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Новости Борьба с коронавирусом
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Уровень заболеваемости "дельта"-штаммом коронавируса среди вакцинированных крайне низок, - Радуцкий

Уровень заболеваемости

Вакцинация фактически исключает летальные случаи в случае инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Новости из стран Западной Европы и США подтверждают важность прививки. Во время вспышки пандемии, вызванной штаммом "Дельта", уровень заболеваемости среди вакцинированных крайне низок. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и фактически исключает летальные исходы", - отметил парламентарий.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, за 20 июля в стране заразились 18 тыс. человек, из них 96% - невакцинированные.

Президент США Джо Байден сообщил, что среди 10 тыс человек, умерших от COVID-19 в последнее время, 99,5% ни были вакцинированы.

"Штамп "Дельта" приближается к границам Украины, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что эпидемиологическая ситуация в стране начала стремительно ухудшаться. Поэтому не теряйте времени - не откладывайте вакцинацию. Прививка - это не только ваша безопасность, но и безопасность ваших близких из группы риска", - подытожил Радуцкий.

Также читайте: Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине обязательно произойдет, - Радуцкий

Автор: 

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А если уже переболел старым добрым Ковид-19, то дельтой уже не заболеешь?
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23.07.2021 13:25 Ответить
Проверь. Расскажешь... потом...
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23.07.2021 16:25 Ответить
гнида Зегниднав
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23.07.2021 13:44 Ответить
Брехня
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23.07.2021 14:37 Ответить
Точно! Среди "вакцинированных" скотомицином спутник-вектор кацапов падёж по 800 жмуров в день
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23.07.2021 16:25 Ответить
Кто-то еще верит Крадуцкому?
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23.07.2021 17:21 Ответить
 
 