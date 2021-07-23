Повышение железнодорожных тарифов экономически необоснованное, - Укркокс

НПО "Укркокс" рекомендует Министерству инфраструктуры Украины отозвать Проект приказа о повышении железнодорожных тарифов, ведь такое решение экономически необоснованное и может иметь катастрофические последствия для коксохимов Украины.

Об этом говорится в письме ассоциации в адрес президента Украины Владимира Зеленского.



Как говорится в письме, рентабельность грузовых перевозок находится на высоком уровне, однако коксохимическая отрасль переживает кризис. "Ситуация в коксохимической отрасли полностью зависит от динамики развития металлургии. Начиная со 2-го полугодия 2019 металлургическая отрасль находится в состоянии кризиса. А за период 2014-2019 годов ущерб металлургов составил -118 млрд. В 2019 году украинские коксохимические предприятия сократили производство металлургического кокса на 7,1% по сравнению с 2018 годом - до 10 млн т. В 2020 году ситуация еще ухудшилась и произошло 5% снижение производства металлургического кокса по сравнению с предыдущим годом ".



Аргументы, приведенные в проекте Приказа по расходам на капитальные инвестиции, АО "Укрзализныця" вызывают большие сомнения, ведь за предыдущие годы % выполнения планов капитальных инвестиций составил на уровне 50% -60%, при том, что происходило повышение тарифов на грузовые перевозки с аналогичной аргументацией. "Проектом приказа не было оценено влияние повышения тарифов на различные отрасли, в том числе на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно, не проведена оценка рисков сокращения производства целых отраслей. Поэтому Коксохимы Украины отмечают, что в текущей ситуации необходимо проводить государственную политику, которая в результате будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране. А не фокусироваться на выборочных неоднозначных решениях, которые в результате будут наносить ущерб ведущим отраслям в т.ч. коксохимам, и будут иметь негативное влияние на экономику Украины ", - говорится в письме.



Напомним, ранее Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".

Проектом приказа изменение уровня тарифов предлагается осуществить путем установления тарифов для грузов внеклассной группы на действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; а также путем постепенного увеличения уровня тарифов на перевозку нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 года и еще на 20,4% с 01.01.2022 года.

Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призвали президента Украины рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать проект приказа о повышении тарифов УЗ, как не являющийся экономически обоснованным и имеющий крайне негативные последствия для экономики.