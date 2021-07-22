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Новости Агрессия России против Украины Война
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Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm. ФОТО

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm. ФОТО

Установить их данные удалось по 2 архивным групповым фотографиям, снятых в 2014 году.

Кто эти люди, выяснило международное разведывательное сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ. Фото, которое анализировали его участники было сделано на Донбассе летом-осенью 2014 года.

На фото запечатлены российские военнослужащие бывшей 17-й мотострелковой бригады из Чечни (в/ч 65384, пос. Шали). В 2017 году бригада была переформирована в 291-й гвардейский мотострелковый полк в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 01

Есть 2 версии этого группового фото: 21 человек, с заменой одного фотографа на другого. На фотографии отчетливо видны характерные признаки российских интервентов — неуставная форма и белые идентификационные повязки. Всего из 22 военных преступников удалось идентифицировать 17 (+1 частично), в том числе 4 офицеров.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 02

1. Контрактник Арман Бекинкалиев

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 03

Дата рождения 7 сентября 1987 года.

Проживает/родом — г. Благодарный, Ставропольский край.

В соцсетях:

https://vk.com/id418972274 (архив)

https://ok.ru/profile/557269765738 (архив)

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 04

2. Контрактник Рустам Галиев

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 05

Дата рождения 10 мая 1982.

Проживает/родом — г. Ижевск.

В соцсетях:

https://vk.com/id484264391 (архив 1, 2, 3)

3. контрактник Ахмед Магомедов

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 06

Дата рождения 18 июня 1984 (возможно, 1985).

Проживает / родом — г. Нефтекумск, Ставропольский край.

В соцсетях:

https://vk.com/id489909674 (архив)

https://ok.ru/profile/177096733457 (архив)

4. [Личность не установлена]

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 07

5. Контрактник Анатолий Гостев

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 08

Дата рождения 31 марта 1988.

Проживает/родом — г. Налидово, Тверская область.

В соцсетях:

https://vk.com/id203668304 (архив)

https://vk.com/id145127577 (архив)

https://ok.ru/p   rofile/553667874928 (архив)

6. Контрактник Андрей Кулишенко

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 09

Дата рождения 1 декабря 1988.

Проживает / родом — г. Ленинск, Волгоградская область.

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/458977169769 (архив)

https://ok.ru/profile/527541781483 (архив)

https://vk.com/id198329045 (архив)

Особый интерес вызывает подборка фото, которая датирована августом 2014 года из приграничной с Украиной Ростовской области и с Донбасса.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 10

7. Контрактник Яков Лопушков

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 11

Дата рождения 17 августа 1990.

Проживает / родом — г. Ленинск, Волгоградская область.

В соцсетях:

https://vk.com/id80682917 (архив)

https://vk.com/id225001681 (архив)

https://ok.ru/profile/530568971074 (архив)

8. Контрактник Руслан Апхазишвили

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 12

День рождения 15 марта 1982.

Проживает / родом — г. Ставрополь.

В соцсетях:

https://vk.com/id102432298 (архив)

https://ok.ru/profile/342395106613 (архив)

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 13

Много любопытных видео содержится на его YouTube-канале, в том числе с периода службы в 17-й ОМСБр в Чечне.

https://www.youtube.com/user/gruzinsav26/videos (архив)

9. Контрактник Сергей Черданцев

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 14

День рождения 8 января 1980.

Проживает / родом — г. Полысаево, Кемеровская область

В соцсетях:

https://vk.com/id160714784 (архив)

https://vk.com/id160643964 (архив)

https://ok.ru/profile/514972842909 (архив)

В его альбоме "Армия" прослеживается хронология переброски подразделения 17-й ОМСБр из Чечни в Крым (апрель 2014) и на Донбасс (сентябрь 2014). В альбоме также присутствует "фото 21", по которому расследователи устанавливали личности российских военных преступников.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 15

10. Контрактник Николай Маликов

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 16

День рождения 14 января 1969.

Станица Незлобная, Георгиевский район, Ставропольский край

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/344098139827 (архив)

https://ok.ru/profile/336277369028 (архив)

https://vk.com/id229038839 (архив)

11. Контрактник Александр Кулишенко (прозвище "Саня-Камаз")

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 17

Дата рождения 1 декабря 1988.

