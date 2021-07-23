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Новости Коронавирус и карантин
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Более половины взрослого населения ЕС уже вакцинировано от коронавируса

Более половины взрослого населения ЕС уже вакцинировано от коронавируса

В Европейском союзе сообщили, что 200 миллионов европейцев полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

Это более половины взрослого населения ЕС. При этом на лето в Евросоюзе планировали достичь уровня вакцинации в 70%, пишет агентство AFP.

Представительница Европейской комиссии Дана Спинант заявила 22 июля, что на основе последних данных Европейского центра по контролю заболеваний "54,7% взрослого населения полностью вакцинированы или двумя дозами, или одной дозой в случае вакцины Johnson & Johnson".

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Она добавила, что 68,4 процента взрослых в ЕС получили первую дозу вакцины.

"Мы сейчас среди регионов мира, которые вакцинировали больше всего граждан, но важно, чтобы этот прогресс распределялся более сбалансировано, чтобы не было очагов, где вирус может распространяться и мутировать", - добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

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10 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС доставил государствам-членам достаточно препаратов, чтобы вакцинировать не менее 70% взрослого населения.

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В Великобритании вакцинировано более 85% взрослого населения. И после снятия ограничений вспышка по 45-50 тыс заболеваний в день. Где коллективный иммунитет? Толку от вакцины?
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23.07.2021 12:07 Ответить
Та Вы ничего не понимаете !!! Как говорил один лысый поц с мавзолея - Нужно , Вакцинироваться, вакцинироваться и еще раз вакцинироваться !!.. Нужно добить этот вирус иммунитет хоть ни качеством вакцин - так хоть количеством !!!
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23.07.2021 12:14 Ответить
А где смертность? Как, например, на па-рашке по 800 ковидных жмуров в день?
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23.07.2021 12:16 Ответить
Смертность от вакцинации будет ближе к осени.. вы главное вакцинируйтесь побыстрее чтобы попасть в ту статистику ...
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23.07.2021 12:27 Ответить
Так у вас на лаптестане уже массово попадают в ту статистику не дожидаясь осени. Куда вы торопитесь?
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23.07.2021 12:34 Ответить
та не знаю куда они торопятся та и мне по барабану куда кацапы собрались, куйло сказал им что попадут все в рай ...
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23.07.2021 12:39 Ответить
Т.е. ты подтверждаешь, что на не вакциенированном лаптестане смертность от КОВИДа зашкаливает уже сейчас, когда в других странах сезонное затишье.
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23.07.2021 12:41 Ответить
Да ну, странам третьего, а то и четвёртого мира это не грозит! Слава, слава, слава...
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23.07.2021 13:22 Ответить
 
 