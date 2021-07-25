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Новые наводнения произошли в Бельгии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Бельгии в субботу произошла новая волна наводнений после того, как в стране прошли сильные дожди и грозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии. По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

В городе Динан вода смывала автомобили. Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд. Сообщений о человеческих жертвах не поступало. В результате сильного дождя в городе Намюр прошел селевой оползень.

Северной провинции Антверпен также нанесены убытки из-за штормов.

⛈ Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj

— Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Новые наводнения произошли в Бельгии 01
Новые наводнения произошли в Бельгии 02
Новые наводнения произошли в Бельгии 03

Бельгия (409) наводнение (461)


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Топ комментарии
+13
раньше просто интернета не было.
при совке даже ядерные испытания проводили на своих восках где жертвы измерялись тысячами человек и ничего - все жыли в "самой лучшей стране в мире"
а тут какие то потопы
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25.07.2021 11:01 Ответить
+7
Всё человечество вместе взятое.
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25.07.2021 10:56 Ответить
+7
Зробили це разом(С)
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25.07.2021 10:58 Ответить
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Климат катится в очко. С каждым годом все хуже
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25.07.2021 10:48 Ответить
Будуй ковчег поки не пізно.
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25.07.2021 10:56 Ответить
раньше просто интернета не было.
при совке даже ядерные испытания проводили на своих восках где жертвы измерялись тысячами человек и ничего - все жыли в "самой лучшей стране в мире"
а тут какие то потопы
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25.07.2021 11:01 Ответить
коли вже мосоквію топити почне?
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25.07.2021 11:09 Ответить
московия будет гореть. топить то слишком просто для них
Якутия вон уже сгорела
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25.07.2021 11:28 Ответить
скоро в Украине небитий не крашений с пробегом по европе
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25.07.2021 11:55 Ответить
А що бєдоносець в Бельгію поїхав? Покажіть йому той поток вже з рештою.
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25.07.2021 10:53 Ответить
А хто знає...
Воно десь відпочиває. Інкогніто.
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25.07.2021 11:10 Ответить
Он везде!
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25.07.2021 11:13 Ответить
Воно садить дерева.
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25.07.2021 11:27 Ответить
Працює на конопляних плантаціях.
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25.07.2021 11:58 Ответить
Не поїхав. Може, подзвонив туди? Хоча, яка різниця? Все одно, винен.
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25.07.2021 11:10 Ответить
Як на мене, хтось застосовує кліматичну зброю.
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25.07.2021 10:55 Ответить
Всё человечество вместе взятое.
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25.07.2021 10:56 Ответить
Зробили це разом(С)
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25.07.2021 10:58 Ответить
Китай, раша и бразилия... примерно 5% леса вырубили...вот тебе и перегрев поверхности...
А эти в Европе площади теплиц бесконечные ...где солнце попадает на сплошной пластик
А сами перегретые мегаполисы с их крышами..
Все это дает пару процентов..вот и результат
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25.07.2021 11:04 Ответить
Мы не можем ждать милостей от природы. после того что мы с ней сделали.
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25.07.2021 10:55 Ответить
Муравьи,что вы с ней сделали?Каждая букашка думает,что в силах нанести природе вред.
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25.07.2021 11:04 Ответить
этих букашек 8+ млрдов, извергающих сотни млрд.тонн всякого дерьма, затоптавших каждую пядь на планете.
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25.07.2021 11:15 Ответить
Наводннения в Китае круче....
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25.07.2021 10:56 Ответить
Якутские пожары в Тайге уже не тушать...площадь возгорания 3 миллиона гектаров леса
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25.07.2021 10:57 Ответить
Прямо как в Крыму. К чему бы это? Может природа на что-то намекает?
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25.07.2021 10:58 Ответить
Она намекает, что никогда нельзя радоваться чужой беде.
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25.07.2021 11:09 Ответить
Бельгійці раділи повіні в Криму? Гітлерюгенд, ти зовсім здурів.
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25.07.2021 11:22 Ответить
При чём здесь гитлерюгенд, гуцул буковый?
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25.07.2021 12:45 Ответить
З кого раділи бельгійці?
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25.07.2021 11:22 Ответить
Фашист, бельгийцы не радовались, тебя товарищ прапорщик обманул
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25.07.2021 13:41 Ответить
Радовались такие дебилы, как ты.
Речь о природе.
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25.07.2021 14:20 Ответить
Август будет тоже жарким до 50 градусов...
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25.07.2021 11:03 Ответить
Десь тиждень тому у мене на сонці було 51.
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25.07.2021 11:22 Ответить
Ледники тают... а это значит Глобальное потепление неизбежно
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25.07.2021 11:04 Ответить
Ты, как всегда, всё перепутал.
Глобальное потепление не от таяния ледников.
Таяние ледников от глобального потепления.
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25.07.2021 11:08 Ответить
Интресный коммент - чистая правда ,

