Более половины взрослого населения ЕС уже вакцинировано от коронавируса

В Европейском союзе сообщили, что 200 миллионов европейцев полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

Это более половины взрослого населения ЕС. При этом на лето в Евросоюзе планировали достичь уровня вакцинации в 70%, пишет агентство AFP.

Представительница Европейской комиссии Дана Спинант заявила 22 июля, что на основе последних данных Европейского центра по контролю заболеваний "54,7% взрослого населения полностью вакцинированы или двумя дозами, или одной дозой в случае вакцины Johnson & Johnson".

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Она добавила, что 68,4 процента взрослых в ЕС получили первую дозу вакцины.

"Мы сейчас среди регионов мира, которые вакцинировали больше всего граждан, но важно, чтобы этот прогресс распределялся более сбалансировано, чтобы не было очагов, где вирус может распространяться и мутировать", - добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

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10 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС доставил государствам-членам достаточно препаратов, чтобы вакцинировать не менее 70% взрослого населения.