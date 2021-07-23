"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года. ИНФОГРАФИКА

Среднемесячное количество уникальных посетителей сайта censor.net (desktop+mobile) составляет - 13 843 338. Суммарное количество просмотров страниц (desktop+mobile) 246 млн 765 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Интернет Ассоциации Украины.

В рейтинг вошли онлайн-медиа, редакции которых создают авторский оригинальный контент, ключевой целью которого является распространение новостной информации в Интернете.

Онлайн-медиа-это издания, которые публикуют или транслируют новости, статьи, видео, обновления и любую сопутствующую информацию на украинском или русском языке. Рейтинг составлен по количеству уникальных посетителей за квартал (среднемесячный показатель) на основе закрытых данных платформы Similarweb. Уникальные посетители по данным Similarweb - это количество уникальных устройств, которые использовались для входа на сайт.

1. Рейтинг топ 100 украинских онлайн-медиа, редакции и главный офис которых находятся на территории Украины по версии Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). В десятку самых популярных здесь вошли:

"В сотню украинских онлайн-медиа вошли издания: 74 социально-политического, 8 бизнесово-финансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медийного и 3 информационного направлений.

За второй квартал 2021 среднемесячная уникальная аудитория украинских онлайн-медиа упала на 4%, а подавляющее большинство медиа потеряли свои позиции. Единственными, кто нарастили аудиторию, спортивные издания. Такая динамика связана с чемпионатом Европы по футболу Евро-2020", - говорится в исследовании.

2. Рейтинг топ 100 онлайн-медиа, которые читают с территории Украины по версии Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). В десятку самых популярных здесь вошли:

"За второй квартал 2021 среднемесячная уникальная аудитория, которая читает отечественные и зарубежные онлайн-медиа, в том числе российские, выросла на 2%. Согласно исследованию, во втором квартале российские онлайн-медиа нарастили 40% украинской аудитории, в то же время ведущие украинские издания потеряли в среднем 7-8% уникальных читателей", - рассказали авторы исследования.