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"Северный поток-2" - это для Украины проблема безопасности, а не экономическая, - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, поможет ли Украине компенсация за российский газопровод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Честно говоря, непонятно о чем идет речь, потому что это просто общая декларация о создании такого фонда. Во-первых, Украина сейчас от транзита получает гораздо больше - 1,5-2 млрд долларов ежегодно, и должна получать еще больше. Кроме того, Украина сейчас тратит гораздо больше на выплаты по так называемому зеленому тарифу - это примерно 1,5-2 млрд долларов. Поэтому вообще непонятно, о каких средствах идет речь и насколько они могут помочь Украине", - отметил Витренко.

По его словам, "Северный поток-2" - это вопрос не только денег.

"Особенно возникает вопрос в контексте того, что мы неоднократно подчеркиваем, что "Северный поток-2" - это для нас проблема безопасности, а не экономическая. То есть для нас главное - обеспечение безопасности нашей страны. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как угрозу национальной безопасности, а не как вопрос просто денег", - добавил Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прямо сейчас Россия использует газ как геополитическое оружие: санкции США должны применяться ко всем проектам без исключений, - Витренко

Автор: 

Северный поток (1458) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+2
Не знаєш хто?"Северный поток-2" - это для Украины проблема безопасности, а не экономическая, - Витренко - Цензор.НЕТ 5361
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23.07.2021 09:40 Ответить
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Так а кто виноват, что зеленые рагули за два года сделали все, чтобы сп-2 состоялся?!
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23.07.2021 09:37 Ответить
Не знаєш хто?"Северный поток-2" - это для Украины проблема безопасности, а не экономическая, - Витренко - Цензор.НЕТ 5361
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23.07.2021 09:40 Ответить
Если Европейцы так пекутся за экологию, то нахрена им газ вообще? Стройте себе ветрячки и солнечные станции 🤣🤣🤣.
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23.07.2021 09:39 Ответить
Спалювати газ, це всеодно що топити асігнаціями(С)
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23.07.2021 09:42 Ответить
газ экологичнее угля
газ идет на замену энергии АЭС
газ это критичный ресурс для химической промышленности.
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23.07.2021 12:38 Ответить
Україна має перестроїти свою газову сіть на внутрішній ринок.Досить перемовин з цапами та Європою. Досить за 3 мільярди ганьбити Україну.Також досить український газ продавати за кордон.
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23.07.2021 11:41 Ответить
надо было раньше думать.
сейчас всем на нас и наши проблемы плевать
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23.07.2021 11:56 Ответить
не понял.
если дело не в бабках, то надо было изначально требовать именно военные гарантии.
ТИпа базы НАТО в Ровно
Если дело в бабках, то торговать с агрессором как-то не комильфо. И уж совсем отстойно требовать денег если тебя обошёл конкурент - Германия.
На каком основании компенсацию-то просим, господа?
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23.07.2021 12:41 Ответить
Мы свою безпеку хочем прыкрыты вид парашы кацапськым газом Кацапы проганяйте ваш вонючий газ по наших труба щоб вы кацапы на нас не напалы бо ваш газ транспортуеться по нашим трубам тому вы на нас не нападете политыки вы хоч рузумиете що выверзете пиднялы истереку
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23.07.2021 13:24 Ответить
Что такое Витренка?

Ах да... Это ж именно та зеленая *****, после незаконного назначения которой США решили не ссориться с ФРГ из-за газовых вопросов Украины.
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23.07.2021 14:39 Ответить
 
 