https://censor.net/ru/user/450717

конечно не читают ,им на нас вообще насрать было бы ,а мы должны соболезновать?
и, когда на Закарпатье было навводнение ,вообще пофиг им и не удостоились чести даже написать в немецкой прессе он нашем паводке
https://censor.net/ru/comments/locate/3279026/01921439-98f4-71a7-88b7-7856f706e4e9
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25.07.2021 11:08 Ответить
Зато мы очень много интересного написали о наводнении в Германии.
Иногда, лучше промолчать, чем писать гадости.
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25.07.2021 11:11 Ответить
бабке Меркельше будешь давать советы, любитель дойчланда
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25.07.2021 11:44 Ответить
А посмотреть с более простой стороны,это теперь цены на евробляхи резко упадут?🙄🤔
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25.07.2021 11:12 Ответить
А Вам чего переживать - их благодаря барину Васадзе все равно в Украину не пускают , т к барин крепостным решил привозить отсталые и паршивые модели из страны - оккупанта 😀
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25.07.2021 11:16 Ответить
Зелень едет в США,там очень много хороших автомобилей,Тесла например🙄ждём осень🤔
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25.07.2021 11:16 Ответить
Угу, БИТКИ везут из США, позорище
А нормальные авто из ЕС НЕ ПУСКАЮТ
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25.07.2021 11:20 Ответить
Прочитай ещё раз мои комментарии Но только с сарказмом 🤣
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25.07.2021 11:45 Ответить
поменять крыло или дверь стоит копейки, а цена на аналогичную модель из ЕС выше в три-четыре раза! вот где позор для европейских жлобов!
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25.07.2021 11:45 Ответить
Ху-ло тоже очень суеверное, даже верит в шаманов. Ты в него
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25.07.2021 15:14 Ответить
Це все через те що Карпати вирубали? 🤣
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25.07.2021 11:15 Ответить
Бубочко висаджує там мільярд дерев. Всьо буде ОК.
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25.07.2021 11:25 Ответить
Климат радикально меняется...И не в лучшую сторону !Человеческий фактор несомненно влияет на печальный процесс ,но вряд ли он имеет решающее значение. Здесь действуют более могущественные силы. Что-то захандрило наше светило....возможно это циклический процесс и планета уже переживала подобные катаклизмы ? Были уже и ледниковые периоды и шумели леса в Сахаре ,а в Антарктиде курортная местность... Люди ведут себя беспечно,рассчитывая больше на собственную весьма короткую жизнь ,а надо бы заглядывать намного дальше!
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25.07.2021 11:37 Ответить
Люди вообще не при чем. И тысячи и миллионы лет назад когда людей или вообще не было, или была горстка, уровень СО на планете был в разы выше! один сраный вулкан выбрасывает в атмосферу гавна как вся промышленность планеты за 10 лет
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25.07.2021 11:47 Ответить
Тогда от чего же так меняется климат?
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25.07.2021 11:57 Ответить
этой планете 4,5 миллиарда лет! это вечность для человека! человечество существует на Земле, по космическим меркам, меньше мгновения! зато самомнения не отнимать
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25.07.2021 12:18 Ответить
Более того....Вместо поисков спасения себя ,как биологического вида, человечество тратит гигантские ресурсы для совершенствования средств самоуничтожения! Сверхоружие вместо заботы о природе !??
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25.07.2021 12:29 Ответить
опять это самомнение!! никакое человеческое "супероружие" не способно уничтожить эту планету! себя - да, планету - нет
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25.07.2021 12:34 Ответить
Если бы не Зеленский, то этого бы не было
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25.07.2021 12:02 Ответить
Загадочная необъяснимая наукой аномалия. Ну откуда может быть наводнение в Бельгии? Ведь мэры Одессы и Киева не украли там деньги на очистку ливневки, Порошенко не вырубил лес в тамошних Карпатах, Зеленский еще не побывал там с визитом, а местные даже не вызывали камни с неба!
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25.07.2021 12:59 Ответить
Многие годы климат западной Европы формировал Гольфстрим .....Последние два десятка лет течение сильно изменилось....как по стоку ,так и по температуре. Это оказало колоссальное влияние и предсказать все последствия невозможно.
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25.07.2021 13:26 Ответить
Автодиллеры уже потирают руки - скоро дешевых авто прибавится.
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25.07.2021 14:42 Ответить
Я дуже стурбований
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25.07.2021 15:50 Ответить
Новые наводнения!!.....ну очевидно, что маленькие зеленые не успокоятся. И мода Н21 будет работать и дальше. Из этого следует, хотя бы минимальный вывод...если никто не хочет принимать никаких действий, то хоть спасать самих себя научитесь.
А именно.....если идут мощные ливневые потоки, то существующая система канализации стоков физически не может с ними справляться....какой бы она не была!! А это значит неизбежно придется устранять последствия, а это откачка воды из низин, ложбин, домов, погребов и т.д.
Существующие насосы МЧС наверняка не в состоянии справится с такими объемами. Поэтому вырисовывается вариант комплектации мобильных бригад, где есть дизель-генератор скажем там 430 ква и допустим три - четыре насоса по 90 квт грандфос с расходом по 1000 куб/ ч.....с частотниками! Таких бригад должно быть несколько по областям. Все они должны быть укомплектованы пожарными рукавами соответствующего сечения. Это спасение дамб, плотин, заиленных мостов. В общем любые мыслимые варианты. Об этом МЧС уже должно думать сейчас.....
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25.07.2021 21:59 Ответить
 
 