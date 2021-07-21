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Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів - філологія, право і менеджмент, - Міносвіти

Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів - філологія, право і менеджмент, - Міносвіти

Найбільше заяв абітурієнти подали до вишів Києва, Львова та Харкова.

Про це повідомили в Міністерстві освіти, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше заяв було подано на такі спеціальності:

  • Філологія – 59 202.

  • Право – 58 824.

  • Менеджмент – 49 929.

  • Комп'ютерні науки – 47 172.

  • Середня освіта – 34 993.

  • Журналістика – 34 726.

  • Інженерія програмного забезпечення – 33 676.

  • Психологія – 31 362.

  • Маркетинг – 28 847.

  • Економіка – 28 128.

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Усього у 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що цього року кількість випускників шкіл більша на 4,8%, ніж минулого.

У топ-10 вишів за кількістю поданих заяв увійшли:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38 878.

  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039.

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 038.

  • Національний авіаційний університет - 27 779.

  • Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696.

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 24 927.

  • Київський національний торговельно-економічний університет - 24 103.

  • Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18 994.

  • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова - 15 377.

  • Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 445.

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Водночас на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, професійного молодшого бакалавра створено 40 329 електронних кабінетів і подано 78 588 заяв.

вступна кампанія (228) Міносвіти (1420) абітурієнт (117)


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Топ коментарі
+5
Проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн.

Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7716
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21.07.2021 17:52 Відповісти
+4
сплошные гуманитарии...
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21.07.2021 17:59 Відповісти
+3
ну да, а потом - два диплома , а работаю на базари ...
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21.07.2021 18:08 Відповісти
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Проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн.

Самые популярные специальности среди абитуриентов - филология, право и менеджмент, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7716
показати весь коментар
21.07.2021 17:52 Відповісти
Хвильольогі, юристи, зекономісти.
А вакцину і ліку все одно нікому робити.
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21.07.2021 19:03 Відповісти
Скоро у каждого тракториста будет диплом ВУЗа.
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21.07.2021 17:53 Відповісти
пРАИЛЬНО! Пусть другие работают, а нам итак не плохо на арене..., ********** не даст соврать!
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21.07.2021 17:54 Відповісти
сплошные гуманитарии...
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21.07.2021 17:59 Відповісти
Продавщица-филолог, это звучит гордо.
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21.07.2021 18:22 Відповісти
Присутствовал при поступлении в коледж.
Спрашивают родителей: зачем ваш ребенок поступает на юридическую специальность?

Ну как? Закончит и будет директором магазина.
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21.07.2021 23:08 Відповісти
Довбоклюви, - це ж ІНОЗЕМНА філологія : англійська, німецька, китайська.
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22.07.2021 06:56 Відповісти
А работать кто будет?
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21.07.2021 18:05 Відповісти
ну да, а потом - два диплома , а работаю на базари ...
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21.07.2021 18:08 Відповісти
нахрена нам столько филологов?
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21.07.2021 18:28 Відповісти
Горшки носить в Италии без диплома юриста уже не берут?
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21.07.2021 18:39 Відповісти
Коронавірус убрал тих, за ким горшки виносити...
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21.07.2021 19:04 Відповісти
Ну да.
Убрал тех, кто в доме престарелых чалился.
За кем ухаживали филологи - живы и нормально себя чувствуют.
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21.07.2021 19:25 Відповісти
мы не сеем и не пашем ...
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21.07.2021 18:57 Відповісти
Твою мать...
А "физика" там, или "математика" - хоть в двадцатку вошли?
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21.07.2021 18:59 Відповісти
Да и медицина где-то плетется... Филология... Как филолог филологу скажу- никчемная в наше время специальность.
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21.07.2021 19:28 Відповісти
Под филологией я думаю подразумевается знание языков для перевода...
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22.07.2021 09:12 Відповісти
Ну да.. Озолотишься.) Ин. язык+ "нормальная" специальность- это одно, а просто ин.язык- ерунда.
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22.07.2021 09:38 Відповісти
Инженеры-конструктора уже не нужны? Скоро не будут знать как ложку с вилкой сделать.
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21.07.2021 20:15 Відповісти
_Одни грёбаные менеджеры (пустозвоны и бездельники) вместо специалистов, уважаемых мастеров своего дела. Тьфу!
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA За менеджерав и специалистов...
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21.07.2021 19:37 Відповісти
На філологів в більшості жінки йдуть це на 90% майбутні емігранти, в які країни залежить від обраної мови вивчення. Право це майбутні юристи, менеджери це майбутні торгаші, управлінці, адміністратори ,комп'ютерні науки та інженерія он аж скільки бажаючих писати код чи бути системним адміністратором.Нічого дивного не помітив, всі спеціальності продиктовані наяністю бабла і престижності в українському соціумі.
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21.07.2021 22:54 Відповісти
О, у меня много друзей работают в макдональдсе и менеджерами с юридическим образованием..
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22.07.2021 18:17 Відповісти
 
 