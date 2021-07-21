Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів - філологія, право і менеджмент, - Міносвіти
Найбільше заяв абітурієнти подали до вишів Києва, Львова та Харкова.
Про це повідомили в Міністерстві освіти, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше заяв було подано на такі спеціальності:
-
Філологія – 59 202.
-
Право – 58 824.
-
Менеджмент – 49 929.
-
Комп'ютерні науки – 47 172.
-
Середня освіта – 34 993.
-
Журналістика – 34 726.
-
Інженерія програмного забезпечення – 33 676.
-
Психологія – 31 362.
-
Маркетинг – 28 847.
-
Економіка – 28 128.
Усього у 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що цього року кількість випускників шкіл більша на 4,8%, ніж минулого.
У топ-10 вишів за кількістю поданих заяв увійшли:
-
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38 878.
-
Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039.
-
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 038.
-
Національний авіаційний університет - 27 779.
-
Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696.
-
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 24 927.
-
Київський національний торговельно-економічний університет - 24 103.
-
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18 994.
-
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова - 15 377.
-
Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 445.
Водночас на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, професійного молодшого бакалавра створено 40 329 електронних кабінетів і подано 78 588 заяв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вакцину і ліку все одно нікому робити.
Спрашивают родителей: зачем ваш ребенок поступает на юридическую специальность?
Ну как? Закончит и будет директором магазина.
Убрал тех, кто в доме престарелых чалился.
За кем ухаживали филологи - живы и нормально себя чувствуют.
А "физика" там, или "математика" - хоть в двадцатку вошли?
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA За менеджерав и специалистов...