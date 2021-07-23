"Северный поток-2" - это для Украины проблема безопасности, а не экономическая, - Витренко
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, поможет ли Украине компенсация за российский газопровод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Честно говоря, непонятно о чем идет речь, потому что это просто общая декларация о создании такого фонда. Во-первых, Украина сейчас от транзита получает гораздо больше - 1,5-2 млрд долларов ежегодно, и должна получать еще больше. Кроме того, Украина сейчас тратит гораздо больше на выплаты по так называемому зеленому тарифу - это примерно 1,5-2 млрд долларов. Поэтому вообще непонятно, о каких средствах идет речь и насколько они могут помочь Украине", - отметил Витренко.
По его словам, "Северный поток-2" - это вопрос не только денег.
"Особенно возникает вопрос в контексте того, что мы неоднократно подчеркиваем, что "Северный поток-2" - это для нас проблема безопасности, а не экономическая. То есть для нас главное - обеспечение безопасности нашей страны. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как угрозу национальной безопасности, а не как вопрос просто денег", - добавил Витренко.
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газ идет на замену энергии АЭС
газ это критичный ресурс для химической промышленности.
сейчас всем на нас и наши проблемы плевать
если дело не в бабках, то надо было изначально требовать именно военные гарантии.
ТИпа базы НАТО в Ровно
Если дело в бабках, то торговать с агрессором как-то не комильфо. И уж совсем отстойно требовать денег если тебя обошёл конкурент - Германия.
На каком основании компенсацию-то просим, господа?
Ах да... Это ж именно та зеленая *****, после незаконного назначения которой США решили не ссориться с ФРГ из-за газовых вопросов Украины.