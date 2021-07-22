Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm. ФОТО

Установить их данные удалось по 2 архивным групповым фотографиям, снятых в 2014 году.

Кто эти люди, выяснило международное разведывательное сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ. Фото, которое анализировали его участники было сделано на Донбассе летом-осенью 2014 года.

На фото запечатлены российские военнослужащие бывшей 17-й мотострелковой бригады из Чечни (в/ч 65384, пос. Шали). В 2017 году бригада была переформирована в 291-й гвардейский мотострелковый полк в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Есть 2 версии этого группового фото: 21 человек, с заменой одного фотографа на другого. На фотографии отчетливо видны характерные признаки российских интервентов — неуставная форма и белые идентификационные повязки. Всего из 22 военных преступников удалось идентифицировать 17 (+1 частично), в том числе 4 офицеров.

1. Контрактник Арман Бекинкалиев

Дата рождения 7 сентября 1987 года.

Проживает/родом — г. Благодарный, Ставропольский край.

В соцсетях:

https://vk.com/id418972274 (архив)

https://ok.ru/profile/557269765738 (архив)

2. Контрактник Рустам Галиев

Дата рождения 10 мая 1982.

Проживает/родом — г. Ижевск.

В соцсетях:

https://vk.com/id484264391 (архив 1, 2, 3)

3. контрактник Ахмед Магомедов

Дата рождения 18 июня 1984 (возможно, 1985).

Проживает / родом — г. Нефтекумск, Ставропольский край.

В соцсетях:

https://vk.com/id489909674 (архив)

https://ok.ru/profile/177096733457 (архив)

4. [Личность не установлена]

5. Контрактник Анатолий Гостев

Дата рождения 31 марта 1988.

Проживает/родом — г. Налидово, Тверская область.

В соцсетях:

https://vk.com/id203668304 (архив)

https://vk.com/id145127577 (архив)

https://ok.ru/p rofile/553667874928 (архив)

6. Контрактник Андрей Кулишенко

Дата рождения 1 декабря 1988.

Проживает / родом — г. Ленинск, Волгоградская область.

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/458977169769 (архив)

https://ok.ru/profile/527541781483 (архив)

https://vk.com/id198329045 (архив)

Особый интерес вызывает подборка фото, которая датирована августом 2014 года из приграничной с Украиной Ростовской области и с Донбасса.

7. Контрактник Яков Лопушков

Дата рождения 17 августа 1990.

Проживает / родом — г. Ленинск, Волгоградская область.

В соцсетях:

https://vk.com/id80682917 (архив)

https://vk.com/id225001681 (архив)

https://ok.ru/profile/530568971074 (архив)

8. Контрактник Руслан Апхазишвили

День рождения 15 марта 1982.

Проживает / родом — г. Ставрополь.

В соцсетях:

https://vk.com/id102432298 (архив)

https://ok.ru/profile/342395106613 (архив)

Много любопытных видео содержится на его YouTube-канале, в том числе с периода службы в 17-й ОМСБр в Чечне.

https://www.youtube.com/user/gruzinsav26/videos (архив)

9. Контрактник Сергей Черданцев

День рождения 8 января 1980.

Проживает / родом — г. Полысаево, Кемеровская область

В соцсетях:

https://vk.com/id160714784 (архив)

https://vk.com/id160643964 (архив)

https://ok.ru/profile/514972842909 (архив)

В его альбоме "Армия" прослеживается хронология переброски подразделения 17-й ОМСБр из Чечни в Крым (апрель 2014) и на Донбасс (сентябрь 2014). В альбоме также присутствует "фото 21", по которому расследователи устанавливали личности российских военных преступников.

10. Контрактник Николай Маликов

День рождения 14 января 1969.

Станица Незлобная, Георгиевский район, Ставропольский край

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/344098139827 (архив)

https://ok.ru/profile/336277369028 (архив)

https://vk.com/id229038839 (архив)

11. Контрактник Александр Кулишенко (прозвище "Саня-Камаз")

Дата рождения 1 декабря 1988.

Проживает / родом — г. Ленинск, Волгоградская область

В соцсетях:

https://vk.com/id478813993 (архив 1, 2)

https://ok.ru/profile/372530100283 (архив)

Особый интерес вызывает подборка фото, которая загружена в 2018. Она фиксирует летне-осеннюю украинскую командировку 2014 года 17-й ОМСБр. В том числе, также присутствует "фото 21" с небольшим отличием, в центре вместо фигуранта №5 Анатолия Гостева позирует фигурант №22 Дмитрий Крафт.

12. Контрактник Сергей Миронов

Дата рождения 23 июня 1985.

Проживает / родом — г. Белово, Кемеровская область.

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/554433495992 (архив)

https://ok.ru/profile/338048369794 (архив)

13. Контрактник Шахрат Туркменов

Дата рождения 14 июня 1989.

Проживает / родом — аул Шарахалсун, Туркменский район, Ставропольский край.

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/561371194898 (архив)

https://vk.com/id508552019 (архив)

14. [Личность не установлена]



15. [Личность не установлена]

16. Контрактник Александр Волокитин

Дата рождения 4 марта 1990.

Проживает / родом — г. Ханты-Мансийск.

В соцсетях:

https://vk.com/id448117402 (архив)

https://ok.ru/profile/499066976681 (архив)

https://vk.com/id272606942 (архив)

Особый интерес вызывает подборка фото, которая загружена в 2018. Она также отражает летне-осеннюю украинскую командировку 2014 года 17-й ОМСБр. В том числе, также присутствует "фото 21/2" с небольшим отличием, в центре вместо фигуранта №5 Анатолия Гостева, позирует фигурант №22 Дмитрий Крафт.

17. Офицер Артем Чайкин

Дата рождения 24 сентября 1990.

Проживает / родом — станица Кумылженская, Волгоградская область.

Образование: Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище.

В соцсетях:

https://vk.com/id66220130 (архив 1, 2)

https://vk.com/id136029720 (архив)

18. [Личность не установлена полностью]. Предположительно, офицер, имя — Максим.

В соцсетях:

https://vk.com/id12025107

страница удалена.

Других данных нет.

19. [Личность не установлена]

20. Офицер Андрей Туков

Дата рождения 15 декабря 1989.

Проживает / родом — Казань.

В соцсетях:

https://vk.com/id147734276 (архив)

страница удалена.

https://vk.com/id272707772 (архив)

https://ok.ru/profile/571103202132 (архив)

переименован в "Андрея Казанского".

Опознан ранее проектом "lostivan" и внесён в базы данных российских военных преступников https://myrotvorets.center/criminal/tukov-andrej/. https://fest.nhliga.org/player/view/22881

Играет в хоккей в команде "Даймохк" нападающим №25. Квалификация — любитель. https://nhliga.org/player/view/47211

21. Предположительно, офицер Алексей Атомов (возможно, что настоящая фамилия — Громов).

Дата рождения 1 января 1990.

Проживает / родом — Чебаркуль.

В соцсетях:

https://vk.com/id43713640 (архив)

https://vk.com/id33985770 (архив)

22. Контрактник Дмитрий Крафт

Дата рождения 25 ноября 1981.

Проживает / родом — Черкесск, Карачаево-Черкессия

В соцсетях:

https://vk.com/id241667630 (архив)

https://ok.ru/profile/507967470961 (архив)

Присутствует на "фото 21/2", занимая место фигуранта №5 Анатолия Гостева.