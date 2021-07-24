У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію

Поліція в землі Рейнланд-Пфальц закликала добровольців тимчасово призупинити поїздки в долину Ара, що стала епіцентром повені в Німеччині. Через затори на дорогах не може проїхати будівельна техніка.

Через приблизно півтора тижні після безпрецедентної повені на заході Німеччини в районах лиха знову почалися дощі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У неділю вранці погодні умови можуть погіршитися, тому жителям найбільш постраждалих населених пунктів запропонували евакуацію, зазначила глава штабу з боротьби з катастрофою Бегона Херман у місті Бад-Ноєнар-Арвайлер.

Люди, які перебувають у Шульді, Інзулі, Дюмпельфельді і Бад-Ноєнарі можуть скористатися автобусами-шатлами, які доставлять їх у тимчасовий притулок у Ляймерсдорфі, повідомляється далі. "Люди можуть самі прийняти відповідне рішення", - зазначила Херман. Хоча опади очікуються не настільки сильні, як тиждень тому, ситуацію ускладнює проблема з функціонуванням каналізаційної системи.

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Тим часом поліція і кризовий штаб закликали населення відмовитися до кінця дня від поїздок в епіцентр катастрофи в землі Рейнланд-Пфальц для надання допомоги постраждалим. Готовність громадян допомогти, "як і раніше, величезна і безперервна", але всі під'їзні шляхи до долини річки Ар, а також дороги в самому районі повені "повністю переповнені", заявила президія поліції в Кобленці.

Тому в заторах стоїть, зокрема, будівельна техніка, необхідна для відновлення доріг, мостів і водопроводів, а також транспорт для вивезення сміття, зазначається далі в заяві. В інші дні та інших місцях допомога "з вдячністю приймається", повідомила поліція.

На ранок 24 липня кількість жертв руйнівної повені зросла до 179 осіб: у Північному Рейні - Вестфалії загинули 47 осіб, у землі Рейнланд-Пфальц - 132. Кризові штаби земельних урядів розробляють план дій на випадок прогнозованих синоптиками дощів у вихідні, 24 і 25 липня. За словами міністра внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Рогера Левенця, для населення вже підготовлено укриття в безпечних місцях.

У Північному Рейні-Вестфалії теж готуються до нових опадів, про які попередила Німецька метеорологічна служба (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельне МВС видало розпорядження, згідно з яким поліція і пожежники мають перебувати в стані підвищеної готовності на випадок сильних дощів.

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