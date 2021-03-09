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Зеленський підписав закон про фінансовий лізинг

Зеленський підписав закон про фінансовий лізинг

Президент України Володимир Зеленський 9 березня підписав нову редакцію закону "Про фінансовий лізинг".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, зазначений документ дозволить захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище в цій сфері і гармонізує законодавство України з правом Європейського Союзу.

Згідно з документом, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк України.

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об’єкти. Зокрема це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку й не заборонене до передачі в лізинг. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

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Послуги фінансового лізингу є одним із чинників зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості їхніх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному ринку та підвищення шансів для виходу на міжнародний. Адже у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, що розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже – зростанню надходження податків до державного бюджету.

Закон "Про фінансовий лізинг" №1201-IX, який Верховна Рада прийняла 4 лютого 2021 року набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та застосовується до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Автор: 

закон (2822) Зеленський Володимир (23689) лізинг (75)


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Топ коментарі
+3
ждём "пару твитов" от мендель, где она расскажет чем отличаются "лизинг" и "сосинг", также на личном примере продемонстрирует свои техники.
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09.03.2021 16:18
+1
Закон «лізінга-дупінска».
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09.03.2021 16:01
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При ссср Зеленский был бы хорошим помощником Министра культуры по Украине и Молдавии
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09.03.2021 15:56 Відповісти
Довго думав, а що корисного для 90% українців зробила ця влада за півтора року? Потім згадав: заборонила в банківських договорах позики прописувати окремі пункти дрібними літерами.
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09.03.2021 16:06 Відповісти
А он не только украинец, но и молдованин?
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09.03.2021 15:58 Відповісти
Закон «лізінга-дупінска».
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09.03.2021 16:01 Відповісти
ждём "пару твитов" от мендель, где она расскажет чем отличаются "лизинг" и "сосинг", также на личном примере продемонстрирует свои техники.
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09.03.2021 16:18 Відповісти
Не вводьте дівчину в краску, а то Лєнка не поймьйот...
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09.03.2021 16:24 Відповісти
Навіщо, якщо є провідний фахівець з тих вправ https://censor.net/ru/user/386571?
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09.03.2021 17:21 Відповісти
 
 