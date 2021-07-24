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У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію

У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію

Поліція в землі Рейнланд-Пфальц закликала добровольців тимчасово призупинити поїздки в долину Ара, що стала епіцентром повені в Німеччині. Через затори на дорогах не може проїхати будівельна техніка.

Через приблизно півтора тижні після безпрецедентної повені на заході Німеччини в районах лиха знову почалися дощі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У неділю вранці погодні умови можуть погіршитися, тому жителям найбільш постраждалих населених пунктів запропонували евакуацію, зазначила глава штабу з боротьби з катастрофою Бегона Херман у місті Бад-Ноєнар-Арвайлер.

Люди, які перебувають у Шульді, Інзулі, Дюмпельфельді і Бад-Ноєнарі можуть скористатися автобусами-шатлами, які доставлять їх у тимчасовий притулок у Ляймерсдорфі, повідомляється далі. "Люди можуть самі прийняти відповідне рішення", - зазначила Херман. Хоча опади очікуються не настільки сильні, як тиждень тому, ситуацію ускладнює проблема з функціонуванням каналізаційної системи.

Читайте також: Тільки в транспортній сфері збитки від повені в Німеччині становлять близько 2 млрд євро, - Мінтранс країни

Тим часом поліція і кризовий штаб закликали населення відмовитися до кінця дня від поїздок в епіцентр катастрофи в землі Рейнланд-Пфальц для надання допомоги постраждалим. Готовність громадян допомогти, "як і раніше, величезна і безперервна", але всі під'їзні шляхи до долини річки Ар, а також дороги в самому районі повені "повністю переповнені", заявила президія поліції в Кобленці.

Тому в заторах стоїть, зокрема, будівельна техніка, необхідна для відновлення доріг, мостів і водопроводів, а також транспорт для вивезення сміття, зазначається далі в заяві. В інші дні та інших місцях допомога "з вдячністю приймається", повідомила поліція.

На ранок 24 липня кількість жертв руйнівної повені зросла до 179 осіб: у Північному Рейні - Вестфалії загинули 47 осіб, у землі Рейнланд-Пфальц - 132. Кризові штаби земельних урядів розробляють план дій на випадок прогнозованих синоптиками дощів у вихідні, 24 і 25 липня. За словами міністра внутрішніх справ Рейнланд-Пфальца Рогера Левенця, для населення вже підготовлено укриття в безпечних місцях.

У Північному Рейні-Вестфалії теж готуються до нових опадів, про які попередила Німецька метеорологічна служба (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельне МВС видало розпорядження, згідно з яким поліція і пожежники мають перебувати в стані підвищеної готовності на випадок сильних дощів.

Читайте також: Німеччина виділить постраждалим від стихії 300 млн євро і знизить податки

Автор: 

Німеччина (7496) дощі (108) повінь (172) евакуація (2347)


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Топ коментарі
+40
передайте им нашу всеобщую озабоченность и надежду на мырное окончание потопа.
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24.07.2021 21:44 Відповісти
+30
Формулу Штанмаера им на воротник
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24.07.2021 21:50 Відповісти
+29
Північний потік -2 вам в допомогу
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24.07.2021 21:39 Відповісти
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Кара божья за решения бестолковые
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24.07.2021 21:38 Відповісти
Північний потік -2 вам в допомогу
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24.07.2021 21:39 Відповісти
передайте им нашу всеобщую озабоченность и надежду на мырное окончание потопа.
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24.07.2021 21:44 Відповісти
Осуждаешь? Сильно правильний? Куда стремишься? В рай? С *********?
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24.07.2021 21:51 Відповісти
Воно московіт....
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24.07.2021 22:50 Відповісти
конечно не читают им на нас вообще насрать было бы а мы должны соболезновать? и когда на Закарпатье было навводнение вообще пофиг им и не удостоились чести даже написать в немецкой прессе он нашем паводке
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24.07.2021 21:57 Відповісти
100 баллов
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25.07.2021 06:39 Відповісти
Даже 200 баллов
Украина должна себя уважать , тогда и другие будут уважать
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25.07.2021 06:41 Відповісти
Почитал - садись теперь на бутыку
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24.07.2021 22:48 Відповісти
Формулу Штанмаера им на воротник
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24.07.2021 21:50 Відповісти
и мокреля в догонку.
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24.07.2021 22:27 Відповісти
Справка: Секретарь комитета комсомола (ССНМ) по пропаганде (1976-1978) Ангела Меркель (Каснер) с 1974 года посещала СССР (Москва, Ленинград, Донецк, Сочи...), где была завербована КГБ. Успешно прошла агентурную подготовку. Одна из самых удачных вербовок КГБ СССР.
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24.07.2021 23:36 Відповісти
Вот так читаешь злобные комменты и думаешь-
Бльоо, а с какого боку немцы должны защищать вашу трубу, в которую на каждом метре врезан вентиль и какие то проныры, которых вы не в состоянии привести в чувство, тырят газ?
Германия думает о СВОЕЙ выгоде.
А вы не думаете о своей. Вы ВСЁ профукали и молчите.

