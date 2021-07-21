Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів - філологія, право і менеджмент, - Міносвіти

Найбільше заяв абітурієнти подали до вишів Києва, Львова та Харкова.

Про це повідомили в Міністерстві освіти, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше заяв було подано на такі спеціальності:

Філологія – 59 202.

Право – 58 824.

Менеджмент – 49 929.

Комп'ютерні науки – 47 172.

Середня освіта – 34 993.

Журналістика – 34 726.

Інженерія програмного забезпечення – 33 676.

Психологія – 31 362.

Маркетинг – 28 847.

Економіка – 28 128.

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Усього у 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що цього року кількість випускників шкіл більша на 4,8%, ніж минулого.

У топ-10 вишів за кількістю поданих заяв увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38 878.

Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 038.

Національний авіаційний університет - 27 779.

Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 24 927.

Київський національний торговельно-економічний університет - 24 103.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18 994.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова - 15 377.

Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 445.

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Водночас на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, професійного молодшого бакалавра створено 40 329 електронних кабінетів і подано 78 588 заяв.