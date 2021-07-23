Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего Национальный институт стратегических исследований.

Соответсвующие указы размещены на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Освободить Кондратюка Валерия Витальевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №301.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №303.

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Кроме того, указом №302 президент уволил Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований.

На официальном сайте НИСИ говорится, что Литвиненко в 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение"; в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

Свободно владеет украинским, русским и английским языками.

Трудовая деятельность:

08.1994 - 08.1998 - офицер, старший офицер, главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ

08.1998 - 05.2005 - старший консультант, заведующий отделом, заместитель директора-заведующий отделом, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований

06.2005 - 12.2007 - руководитель Управления, Экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины

12.2007 - 08.2009 - заместитель начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины

08.2009 - 05.2010 - советник директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины

06.2010 - 03.2014 - заместитель директора Национального института стратегических исследований

С 05.04.2014 - 13.08.2019 - заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

С 13.08.2019 - Директор Национального института стратегических исследований

По совместительству: ассистент, доцент, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 1998-2007, 2010-2014.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия Президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".