Проживает / родом — г. Ленинск, Волгоградская область

В соцсетях:

https://vk.com/id478813993 (архив 1, 2)

https://ok.ru/profile/372530100283 (архив)

Особый интерес вызывает подборка фото, которая загружена в 2018. Она фиксирует летне-осеннюю украинскую командировку 2014 года 17-й ОМСБр. В том числе, также присутствует "фото 21" с небольшим отличием, в центре вместо фигуранта №5 Анатолия Гостева позирует фигурант №22 Дмитрий Крафт.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 18

12. Контрактник Сергей Миронов

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 19

Дата рождения 23 июня 1985.

Проживает / родом — г. Белово, Кемеровская область.

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/554433495992 (архив)

https://ok.ru/profile/338048369794 (архив)

13. Контрактник Шахрат Туркменов

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 20

Дата рождения 14 июня 1989.

Проживает / родом — аул Шарахалсун, Туркменский район, Ставропольский край.

В соцсетях:

https://ok.ru/profile/561371194898 (архив)

https://vk.com/id508552019 (архив)

14. [Личность не установлена]

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 21


15. [Личность не установлена]

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 22

16. Контрактник Александр Волокитин

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 23

Дата рождения 4 марта 1990.

Проживает / родом — г. Ханты-Мансийск.

В соцсетях:

https://vk.com/id448117402 (архив)

https://ok.ru/profile/499066976681 (архив)

https://vk.com/id272606942 (архив)

Особый интерес вызывает подборка фото, которая загружена в 2018. Она также отражает летне-осеннюю украинскую командировку 2014 года 17-й ОМСБр. В том числе, также присутствует "фото 21/2" с небольшим отличием, в центре вместо фигуранта №5 Анатолия Гостева, позирует фигурант №22 Дмитрий Крафт.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 24

17. Офицер Артем Чайкин

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 25

Дата рождения 24 сентября 1990.

Проживает / родом — станица Кумылженская, Волгоградская область.

Образование: Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище.

В соцсетях:

https://vk.com/id66220130 (архив 1, 2)

https://vk.com/id136029720 (архив)

18. [Личность не установлена полностью]. Предположительно, офицер, имя — Максим.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 26

В соцсетях:

https://vk.com/id12025107

страница удалена.

Других данных нет.

19. [Личность не установлена]

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 27

20. Офицер Андрей Туков

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 28

Дата рождения 15 декабря 1989.

Проживает / родом — Казань.

В соцсетях:

https://vk.com/id147734276 (архив)

страница удалена.

https://vk.com/id272707772 (архив)

https://ok.ru/profile/571103202132 (архив)

переименован в "Андрея Казанского".

Опознан ранее проектом "lostivan" и внесён в базы данных российских военных преступников https://myrotvorets.center/criminal/tukov-andrej/. https://fest.nhliga.org/player/view/22881

Играет в хоккей в команде "Даймохк" нападающим №25. Квалификация — любитель. https://nhliga.org/player/view/47211

21. Предположительно, офицер Алексей Атомов (возможно, что настоящая фамилия — Громов).
Дата рождения 1 января 1990.

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 29

Проживает / родом — Чебаркуль.

В соцсетях:

https://vk.com/id43713640 (архив)

https://vk.com/id33985770 (архив)

22. Контрактник Дмитрий Крафт

Установлены данные 17 военнослужащих РФ, воевавших против Украины, - InformNapalm 30

Дата рождения 25 ноября 1981.

Проживает / родом — Черкесск, Карачаево-Черкессия

В соцсетях:

https://vk.com/id241667630 (архив)

https://ok.ru/profile/507967470961 (архив)

Присутствует на "фото 21/2", занимая место фигуранта №5 Анатолия Гостева.

