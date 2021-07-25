УКР
Нові повені сталися в Бельгії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як в країні пройшли сильні дощі та грози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Повені в основному торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр і Валлонія-Брабант.

У місті Дінан вода змивала автомобілі. Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Повідомлень про людські жертви не надходило. В результаті сильного дощу в місті Намюр пройшов селевий зсув.

Північній провінції Антверпен також завдано збитків через шторми.

У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію

⛈ Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj

— Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Нові повені сталися в Бельгії 01
Нові повені сталися в Бельгії 02
Нові повені сталися в Бельгії 03

Бельгія (439) повінь (173)
раньше просто интернета не было.
при совке даже ядерные испытания проводили на своих восках где жертвы измерялись тысячами человек и ничего - все жыли в "самой лучшей стране в мире"
а тут какие то потопы
Всё человечество вместе взятое.
Зробили це разом(С)
Климат катится в очко. С каждым годом все хуже
Будуй ковчег поки не пізно.
раньше просто интернета не было.
при совке даже ядерные испытания проводили на своих восках где жертвы измерялись тысячами человек и ничего - все жыли в "самой лучшей стране в мире"
а тут какие то потопы
коли вже мосоквію топити почне?
московия будет гореть. топить то слишком просто для них
Якутия вон уже сгорела
скоро в Украине небитий не крашений с пробегом по европе
А що бєдоносець в Бельгію поїхав? Покажіть йому той поток вже з рештою.
А хто знає...
Воно десь відпочиває. Інкогніто.
Он везде!
Воно садить дерева.
Працює на конопляних плантаціях.
Не поїхав. Може, подзвонив туди? Хоча, яка різниця? Все одно, винен.
Як на мене, хтось застосовує кліматичну зброю.
Всё человечество вместе взятое.
Зробили це разом(С)
Китай, раша и бразилия... примерно 5% леса вырубили...вот тебе и перегрев поверхности...
А эти в Европе площади теплиц бесконечные ...где солнце попадает на сплошной пластик
А сами перегретые мегаполисы с их крышами..
Все это дает пару процентов..вот и результат
Мы не можем ждать милостей от природы. после того что мы с ней сделали.
Муравьи,что вы с ней сделали?Каждая букашка думает,что в силах нанести природе вред.
этих букашек 8+ млрдов, извергающих сотни млрд.тонн всякого дерьма, затоптавших каждую пядь на планете.
Наводннения в Китае круче....
Якутские пожары в Тайге уже не тушать...площадь возгорания 3 миллиона гектаров леса
Прямо как в Крыму. К чему бы это? Может природа на что-то намекает?
Она намекает, что никогда нельзя радоваться чужой беде.
Бельгійці раділи повіні в Криму? Гітлерюгенд, ти зовсім здурів.
При чём здесь гитлерюгенд, гуцул буковый?
З кого раділи бельгійці?
Фашист, бельгийцы не радовались, тебя товарищ прапорщик обманул
Радовались такие дебилы, как ты.
Речь о природе.
Август будет тоже жарким до 50 градусов...
Десь тиждень тому у мене на сонці було 51.
Ледники тают... а это значит Глобальное потепление неизбежно
Ты, как всегда, всё перепутал.
Глобальное потепление не от таяния ледников.
Таяние ледников от глобального потепления.
Интресный коммент - чистая правда ,

