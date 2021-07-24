У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію
Поліція в землі Рейнланд-Пфальц закликала добровольців тимчасово призупинити поїздки в долину Ара, що стала епіцентром повені в Німеччині. Через затори на дорогах не може проїхати будівельна техніка.
Через приблизно півтора тижні після безпрецедентної повені на заході Німеччини в районах лиха знову почалися дощі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У неділю вранці погодні умови можуть погіршитися, тому жителям найбільш постраждалих населених пунктів запропонували евакуацію, зазначила глава штабу з боротьби з катастрофою Бегона Херман у місті Бад-Ноєнар-Арвайлер.
Люди, які перебувають у Шульді, Інзулі, Дюмпельфельді і Бад-Ноєнарі можуть скористатися автобусами-шатлами, які доставлять їх у тимчасовий притулок у Ляймерсдорфі, повідомляється далі. "Люди можуть самі прийняти відповідне рішення", - зазначила Херман. Хоча опади очікуються не настільки сильні, як тиждень тому, ситуацію ускладнює проблема з функціонуванням каналізаційної системи.
Тим часом поліція і кризовий штаб закликали населення відмовитися до кінця дня від поїздок в епіцентр катастрофи в землі Рейнланд-Пфальц для надання допомоги постраждалим. Готовність громадян допомогти, "як і раніше, величезна і безперервна", але всі під'їзні шляхи до долини річки Ар, а також дороги в самому районі повені "повністю переповнені", заявила президія поліції в Кобленці.
Тому в заторах стоїть, зокрема, будівельна техніка, необхідна для відновлення доріг, мостів і водопроводів, а також транспорт для вивезення сміття, зазначається далі в заяві. В інші дні та інших місцях допомога "з вдячністю приймається", повідомила поліція.
На ранок 24 липня кількість жертв руйнівної повені зросла до 179 осіб: у Північному Рейні - Вестфалії загинули 47 осіб, у землі Рейнланд-Пфальц - 132. Кризові штаби земельних урядів розробляють план дій на випадок прогнозованих синоптиками дощів у вихідні, 24 і 25 липня. За словами міністра внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Рогера Левенця, для населення вже підготовлено укриття в безпечних місцях.
У Північному Рейні-Вестфалії теж готуються до нових опадів, про які попередила Німецька метеорологічна служба (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельне МВС видало розпорядження, згідно з яким поліція і пожежники мають перебувати в стані підвищеної готовності на випадок сильних дощів.
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Украина должна себя уважать , тогда и другие будут уважать
Бльоо, а с какого боку немцы должны защищать вашу трубу, в которую на каждом метре врезан вентиль и какие то проныры, которых вы не в состоянии привести в чувство, тырят газ?
Германия думает о СВОЕЙ выгоде.
А вы не думаете о своей. Вы ВСЁ профукали и молчите.
Вы забыли, что наши раненые лечились в немецких госпиталях?
И теперь вы нищебродно радуетесь, что какие то гансы и греты были снесены селевым потоком? Нашли виноватых? Ну вы и злыдни!
мы, украинцы, злимся на немцев, потому что продажные нечистоплотные коррумпированные немецкие политики, хотят для своей немецкой выгоды поторговать украинскими территориями и украинской государственностью.. и особенно опасно то, что эта ваша немецкая политическая нечистоплотность, гарантирует лилиПутину приток валюты, на которую он модернизирует свою армию и оплачивает этой валютой подрывную деятельность против самой Германии, против ЕС, против США и против Украины..
как ты дожил до своих лет с таким маленьким мозгом, дятел?!
Ок, а прості німці що загинули втратили хати , майно , вони тут до чого ???
но при этом я вижу, что население Германии не осуждает фрау Меркель и гер Мааса за их не прикрытое лоббирование интересов лилиПутина, связанное с достройкой "СевПот-2"..
почему?.. потому что простым немцам пофиг и они одобряют сотрудничество немецкой политической "элиты" с террористическим режимом лилиПутина..
как оказалось, для современной Германии поведение Шредера это норма..
Цікаво, що зробив для фронту ти, анонім з такою крутою назвою "Холодний Яр"? Ти волонтер? Ти фронтовик? Чи форумний пацюк з претензіями?
Закордонці могли б смакувати досить пристойне життя за кордоном, але вони переймаються долею України (і словом, і ділом, а не тільки киздінням у коментах, як деякі).
Ящо ти думаєш, що з-за кордону не видно, що твориться в України, то це твої проблеми. Якщо ти "обрізаєш" право втручатися у питання України для "закордонців"-то ти не українець, а містечковий малорос. І тоді не треба волати "Явропа, памагі, бо ми самі недолугі й не можем зорганізуватися, щоб облаштувати Україну".
Так-ясно?
А що я робив - не твоя справа Мені вистачає сталевої пластини в гомілці , щоб пам"ятать про долю України, а не теліпать язиком , паскудячи її людей , як це робиш ти - "француз із Долгопрудного"!
"скважина" = "свердловина"
І Путєн допоміг. Німці не знають, як писати плакати?
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Дебіл той, хто радіє, що на згарищі у сусіда зможе підсмажити собі яєшню
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Знову жартую. Але люди не розуміють, що вони, де вони і що зараз
Звісно, там були інші персонажі, але тенденція залишається
23 липня 1918 року Петроградський комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) РКП(б) , затвердивши рішення щодо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 червоного терору , ухвалив зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA узяття заручників й «облаштування трудових (концентраційних) таборів». https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року був опублікований декрет ВЦИКА «Про табори примусових робіт», що припускав створення мінімум одного табору на 300 чоловік при кожному губернському місті. До кінця 1919 року існував вже 21 табір.
До кінця 1921 р. у РРФСР було вже 122 табори. При цьому у 117 таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 НКВС перебувало 60 457 ув'язнених, у таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A ВЧК понад 25 000 - разом близько 100 000.
Восени 1923 року було вже 315 таборів, з яких найвідоміший СЛОН (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Соловецький табір особливого призначення ) - послужив основою виниклої згодом системи трудових таборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93 ГУЛАГу
Так "хто кого ростив"?
Був ти дурнем - дурнем і вмреш!!!
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БЕРЛІН - ЦЕ ОТВЄТКА НА ПІВНІЧНИЙ ПОТОК 2.
Що посієш - те і пожнеш
Сочувствую жителям Германии пострадавшим от наводнения.
Без их денег Россия была бы занята не новой войной, а другими проблемами.
Я тоже сочувствую жителям Германии, пострадавшим от наводнения.
Потому что Ангела Меркель предала их в обмен на должность
в наблюдательном совете "Газпрома" (бедняжка, наверное, недоедала).
Теперь жители Германии соучастники преступлений кремля.
по СП - 2 и что жители пострадавших от наводнения районов по этому
вопросу поддержали Меркель.