Вы забыли, что наши раненые лечились в немецких госпиталях?
И теперь вы нищебродно радуетесь, что какие то гансы и греты были снесены селевым потоком? Нашли виноватых? Ну вы и злыдни!
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24.07.2021 21:51 Відповісти
Француз лахтинский закройся!
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24.07.2021 21:53 Відповісти
Свинособаки все 30 лет их рашки мечтают уничтожить весь Запад и ничего торговля сними отлично шла у стран Запада
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24.07.2021 21:58 Відповісти
дурень ты скудоумный!..
мы, украинцы, злимся на немцев, потому что продажные нечистоплотные коррумпированные немецкие политики, хотят для своей немецкой выгоды поторговать украинскими территориями и украинской государственностью.. и особенно опасно то, что эта ваша немецкая политическая нечистоплотность, гарантирует лилиПутину приток валюты, на которую он модернизирует свою армию и оплачивает этой валютой подрывную деятельность против самой Германии, против ЕС, против США и против Украины..
как ты дожил до своих лет с таким маленьким мозгом, дятел?!
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24.07.2021 22:07 Відповісти
нечистоплотные коррумпированные немецкие политики, хотят для своей немецкой выгоды поторговать украинскими территориями и украинской государственностью.@@@@@@@
Ок, а прості німці що загинули втратили хати , майно , вони тут до чого ???
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24.07.2021 22:17 Відповісти
Рядовой немей будет доволен лишними условными плюс 50 евро к своей зарплате от как бы выгоды от сп2, зная, что путлер полномасштабно имеет возможность воевать против Украины? Если да, то злорадство со стороны украинцев обосновано
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24.07.2021 22:23 Відповісти
я лично в своих комментах не выражал негатива против простых немцев и не злорадствовал по поводу потопа и ущерба связанного с ним..
но при этом я вижу, что население Германии не осуждает фрау Меркель и гер Мааса за их не прикрытое лоббирование интересов лилиПутина, связанное с достройкой "СевПот-2"..
почему?.. потому что простым немцам пофиг и они одобряют сотрудничество немецкой политической "элиты" с террористическим режимом лилиПутина..
как оказалось, для современной Германии поведение Шредера это норма..
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24.07.2021 22:24 Відповісти
Простим німцям дійсно пох і не сказав б що вони «одобряют» політику Меркель , але вони не зрозуміють « наізд та обурення украінців на німців за Норд стрім бо добре знають при цьому що Украіна чудово хандлює з Кацапстаном на млрди евро щорічно ( Карл!?) От в чому трабли …
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24.07.2021 23:29 Відповісти
Доказательства тыреного газа есть?
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24.07.2021 22:24 Відповісти
Нет, не слышал
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24.07.2021 22:30 Відповісти
Лаптеногий , про то что украинцы тырят газ , варнякает только кремлевская крыса , а на самом деле , это бред !
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24.07.2021 22:33 Відповісти
чуваш. никто газ не тырил. вообще то эта мордовская замануха появилась тогда когда счетчики газа на трубе стояли на границе между твоей удмуртией и Украиной. То что реформаторы устраивали свой шахер махер на газированых схемах это факт. Но не более.
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24.07.2021 22:34 Відповісти
просто дебильные менеджеры газпрома тогда своими мозгами не смогли осознать пока им не ткнули . что объём и вес не одно и тоже . это как некоторые тонну бензина переводят в 1000 литров .
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24.07.2021 22:48 Відповісти
Їм сало, тирю газ.
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24.07.2021 22:11 Відповісти
Істото, усюди стоять лічильники, тож казки про крадений газ розказуй в іншому місці. Нехай твої куратори дадуть тобі нову методичку.
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24.07.2021 23:01 Відповісти
Назви точні місця розташування "вентилів"!!! Я поїду - перевірю Мені тут відносно недалеко до труби
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25.07.2021 05:08 Відповісти
Коли читаєш зневажливі коментарі "кацапським нарєчієм" про те, що твориться в Україні, від дописувачів із "Франції", "Італії", "Німеччини", "Великої Британії" чи навіть з "Сінгапуру" - так і хочеться спитать: "Ну чё там у нас "хахлов", ещё плохого, господа "лахтинцы"? С Москвы же всегда лучше видно, что творится в Украине!"
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25.07.2021 07:20 Відповісти
Добре, напишу тобі українською. Чим тобі завинили дописувачі з-за кордону? Тим, що вони допомагали армії та пораненим, як могли? Тим,що слали в Україну броніки, приціли, ліки, гроші пораненим? Ти знаєш, скільки коштує один пакетик 18 грамів "Целоксу"? Десь 20 євро. А тих Целоксів на фронт висилалося багато, щоб у поранених зупиняти кров.

