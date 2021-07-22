Зеленський підписав закон про уточнення визначення лізингової операції

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення протиріч і уточнення визначення лізингової, орендної операції" № 1605-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ усуває суперечності й уточнює визначення лізингової (орендної) операції в Податковому кодексі України для подальшого розвитку ринку лізингу.

Відповідно до закону, під лізинговою операцією слід розуміти передачу основних засобів фізичним та юридичним особам не лише в користування, а й у володіння. Оренда житла з викупом, оренда земельних ділянок та оренда будівель, зокрема житлових приміщень, не вважатимуться різновидами лізингових операцій.

Згідно з документом, до операцій фінансового лізингу відноситимуться лише господарські операції, у яких лізингодавцем є юридична особа.

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Для договорів лізингу, укладених до набуття чинності цим документом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що виникли після набуття ним чинності.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.