ли не просрал (хотя, очевидно, хотел просрать) встречу с Президентом США... как оно там правит...
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22.07.2021 05:25 Ответить
... ну, лизинг или очкИнг, очень распространен в Украине: каждый нижестоящий начайльник занят лизингом-очкИнгом... это у нас в крови!!!
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22.07.2021 06:10 Ответить
У розумінні Ослобородька лізинг - це коли йому підлеглі у теплій ванні старанно та віддано вилизують очко до блиску.
Звісно, у переносному значенні
(хоча...)
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22.07.2021 07:04 Ответить
Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 2946
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22.07.2021 07:27 Ответить
Интересно, а Оманский знает что он подписал ? Если учитывать, что он полный "ноль" во всем, кроме поржать, то он там " наподписывает"...
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22.07.2021 11:00 Ответить
 
 