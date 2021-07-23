Офицеры ВС РФ присваивают "зарплаты" террористов на Донбассе, - разведка

Офицеры ВС РФ присвоили значительную часть средств, предусмотренных на "зарплаты" террористам на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, на оккупированный Донбасс прибыла комплексная комиссия Вооруженных сил РФ. С начала текущего месяца она выявила ряд существенных недостатков при проверке соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

"В частности, комиссией установлены факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, которые занимают командные должности, значительной части средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений. Также, в отдельных подразделениях оккупационных войск выявлено несоответствие данных учета личного состава. Сейчас в связи с выявленными в 1, 2 АК нарушениями и недостатками, сроки пребывания комплексной комиссии ВС РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продлены", - говорится в сообщениии.

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