Нові повені сталися в Бельгії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як в країні пройшли сильні дощі та грози.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.
Повені в основному торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант.
У місті Дінан вода змивала автомобілі. Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Повідомлень про людські жертви не надходило. В результаті сильного дощу в місті Намюр пройшов селевий зсув.
Північній провінції Антверпен також завдано збитків через шторми.
⛈ Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj— Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021
