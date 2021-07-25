Новые наводнения произошли в Бельгии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бельгии в субботу произошла новая волна наводнений после того, как в стране прошли сильные дожди и грозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

В городе Динан вода смывала автомобили. Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд. Сообщений о человеческих жертвах не поступало. В результате сильного дождя в городе Намюр прошел селевой оползень.

Северной провинции Антверпен также нанесены убытки из-за штормов.

⛈ Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021







