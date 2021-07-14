В Украине стартовала вступительная кампания-2021, - Минобразования

Стартовал прием электронных заявлений и документов в учреждения высшего и профессионального перед высшими образования, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Сегодня, 14 июля 2021 года, начинается прием электронных заявлений и документов для поступающих на бакалавра или сквозного магистра в учреждения высшего образования и на основе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения профессионального перед высшим образования. Подача электронной заявлений и документов происходит на сайте vstup.edbo.gov.ua", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для поступающих прием заявлений и документов на поступление осуществляется с 14 до 16 июля (для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам) и с 14 до 23 июля (по результатам ВНО, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, если они были сданы с 1 до 13 июля).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

На основе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения профессионального перед высшим образования прием заявлений и документов начинается 14 июля (кроме военных колледжей сержантского состава и профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения), а заканчивается в 18:00 в следующие дни: 26 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов; 2 августа - для лиц, поступающих только на основе сертификатов ВНО.

"В 2021 году поступающие смогут подать максимум 5 заявлений на бюджет, как и в прошлом году. А вот поступающих на контракт ожидает новшество по ограничению количества поданных заявлений для поступления на контракт - до 30 заявлений включительно", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования

Также абитуриенты, которые получат бюджетные места по результатам конкурса, но захотят, чтобы другие их заявления принимали участие в конкурсе на контракт, должны обязательно сообщить об этом приемную комиссию при выполнении требований к зачислению (представление оригиналов документов). Для этого необходимо будет написать соответствующее заявление. В противном случае эти заявления автоматически будут исключены из конкурса на контракт.