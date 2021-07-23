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Новости Агрессия России против Украины
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Офицеры ВС РФ присваивают "зарплаты" террористов на Донбассе, - разведка

Офицеры ВС РФ присваивают

Офицеры ВС РФ присвоили значительную часть средств, предусмотренных на "зарплаты" террористам на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, на оккупированный Донбасс прибыла комплексная комиссия Вооруженных сил РФ. С начала текущего месяца она выявила ряд существенных недостатков при проверке соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

"В частности, комиссией установлены факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, которые занимают командные должности, значительной части средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений. Также, в отдельных подразделениях оккупационных войск выявлено несоответствие данных учета личного состава. Сейчас в связи с выявленными в 1, 2 АК нарушениями и недостатками, сроки пребывания комплексной комиссии ВС РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продлены", - говорится в сообщениии.

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Автор: 

разведка (4195) Донбасс (26957) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+7
И правильно делают!!!
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23.07.2021 13:38 Ответить
+2
І це справедливо. На цих засадах стоїть руССкій мір.
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23.07.2021 13:40 Ответить
+2
Пусть вызывают друг друга на дуэль. А мы поржём.
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23.07.2021 13:46 Ответить
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И правильно делают!!!
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23.07.2021 13:38 Ответить
Не нада завідовать!
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23.07.2021 13:40 Ответить
І це справедливо. На цих засадах стоїть руССкій мір.
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23.07.2021 13:40 Ответить
та их еще ногами надо етот сброд прикацапленый....
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23.07.2021 13:43 Ответить
Нехай зарплати "обдроченцям" платять їхні лідери!
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23.07.2021 13:45 Ответить
Пусть вызывают друг друга на дуэль. А мы поржём.
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23.07.2021 13:46 Ответить
а кацапским офицерам проявить уважение - на между двух нагнутых смерек.
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23.07.2021 13:46 Ответить
Я сейчас заплАчу
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23.07.2021 13:57 Ответить
А пенсій тамженаших петріотів не присвоюють?
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23.07.2021 14:06 Ответить
Единственный достойный поступок сруцких офицеров
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23.07.2021 14:20 Ответить
А накуя баранам деньги!
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23.07.2021 17:41 Ответить
КАКАЯ ТРАГЕДИЯ!
ЗЕЛЕНСКОМУ СРОЧНО НУЖНО НАПИСАТЬ ЖАЛОБУ В ЕСПЧ
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23.07.2021 21:07 Ответить
 
 