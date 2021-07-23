Підвищення залізничних тарифів економічно необґрунтоване, - Укркокс

НПО "Укркокс" рекомендує Міністерству інфраструктури України відкликати Проєкт наказу про підвищення залізничних тарифів, адже таке рішення економічно необґрунтоване та матиме катастрофічні наслідки для коксохімів України.

Про це йдеться у листі асоціації на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Як йдеться у листі, рентабельність вантажних перевезень знаходиться на високому рівні, натомість коксохімічна галузь переживає кризу. "Ситуація в коксохімічній галузі цілковито залежить від динаміки розвитку металургії. Починаючи з 2-го півріччя 2019 металургійна галузь перебуває в стані кризи. А за період 2014-2019 років збиток металургів склав -118 млрд.грн. У 2019 році українські коксохімічні підприємства скоротили виробництво металургійного коксу на 7,1% порівняно з 2018 роком – до 10 млн т. В 2020 році ситуація ще погіршилась та відбулось 5% зниження виробництва металургійного коксу в порівнянні з попереднім роком". Аргументи, які наведені в Проєкті Наказу щодо витрат на капітальні інвестиції АТ "Укрзалізниця" викликають великі сумніви, адже за попередні роки % виконання планів капітальних інвестицій становив на рівні 50%-60%, при тому, що відбувалось підвищення тарифів на вантажні перевезення з аналогічною аргументацією.

"Проєктом наказу не було оцінено вплив підвищення тарифів на різні галузі, в тому числі на зростання частки транспортних витрат у кінцевій ціні продукції, а отже не проведена оцінка ризиків скорочення виробництва цілих галузей. Тому Коксохіми України зауважують, що в поточній ситуації необхідно проводити державницьку політику, що в результаті буде направлена на покращення економічної ситуації в країні. А не фокусуватись на вибіркових неоднозначних рішеннях, що в результаті будуть наносити збиток провідним галузям в т.ч. коксохімам, та матимуть негативний вплив на економіку України", - йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше Міністерство інфраструктури України оприлюднило проєкт наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги". Проєктом наказу зміну рівня тарифів пропонується здійснити шляхом встановлення тарифів для вантажів позакласної групи на діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу; а також шляхом поступового збільшення рівня тарифів на перевезення нинішньої групи вантажів 1-го тарифного класу на 8% з 01.09.2021 року і ще на 20,4% з 01.01.2022 року. Федерація металургів і Профспілка металургів і гірників закликали президента України рекомендувати Міністерству інфраструктури України відкликати проєкт наказу про підвищення тарифів УЗ, як такий, що не є економічно обґрунтованим і має вкрай негативні наслідки для економіки.