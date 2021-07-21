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Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования

Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования

Больше всего заявлений абитуриенты подали в вузы Киева, Львова и Харькова.

Об этом сообщили в Министерстве образования, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего заявлений было подано на такие специальности: специальности:

  • Филология – 59 202.

  • Право – 58 824.

  • Менеджмент – 49 929.

  • Компьютерные науки – 47 172.

  • Среднее образование – 34 993.

  • Журналистика – 34 726.

  • Инженерия программного обеспечения – 33 676.

  • Психология – 31 362.

  • Маркетинг – 28 847.

  • Экономика – 28 128.

Читайте: В Украине стартовала вступительная кампания-2021, - Минобразования

Всего в 2021 году создали на 3% больше электронных кабинетов и подали на 18% больше электронных заявлений, чем за аналогичный период 2020 года. В МОН объяснили это тем, что в этом году количество выпускников школ больше на 4,8%, чем в прошлом году.

В топ-10 вузов по количеству поданных заявлений вошли:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 38 878.

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 039.

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 33 038.

  • Национальный авиационный университет – 27 779.

  • Национальный университет "Львовская политехника" – 27 696.

  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 24 927.

  • Киевский национальный торгово-экономический университет – 24 103.

  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 18 994.

  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – 15 377.

  • Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14 445.

Также читайте: Аброськин о поступлении абитуриентов из ОРДЛО: Родители вывозили детей за месяц под легендой, что к бабушкам-дедушкам. Они не смогут вернутся назад

В то же время на основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра создано 40 329 электронных кабинетов и подано 78 588 заявлений.

Автор: 

вступительная кампания (288) Минобразования (1739) абитуриент (147)


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Топ комментарии
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Проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн.

Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7716
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21.07.2021 17:52 Ответить
+4
сплошные гуманитарии...
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21.07.2021 17:59 Ответить
+3
ну да, а потом - два диплома , а работаю на базари ...
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21.07.2021 18:08 Ответить
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Проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн.

Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7716
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21.07.2021 17:52 Ответить
Хвильольогі, юристи, зекономісти.
А вакцину і ліку все одно нікому робити.
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21.07.2021 19:03 Ответить
Скоро у каждого тракториста будет диплом ВУЗа.
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21.07.2021 17:53 Ответить
пРАИЛЬНО! Пусть другие работают, а нам итак не плохо на арене..., ********** не даст соврать!
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21.07.2021 17:54 Ответить
сплошные гуманитарии...
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21.07.2021 17:59 Ответить
Продавщица-филолог, это звучит гордо.
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21.07.2021 18:22 Ответить
Присутствовал при поступлении в коледж.
Спрашивают родителей: зачем ваш ребенок поступает на юридическую специальность?

Ну как? Закончит и будет директором магазина.
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21.07.2021 23:08 Ответить
Довбоклюви, - це ж ІНОЗЕМНА філологія : англійська, німецька, китайська.
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22.07.2021 06:56 Ответить
А работать кто будет?
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21.07.2021 18:05 Ответить
ну да, а потом - два диплома , а работаю на базари ...
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21.07.2021 18:08 Ответить
нахрена нам столько филологов?
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21.07.2021 18:28 Ответить
Горшки носить в Италии без диплома юриста уже не берут?
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21.07.2021 18:39 Ответить
Коронавірус убрал тих, за ким горшки виносити...
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21.07.2021 19:04 Ответить
Ну да.
Убрал тех, кто в доме престарелых чалился.
За кем ухаживали филологи - живы и нормально себя чувствуют.
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21.07.2021 19:25 Ответить
мы не сеем и не пашем ...
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21.07.2021 18:57 Ответить
Твою мать...
А "физика" там, или "математика" - хоть в двадцатку вошли?
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21.07.2021 18:59 Ответить
Да и медицина где-то плетется... Филология... Как филолог филологу скажу- никчемная в наше время специальность.
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21.07.2021 19:28 Ответить
Под филологией я думаю подразумевается знание языков для перевода...
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22.07.2021 09:12 Ответить
Ну да.. Озолотишься.) Ин. язык+ "нормальная" специальность- это одно, а просто ин.язык- ерунда.
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22.07.2021 09:38 Ответить
Инженеры-конструктора уже не нужны? Скоро не будут знать как ложку с вилкой сделать.
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21.07.2021 20:15 Ответить
_Одни грёбаные менеджеры (пустозвоны и бездельники) вместо специалистов, уважаемых мастеров своего дела. Тьфу!
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA За менеджерав и специалистов...
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21.07.2021 19:37 Ответить
На філологів в більшості жінки йдуть це на 90% майбутні емігранти, в які країни залежить від обраної мови вивчення. Право це майбутні юристи, менеджери це майбутні торгаші, управлінці, адміністратори ,комп'ютерні науки та інженерія он аж скільки бажаючих писати код чи бути системним адміністратором.Нічого дивного не помітив, всі спеціальності продиктовані наяністю бабла і престижності в українському соціумі.
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21.07.2021 22:54 Ответить
О, у меня много друзей работают в макдональдсе и менеджерами с юридическим образованием..
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22.07.2021 18:17 Ответить
 
 