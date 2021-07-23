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"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года. ИНФОГРАФИКА

Среднемесячное количество уникальных посетителей сайта censor.net (desktop+mobile) составляет - 13 843 338. Суммарное количество просмотров страниц (desktop+mobile) 246 млн 765 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Интернет Ассоциации Украины.

В рейтинг вошли онлайн-медиа, редакции которых создают авторский оригинальный контент, ключевой целью которого является распространение новостной информации в Интернете.

Онлайн-медиа-это издания, которые публикуют или транслируют новости, статьи, видео, обновления и любую сопутствующую информацию на украинском или русском языке. Рейтинг составлен по количеству уникальных посетителей за квартал (среднемесячный показатель) на основе закрытых данных платформы Similarweb. Уникальные посетители по данным Similarweb - это количество уникальных устройств, которые использовались для входа на сайт.

1. Рейтинг топ 100 украинских онлайн-медиа, редакции и главный офис которых находятся на территории Украины по версии Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). В десятку самых популярных здесь вошли:

Цензор.НЕТ возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года 01

"В сотню украинских онлайн-медиа вошли издания: 74 социально-политического, 8 бизнесово-финансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медийного и 3 информационного направлений.

За второй квартал 2021 среднемесячная уникальная аудитория украинских онлайн-медиа упала на 4%, а подавляющее большинство медиа потеряли свои позиции. Единственными, кто нарастили аудиторию, спортивные издания. Такая динамика связана с чемпионатом Европы по футболу Евро-2020", - говорится в исследовании.

2. Рейтинг топ 100 онлайн-медиа, которые читают с территории Украины по версии Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). В десятку самых популярных здесь вошли:

Цензор.НЕТ возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года 02

"За второй квартал 2021 среднемесячная уникальная аудитория, которая читает отечественные и зарубежные онлайн-медиа, в том числе российские, выросла на 2%. Согласно исследованию, во втором квартале российские онлайн-медиа нарастили 40% украинской аудитории, в то же время ведущие украинские издания потеряли в среднем 7-8% уникальных читателей", - рассказали авторы исследования.

Автор: 

журналистика (3319) интернет (1709) рейтинг (1642) СМИ (3842) медиа (187) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+24
Розсадник тих, кому не какая_разніца.
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23.07.2021 12:09 Ответить
+21
Единственный сайт где можно ольгинского тролля призвать к ответу, где проукраинских подписчиков могут защитить от агресии и оскорблений.Спасибо.Хорошая работа!
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23.07.2021 12:07 Ответить
+20
ЦН - борець з зебільством в українському суспільстві !
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23.07.2021 12:07 Ответить
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Молодцы, так и продолжайте
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23.07.2021 12:00 Ответить
"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года - Цензор.НЕТ 7724
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23.07.2021 12:00 Ответить
поздравляю нас))
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23.07.2021 12:02 Ответить
Бо ЦН - це розсадник порохоботів.
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23.07.2021 12:05 Ответить
не только, тут чихвостят всех
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23.07.2021 12:07 Ответить
Я просто цитую деяких коментаторів.)
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23.07.2021 12:09 Ответить
ЦН - борець з зебільством в українському суспільстві !
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23.07.2021 12:07 Ответить
Порохобот - це адепт, світогляд якого відмінний від світогляду зебіла. Так склалось. ЗІ Я не фанат Пороха, але покажіть мені того, хто крищий за нього з усіма його недоліками. Я навіть пляшку віскаря можу поставити.)
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23.07.2021 12:28 Ответить
отак распадаются державы.
давай,налегай,"порохобот".разделяй на зэбилов и порохоботов.рви Украину.
но напомню тебе,недолугэ,шо мы-нация Добровольцев и Волонтеров.
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23.07.2021 18:09 Ответить
Розсадник тих, кому не какая_разніца.
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23.07.2021 12:09 Ответить
Легко быть порохоботом- написал правду и ты уже порохобот! ))
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23.07.2021 14:19 Ответить
заслужено.
если честно - самая непредвзятая платформа, дающая возможность каждому высказать свое мнение, если оно без образ в адрес собеседника, но на ето всегда есть модер и пока шо адекватный, бо видел и других.
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23.07.2021 12:06 Ответить
Найбільше люблю ЦН за те, що тут дозволено говорити правду без цензури, що Путін-***** і за це адміни НІКОЛИ не банять.)
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23.07.2021 12:08 Ответить
когда банят за правду - нужно немедленно валить оттуда,
слава богу Цензор етим не занимается, та и в техническом плане все на сайте в порядке,
все легко и понятно - считайте ето реверансом в адрес программюг!
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23.07.2021 12:13 Ответить
Единственный сайт где можно ольгинского тролля призвать к ответу, где проукраинских подписчиков могут защитить от агресии и оскорблений.Спасибо.Хорошая работа!
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23.07.2021 12:07 Ответить
только не надо "абнавлений" больше
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23.07.2021 12:09 Ответить
та да !!! какой кошмар был те часы )))))
и как воспрянули все... когда все вернулось на круги своя!!!
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23.07.2021 15:06 Ответить
Молодцы,так держать!!!
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23.07.2021 12:14 Ответить
Молодці. Але ж гляньте на інших учасників рейтингу - кацапські та олігархичні ЗМІ.
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23.07.2021 12:14 Ответить
При чём тут медиа?
Все посещают ФОРУМ!
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23.07.2021 12:19 Ответить
Форум на чьем сайте?
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23.07.2021 12:23 Ответить
При чём тут сайт? Это рейтинг новостных агентств, а не форумов.
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23.07.2021 12:26 Ответить
Каким образом делает замеры посещаемости Интернет ассоциация Украины?
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23.07.2021 12:30 Ответить
на самом деле ета статистика доступна на гугле, если порыться...
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23.07.2021 13:01 Ответить
форум ЦН - це новинний агрегатор і якісний фільтр в одному ресурсі, чого більш ніде немає
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23.07.2021 12:32 Ответить
Бутусову надо идти в президенты.
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23.07.2021 12:47 Ответить
З чим Вас і вітаю!!!
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23.07.2021 14:51 Ответить
Ну, вітаю.
Я теж вніс свій вклад в ЦН, але трохи збавив оберти.
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23.07.2021 15:44 Ответить
Реально молодцы!
Реально мочат эту всю гнилую коррупционную жалкую *******!
Мое уважение!
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23.07.2021 15:59 Ответить
"Цензор.НЕТ" очолив 100 найкращих онлайн-медіа України за квітень-червень 2021 року - Цензор.НЕТ 94
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23.07.2021 20:21 Ответить
 
 