Автор: 

армия РФ (19691) россия (96200) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+24
кацап был, есть и будет нашим злейшим врагом. никак не братом....
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22.07.2021 18:23 Ответить
+21
А які морди..... ні одної симпатишної, жодної ознаки розуму в очах.
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22.07.2021 18:08 Ответить
+21
"Шахтєри" з паРаші на "громадянській" війні в Україні...
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22.07.2021 18:16 Ответить
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А які морди..... ні одної симпатишної, жодної ознаки розуму в очах.
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22.07.2021 18:08 Ответить
таки да, морди-просят кирпича
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22.07.2021 22:18 Ответить
"Шахтєри" з паРаші на "громадянській" війні в Україні...
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22.07.2021 18:16 Ответить
Горите в аду,уроды.
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22.07.2021 18:22 Ответить
Краще б написали, де поховані або коли будуть.
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22.07.2021 18:23 Ответить
кацап был, есть и будет нашим злейшим врагом. никак не братом....
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22.07.2021 18:23 Ответить
Всі обличчя так і віддають інтелектом.
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22.07.2021 18:24 Ответить
Только 17? Да там почти вся Рассея поддерживает великодержавные фашистские устремления своего лидера, а их там чуть больше, чем 17. Зачем эти игры? Кого вы пытаетесь надуть? Свой народ? Или думаете испугать рассиян? Ежика голой задницей. Их стрелять надо, а не пугать каким то судом.
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22.07.2021 18:38 Ответить
Всі вони москвофашисти мають бути знищені.
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22.07.2021 18:45 Ответить
согласен! ихние преступления против Украины-не имеют срока давности!
поетому надо как израельский ЦАХАЛ уничтожать врагов Украины в любой точке Земли
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22.07.2021 22:21 Ответить
какие они дебилы со своими ОК и VK
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22.07.2021 18:52 Ответить
Рожи у всех такие русские, что аж подташнивает, пока смотришь
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22.07.2021 18:52 Ответить
йху...ло те рожи объвило даже не братьями - одним народом.... как это исправить, напалмом, тротилом или чемто более действенным?
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22.07.2021 19:25 Ответить
Надеюсь желтые с вопросительным знаком уже в асфальте
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22.07.2021 18:54 Ответить
Инфрормнапалм в свое время установил армавирских спецназовцев, которые попали в плен, типа заблудились. Их отдали обратно в РФ в течение суток, безо всякого обмена. даже без протокола, без суда и даже без Медведчука. Да, при Пете. Так https://informnapalm.org/16033-zaderzhannye-bojtsy-armavyrskogo-spetsnaza/
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22.07.2021 19:00 Ответить
а рожи чисто русско-славянские, уродливые.
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22.07.2021 19:29 Ответить
Одни нерусские защищают русский мир
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22.07.2021 20:53 Ответить
Фуу ****, какие " крассивые" .
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22.07.2021 21:18 Ответить
Суд посилив вирок за участь у бойових діях в Україні з чотирьох до двадцяти. https://www.idnes.cz/praha/zpravy/soud-alexej-fadejev-terorismus-boje-ukrajina-zprisnil-trest.A210722_113808_praha-zpravy_klu
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22.07.2021 21:35 Ответить
Бльооо! Ну и уроды, генетичнский мусор. Что ни рожа, то Сырожа. Шантрапа вырожденческая.
Отакиой человеческий мусор убивает расовых украинцев.
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22.07.2021 21:50 Ответить
Встановлено дані 17 військовослужбовців РФ, які воювали проти України, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3414
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22.07.2021 22:01 Ответить
А шо так тилькы 17
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22.07.2021 22:01 Ответить
Ахмед Магомедов, Рустам Галиев ... один народ, братья словяне
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22.07.2021 22:07 Ответить
...мочити їх удома...
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22.07.2021 22:15 Ответить
одни буряты...
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22.07.2021 22:17 Ответить
Голь перекатная, нищеброды из мухосрансков. Пришли, суки помародерить в Украину.
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22.07.2021 22:31 Ответить
Тю, никакой романтики... За глупость - на смереку.
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23.07.2021 02:55 Ответить
ну и, мягко говоря, лица. понятно, что путин решил с помощью ВСУ улучшить генофонд РФ
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23.07.2021 11:39 Ответить
и настоящие русские - галиев, ахмедов, магомедов, бекинкалиев
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01.08.2021 09:12 Ответить
 
 