Цікаво, що зробив для фронту ти, анонім з такою крутою назвою "Холодний Яр"? Ти волонтер? Ти фронтовик? Чи форумний пацюк з претензіями?



Закордонці могли б смакувати досить пристойне життя за кордоном, але вони переймаються долею України (і словом, і ділом, а не тільки киздінням у коментах, як деякі).
Ящо ти думаєш, що з-за кордону не видно, що твориться в України, то це твої проблеми. Якщо ти "обрізаєш" право втручатися у питання України для "закордонців"-то ти не українець, а містечковий малорос. І тоді не треба волати "Явропа, памагі, бо ми самі недолугі й не можем зорганізуватися, щоб облаштувати Україну".
Так-ясно?
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25.07.2021 10:13 Відповісти
Що змусив я тебе "напрячься"? Ти просив "консультанта" перекласти тобі текст українською? Чи сам "напрягся"? Не натягуй на сраку "вишиванку" - "лапті" все одно виглядають!
А що я робив - не твоя справа Мені вистачає сталевої пластини в гомілці , щоб пам"ятать про долю України, а не теліпать язиком , паскудячи її людей , як це робиш ти - "француз із Долгопрудного"!
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25.07.2021 10:21 Відповісти
Та будь ласка! "Сім літ мак не родив - люди з голоду не вмерли"! Нога зрослася, кістка наросла - ходжу вже нормально Бігать тільки не можу Так що поміч твоя мені не потрібна - допомагай іншим (Не забудь тільки координати "вентилів" скинуть - я поїду перевірю)
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25.07.2021 10:51 Відповісти
Сонечко! "Скраплений газ" - це не ГТС, яка працює на Європу! Це - місцева система, що отримує газ із газорозподільника чи скважини, стискає його до рідкого стану і подає споживачу (Порівнювать цей трубопровід і ГТС - все одно що порівнювать бензобак "Запорожця" з танкером) Ти - якщо не розбираєшся то спитай людей, що знають - щоб з тебе люди не сміялися!
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25.07.2021 12:45 Відповісти
Безвідносно до суті комента:
"скважина" = "свердловина"
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26.07.2021 02:18 Відповісти
100% .
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25.07.2021 16:15 Відповісти
Нормальні люди в Лугандоні виходили на вулиці з плакатами "Путєн памагі!"
І Путєн допоміг. Німці не знають, як писати плакати?
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24.07.2021 22:01 Відповісти
Язиков не знають.
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24.07.2021 22:02 Відповісти
Німці виростили у себе на Фатерлянді чудовисько Гітлера. Той допоміг вирости в Росії чудовисько Сталіна-Леніна. Це коштувало людству мільони-мільони жертв. Тепер німці вирощують чудовсько путєна?
_________
Дебіл той, хто радіє, що на згарищі у сусіда зможе підсмажити собі яєшню
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24.07.2021 22:12 Відповісти
Якщо нема газу, можно і на згарищі, якщо у сусіда був газовий котел
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24.07.2021 22:17 Відповісти
Жартувати виходить тільки тоді, коли панове у комфортних умовах, або хочаб не дупою на розжареній печі. Схоже людство збираються черговий раз переформатувати. Занадто багато жлобського дебілізму, яке хоче "панувати світом". Як кажуть: "повне перезавантаження"
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24.07.2021 22:29 Відповісти
Частково з вами, згоден. Головне, щоб при цьому "перезавантаженні" не втратила своє, а надбала.
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24.07.2021 22:36 Відповісти
Курку цікавлять справи власника птахоферми? Хм.
-----
Знову жартую. Але люди не розуміють, що вони, де вони і що зараз
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24.07.2021 22:51 Відповісти
ну от твій жлобський деблізм кличе тебе голосувати за ботоксну жидівку Юлю Грігян - а чим інше людство гірше за тебе?
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24.07.2021 22:52 Відповісти
Вибач, продажний, мародерський троль, що я тебе здам. Я вже більше пів року агітую за президента Зеркаль. Ти цього не знав, але це твій прой%б. Вибач, якщо Мародер тебе за це прищимить у грошах
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24.07.2021 23:20 Відповісти
Ента чта, очередная жертва вашего а вболiвання... