"Северный поток-2" - это для Украины проблема безопасности, а не экономическая, - Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, поможет ли Украине компенсация за российский газопровод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Честно говоря, непонятно о чем идет речь, потому что это просто общая декларация о создании такого фонда. Во-первых, Украина сейчас от транзита получает гораздо больше - 1,5-2 млрд долларов ежегодно, и должна получать еще больше. Кроме того, Украина сейчас тратит гораздо больше на выплаты по так называемому зеленому тарифу - это примерно 1,5-2 млрд долларов. Поэтому вообще непонятно, о каких средствах идет речь и насколько они могут помочь Украине", - отметил Витренко.

По его словам, "Северный поток-2" - это вопрос не только денег.

"Особенно возникает вопрос в контексте того, что мы неоднократно подчеркиваем, что "Северный поток-2" - это для нас проблема безопасности, а не экономическая. То есть для нас главное - обеспечение безопасности нашей страны. Мы рассматриваем "Северный поток-2" как угрозу национальной безопасности, а не как вопрос просто денег", - добавил Витренко.

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