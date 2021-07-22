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Зеленський підписав закон про уточнення визначення лізингової операції

Зеленський підписав закон про уточнення визначення лізингової операції

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення протиріч і уточнення визначення лізингової, орендної операції" № 1605-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, документ усуває суперечності й уточнює визначення лізингової (орендної) операції в Податковому кодексі України для подальшого розвитку ринку лізингу.

Відповідно до закону, під лізинговою операцією слід розуміти передачу основних засобів фізичним та юридичним особам не лише в користування, а й у володіння. Оренда житла з викупом, оренда земельних ділянок та оренда будівель, зокрема житлових приміщень, не вважатимуться різновидами лізингових операцій.

Згідно з документом, до операцій фінансового лізингу відноситимуться лише господарські операції, у яких лізингодавцем є юридична особа.

Також читайте: Зеленський підписав закон про фінансовий лізинг

Для договорів лізингу, укладених до набуття чинності цим документом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що виникли після набуття ним чинності.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: 

закон (2843) Зеленський Володимир (24358) лізинг (75)


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Топ коментарі
+1
У розумінні Ослобородька лізинг - це коли йому підлеглі у теплій ванні старанно та віддано вилизують очко до блиску.
Звісно, у переносному значенні
(хоча...)
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22.07.2021 07:04 Відповісти
+1
Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 2946
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22.07.2021 07:27 Відповісти
+1
да ну это уже совсем перебор. Что там контролировать? И что толку от его контроля, он тупой как пробка. Он поехал в очередной раз наклал в штаны и теперь от Украины шарахаться будут даже добрые соседи. А со сватами просто- не смотрите это гавнище
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22.07.2021 07:53 Відповісти
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Боже какое щастье.... значит утром деньгы вечером земелька........ ну и то спасибо потому шо
щас бы кааак ломанульсь по селухам лизингаторы у лохов земельку лизинговать....... а если
не будет лизинговаться то пальци в двэри и арматурой по рэбрах..........
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22.07.2021 01:15 Відповісти
Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ: Ви думаєте Зеленський був у Грузії бо йому важливі міжнародні відносини? Можливо він приїхав налагодити союз з країнами, які постраждали від агресії від рф….
Ні…

Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 9029 Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 399
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22.07.2021 01:37 Відповісти
да ну это уже совсем перебор. Что там контролировать? И что толку от его контроля, он тупой как пробка. Он поехал в очередной раз наклал в штаны и теперь от Украины шарахаться будут даже добрые соседи. А со сватами просто- не смотрите это гавнище
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22.07.2021 07:53 Відповісти
Да и после этого придурка, пострадавшими от раши выглядим только мы
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22.07.2021 13:20 Відповісти
Очень важный закон. Грабануть бабло пока можно, а там, хоть потоп. Ну вы поняли.
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22.07.2021 02:06 Відповісти
что за херня - лизинг это все кроме права отчуждения
что они еще там придумали?
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22.07.2021 04:17 Відповісти
важнейший документ подписан президентом... без него жизни нет... и фиг с ним гособоронзаказ, обнищание украинцев... чуть ли не просрал (хотя, очевидно, хотел просрать) встречу с Президентом США... как оно там правит...
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22.07.2021 05:25 Відповісти
... ну, лизинг или очкИнг, очень распространен в Украине: каждый нижестоящий начайльник занят лизингом-очкИнгом... это у нас в крови!!!
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22.07.2021 06:10 Відповісти
У розумінні Ослобородька лізинг - це коли йому підлеглі у теплій ванні старанно та віддано вилизують очко до блиску.
Звісно, у переносному значенні
(хоча...)
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22.07.2021 07:04 Відповісти
Зеленский подписал закон об уточнении определения лизинговой операции - Цензор.НЕТ 2946
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22.07.2021 07:27 Відповісти
Интересно, а Оманский знает что он подписал ? Если учитывать, что он полный "ноль" во всем, кроме поржать, то он там " наподписывает"...
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22.07.2021 11:00 Відповісти
 
 