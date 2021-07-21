Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования
Больше всего заявлений абитуриенты подали в вузы Киева, Львова и Харькова.
Об этом сообщили в Министерстве образования, информирует Цензор.НЕТ.
Больше всего заявлений было подано на такие специальности: специальности:
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Филология – 59 202.
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Право – 58 824.
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Менеджмент – 49 929.
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Компьютерные науки – 47 172.
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Среднее образование – 34 993.
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Журналистика – 34 726.
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Инженерия программного обеспечения – 33 676.
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Психология – 31 362.
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Маркетинг – 28 847.
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Экономика – 28 128.
Всего в 2021 году создали на 3% больше электронных кабинетов и подали на 18% больше электронных заявлений, чем за аналогичный период 2020 года. В МОН объяснили это тем, что в этом году количество выпускников школ больше на 4,8%, чем в прошлом году.
В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.
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Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.
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Национальный авиационный университет – 27 779.
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Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.
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Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 24 927.
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Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.
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Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.
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Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – 15 377.
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Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.
В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40 329 электронных кабинетов и подано 78 588 заявлений.
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А вакцину і ліку все одно нікому робити.
Спрашивают родителей: зачем ваш ребенок поступает на юридическую специальность?
Ну как? Закончит и будет директором магазина.
Убрал тех, кто в доме престарелых чалился.
За кем ухаживали филологи - живы и нормально себя чувствуют.
А "физика" там, или "математика" - хоть в двадцатку вошли?
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA За менеджерав и специалистов...