Вступительная кампания-2021: сегодня последний день подачи документов на бакалавриат и магистратуру, - Минобразования

Сегодня, 23 июля, последние день подачи документов для поступления на бакалавра или магистра. Прием заявлений завершается в 18:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Поступление осуществляется по результатам внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 по 13 июля.

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Следующий этап вступительной кампании - обнародование рейтинговых списков, которое должно состояться не позднее 28 июля.

Предоставление оригиналов документов будет осуществляться до 18:00 2 августа (именно к этому времени необходимо либо привезти документы, либо же отправить по почте (с обязательным описанием вложений) или по электронной почте с наложением на сканкопии ЭЦП поступающего).

В таком случае предоставление оригиналов необходимых документов (если отправка по электронной почте) и заключение договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим (при участии родителей или законных представителей – для несовершеннолетних поступающих) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.