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Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил вместо него Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, возглавлявшего Национальный институт стратегических исследований.

Соответсвующие указы размещены на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ. 

"Освободить Кондратюка Валерия Витальевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №301.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича председателем Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №303.

Также читайте: Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко

Кроме того, указом №302 президент уволил Литвиненко с должности директора Национального института стратегических исследований.

На официальном сайте НИСИ говорится, что Литвиненко в 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение"; в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

Свободно владеет украинским, русским и английским языками.

Трудовая деятельность:

08.1994 - 08.1998 - офицер, старший офицер, главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ

08.1998 - 05.2005 - старший консультант, заведующий отделом, заместитель директора-заведующий отделом, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований

06.2005 - 12.2007 - руководитель Управления, Экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины

12.2007 - 08.2009 - заместитель начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины

08.2009 - 05.2010 - советник директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины

06.2010 - 03.2014 - заместитель директора Национального института стратегических исследований

С 05.04.2014 - 13.08.2019 - заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

С 13.08.2019 - Директор Национального института стратегических исследований

По совместительству: ассистент, доцент, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 1998-2007, 2010-2014.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия Президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Зеленский Владимир (20889) Литвиненко Александр (78) назначение (2182) разведка (4194) увольнение (2685) Кондратюк Валерий (21)


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Топ комментарии
+7
Везде обосрался зеленый "гений".
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23.07.2021 13:43 Ответить
+5
зато росийского агента демченка вынесут только вместе с бзделенским.
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23.07.2021 14:13 Ответить
+4
И ЧТО СЕБЕ БУБОЧКА ДУМАЕТ? ЧТО ЭТО СПАСЕТ ЕГО ОТ ТЮРЬМЫ? ЧТО ОН КУРИЛ?
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23.07.2021 13:31 Ответить
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Усгаться и не жить...Вотето ход!
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23.07.2021 13:21 Ответить
Цікаво, на яку там чергову авантюру націлились? На що Кондратюк не підписався?
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23.07.2021 13:26 Ответить
И ЧТО СЕБЕ БУБОЧКА ДУМАЕТ? ЧТО ЭТО СПАСЕТ ЕГО ОТ ТЮРЬМЫ? ЧТО ОН КУРИЛ?
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23.07.2021 13:31 Ответить
Да, с Чаусом не хорошо поступили, приходится отвечать
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23.07.2021 13:42 Ответить
Везде обосрался зеленый "гений".
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23.07.2021 13:43 Ответить
зеленский обвинил и посадил в тюрьму невиновных, членограй подонок
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23.07.2021 13:45 Ответить
Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ Источник: https://censor.net/ru/n3278813 Прямим текстом: "Запорєбріковський КРІТ" (і ніхуа!!!)
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23.07.2021 13:50 Ответить
По "слідах" вагнерівців і Чауса, Квартал №???
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23.07.2021 13:58 Ответить
Первая мысль - в чем подвох? От Зебило хорошего - не ждать...
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23.07.2021 13:59 Ответить
"Не розвідник він, так що ж ?"
Ваві розвідка не потрібна. Можна вийти на себе та на свого роботодавця.
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23.07.2021 14:12 Ответить
зато росийского агента демченка вынесут только вместе с бзделенским.
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23.07.2021 14:13 Ответить
За зашквар з Чаусом
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23.07.2021 14:48 Ответить
Хвостиком замітає сліди...
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23.07.2021 14:57 Ответить
В 1989 - 1994 роках - інженер-математик за спеціальністю прикладна математика, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97,_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1 Інститут криптографії, зв'язку та інформатики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4 Академії ФСБ РФ , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва .

Академія Федеральної служби безпеки Російської Федерації - если туда попал, то просто так оттуда уже не отпустят до конца жизни

Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка - Цензор.НЕТ 2811
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23.07.2021 15:09 Ответить
по біографії - цей кадр з команди Турчинова.
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23.07.2021 16:54 Ответить
Новый директор Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании, а в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России.
Вспоминается анекдот про Изяслава, который в зависимости от обстоятельств называл себя то Изей, то Славой(с)Олег Хавич.Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка - Цензор.НЕТ 944
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23.07.2021 21:34 Ответить
Снова кремлевскую консерву. И куда! На голову внешней разведки. ЗЕбилы недоуменно молчат. Стадо горят на убой но все послушно идут
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24.07.2021 22:07 Ответить
 
 