https://censor.net/ru/user/450717

конечно не читают ,им на нас вообще насрать было бы ,а мы должны соболезновать?
и, когда на Закарпатье было навводнение ,вообще пофиг им и не удостоились чести даже написать в немецкой прессе он нашем паводке
https://censor.net/ru/comments/locate/3279026/01921439-98f4-71a7-88b7-7856f706e4e9
Зато мы очень много интересного написали о наводнении в Германии.
Иногда, лучше промолчать, чем писать гадости.
бабке Меркельше будешь давать советы, любитель дойчланда
А посмотреть с более простой стороны,это теперь цены на евробляхи резко упадут?🙄🤔
А Вам чего переживать - их благодаря барину Васадзе все равно в Украину не пускают , т к барин крепостным решил привозить отсталые и паршивые модели из страны - оккупанта 😀
Зелень едет в США,там очень много хороших автомобилей,Тесла например🙄ждём осень🤔
Угу, БИТКИ везут из США, позорище
А нормальные авто из ЕС НЕ ПУСКАЮТ
Прочитай ещё раз мои комментарии Но только с сарказмом 🤣
поменять крыло или дверь стоит копейки, а цена на аналогичную модель из ЕС выше в три-четыре раза! вот где позор для европейских жлобов!
Ху-ло тоже очень суеверное, даже верит в шаманов. Ты в него
Це все через те що Карпати вирубали? 🤣
Бубочко висаджує там мільярд дерев. Всьо буде ОК.
Климат радикально меняется...И не в лучшую сторону !Человеческий фактор несомненно влияет на печальный процесс ,но вряд ли он имеет решающее значение. Здесь действуют более могущественные силы. Что-то захандрило наше светило....возможно это циклический процесс и планета уже переживала подобные катаклизмы ? Были уже и ледниковые периоды и шумели леса в Сахаре ,а в Антарктиде курортная местность... Люди ведут себя беспечно,рассчитывая больше на собственную весьма короткую жизнь ,а надо бы заглядывать намного дальше!
Люди вообще не при чем. И тысячи и миллионы лет назад когда людей или вообще не было, или была горстка, уровень СО на планете был в разы выше! один сраный вулкан выбрасывает в атмосферу гавна как вся промышленность планеты за 10 лет
Тогда от чего же так меняется климат?
этой планете 4,5 миллиарда лет! это вечность для человека! человечество существует на Земле, по космическим меркам, меньше мгновения! зато самомнения не отнимать
Более того....Вместо поисков спасения себя ,как биологического вида, человечество тратит гигантские ресурсы для совершенствования средств самоуничтожения! Сверхоружие вместо заботы о природе !??
опять это самомнение!! никакое человеческое "супероружие" не способно уничтожить эту планету! себя - да, планету - нет
Если бы не Зеленский, то этого бы не было
Загадочная необъяснимая наукой аномалия. Ну откуда может быть наводнение в Бельгии? Ведь мэры Одессы и Киева не украли там деньги на очистку ливневки, Порошенко не вырубил лес в тамошних Карпатах, Зеленский еще не побывал там с визитом, а местные даже не вызывали камни с неба!
Многие годы климат западной Европы формировал Гольфстрим .....Последние два десятка лет течение сильно изменилось....как по стоку ,так и по температуре. Это оказало колоссальное влияние и предсказать все последствия невозможно.
Автодиллеры уже потирают руки - скоро дешевых авто прибавится.
Я дуже стурбований
Новые наводнения!!.....ну очевидно, что маленькие зеленые не успокоятся. И мода Н21 будет работать и дальше. Из этого следует, хотя бы минимальный вывод...если никто не хочет принимать никаких действий, то хоть спасать самих себя научитесь.
А именно.....если идут мощные ливневые потоки, то существующая система канализации стоков физически не может с ними справляться....какой бы она не была!! А это значит неизбежно придется устранять последствия, а это откачка воды из низин, ложбин, домов, погребов и т.д.
Существующие насосы МЧС наверняка не в состоянии справится с такими объемами. Поэтому вырисовывается вариант комплектации мобильных бригад, где есть дизель-генератор скажем там 430 ква и допустим три - четыре насоса по 90 квт грандфос с расходом по 1000 куб/ ч.....с частотниками! Таких бригад должно быть несколько по областям. Все они должны быть укомплектованы пожарными рукавами соответствующего сечения. Это спасение дамб, плотин, заиленных мостов. В общем любые мыслимые варианты. Об этом МЧС уже должно думать сейчас.....
