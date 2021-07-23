"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года. ИНФОГРАФИКА
Среднемесячное количество уникальных посетителей сайта censor.net (desktop+mobile) составляет - 13 843 338. Суммарное количество просмотров страниц (desktop+mobile) 246 млн 765 тыс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Интернет Ассоциации Украины.
В рейтинг вошли онлайн-медиа, редакции которых создают авторский оригинальный контент, ключевой целью которого является распространение новостной информации в Интернете.
Онлайн-медиа-это издания, которые публикуют или транслируют новости, статьи, видео, обновления и любую сопутствующую информацию на украинском или русском языке. Рейтинг составлен по количеству уникальных посетителей за квартал (среднемесячный показатель) на основе закрытых данных платформы Similarweb. Уникальные посетители по данным Similarweb - это количество уникальных устройств, которые использовались для входа на сайт.
1. Рейтинг топ 100 украинских онлайн-медиа, редакции и главный офис которых находятся на территории Украины по версии Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). В десятку самых популярных здесь вошли:
"В сотню украинских онлайн-медиа вошли издания: 74 социально-политического, 8 бизнесово-финансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медийного и 3 информационного направлений.
За второй квартал 2021 среднемесячная уникальная аудитория украинских онлайн-медиа упала на 4%, а подавляющее большинство медиа потеряли свои позиции. Единственными, кто нарастили аудиторию, спортивные издания. Такая динамика связана с чемпионатом Европы по футболу Евро-2020", - говорится в исследовании.
2. Рейтинг топ 100 онлайн-медиа, которые читают с территории Украины по версии Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). В десятку самых популярных здесь вошли:
"За второй квартал 2021 среднемесячная уникальная аудитория, которая читает отечественные и зарубежные онлайн-медиа, в том числе российские, выросла на 2%. Согласно исследованию, во втором квартале российские онлайн-медиа нарастили 40% украинской аудитории, в то же время ведущие украинские издания потеряли в среднем 7-8% уникальных читателей", - рассказали авторы исследования.
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давай,налегай,"порохобот".разделяй на зэбилов и порохоботов.рви Украину.
но напомню тебе,недолугэ,шо мы-нация Добровольцев и Волонтеров.
если честно - самая непредвзятая платформа, дающая возможность каждому высказать свое мнение, если оно без образ в адрес собеседника, но на ето всегда есть модер и пока шо адекватный, бо видел и других.
слава богу Цензор етим не занимается, та и в техническом плане все на сайте в порядке,
все легко и понятно - считайте ето реверансом в адрес программюг!
и как воспрянули все... когда все вернулось на круги своя!!!
Все посещают ФОРУМ!
Я теж вніс свій вклад в ЦН, але трохи збавив оберти.
Реально мочат эту всю гнилую коррупционную жалкую *******!
Мое уважение!