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Повышение железнодорожных тарифов экономически необоснованное, - Укркокс

Повышение железнодорожных тарифов экономически необоснованное, - Укркокс

НПО "Укркокс" рекомендует Министерству инфраструктуры Украины отозвать Проект приказа о повышении железнодорожных тарифов, ведь такое решение экономически необоснованное и может иметь катастрофические последствия для коксохимов Украины.

Об этом говорится в письме ассоциации в адрес президента Украины Владимира Зеленского.


Как говорится в письме, рентабельность грузовых перевозок находится на высоком уровне, однако коксохимическая отрасль переживает кризис. "Ситуация в коксохимической отрасли полностью зависит от динамики развития металлургии. Начиная со 2-го полугодия 2019 металлургическая отрасль находится в состоянии кризиса. А за период 2014-2019 годов ущерб металлургов составил -118 млрд. В 2019 году украинские коксохимические предприятия сократили производство металлургического кокса на 7,1% по сравнению с 2018 годом - до 10 млн т. В 2020 году ситуация еще ухудшилась и произошло 5% снижение производства металлургического кокса по сравнению с предыдущим годом ".


Аргументы, приведенные в проекте Приказа по расходам на капитальные инвестиции, АО "Укрзализныця" вызывают большие сомнения, ведь за предыдущие годы % выполнения планов капитальных инвестиций составил на уровне 50% -60%, при том, что происходило повышение тарифов на грузовые перевозки с аналогичной аргументацией. "Проектом приказа не было оценено влияние повышения тарифов на различные отрасли, в том числе на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно, не проведена оценка рисков сокращения производства целых отраслей. Поэтому Коксохимы Украины отмечают, что в текущей ситуации необходимо проводить государственную политику, которая в результате будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране. А не фокусироваться на выборочных неоднозначных решениях, которые в результате будут наносить ущерб ведущим отраслям в т.ч. коксохимам, и будут иметь негативное влияние на экономику Украины ", - говорится в письме.


Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Проектом приказа изменение уровня тарифов предлагается осуществить путем установления тарифов для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; а также путем постепенного увеличения уровня тарифов на перевозку нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года и еще на 20,4% с 01.01.2022 года.

Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали президента Украины рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать проект приказа о повышении тарифов УЗ, как не являющийся экономически обоснованным и имеющий крайне негативные последствия для экономики.

Автор: 

перевозки (519) тарифы (1890)


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Топ комментарии
+1
Да что вы, плебеи, понимаете в тарифах то?Повышение железнодорожных тарифов экономически необоснованное, - Укркокс - Цензор.НЕТ 8574
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23.07.2021 14:09 Ответить
+1
Укркокс? УКРКОКС???!!! Это контора, которая ОПу кокаином снабжает или металлургов коксующимися углями после соответствующей переработки?
Давайте, наверное, уголь как-то иначе назовем, а то путаница в промышленности возникнет. И Укрзализныця в тарифах теряется.
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23.07.2021 14:17 Ответить
+1
Я тоже подумал, что это контора, занимающаяся импортом кокаина из Колумбии для ЗЕ и ОП. 😁
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23.07.2021 14:33 Ответить
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Да что вы, плебеи, понимаете в тарифах то?Повышение железнодорожных тарифов экономически необоснованное, - Укркокс - Цензор.НЕТ 8574
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23.07.2021 14:09 Ответить
пасажирські перевезення -це взагалі жах.. я не проти, хай буде вищою ціна квитка, але ж і якість послуги має бути відповідною...
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24.07.2021 21:32 Ответить
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23.07.2021 14:15 Ответить
Укркокс? УКРКОКС???!!! Это контора, которая ОПу кокаином снабжает или металлургов коксующимися углями после соответствующей переработки?
Давайте, наверное, уголь как-то иначе назовем, а то путаница в промышленности возникнет. И Укрзализныця в тарифах теряется.
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23.07.2021 14:17 Ответить
Я тоже подумал, что это контора, занимающаяся импортом кокаина из Колумбии для ЗЕ и ОП. 😁
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23.07.2021 14:33 Ответить
Укркокс вже в комосі. Які грунти?
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23.07.2021 15:26 Ответить
Воровство на миллиарды,в "Укрзалізниці",для личного обогащения чиновников компании, "экономически" обосновывает повышение тарифов.
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23.07.2021 19:43 Ответить
а що робить наглядова рада в Укрзалізниці? Наглядає за тим, як Укрзалізниця котиться в прірву)
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24.07.2021 21:30 Ответить
"Укркокс" - чем они занимаются на самом деле ?
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23.07.2021 22:24 Ответить
а ще на залізниці необгрунтовані високі зарплати керівництва. я розумію, якщо високі зарплати на підрприємстві прибуткове, а на збитковому підрприємстві це не припустимо
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24.07.2021 21:29 Ответить
 
 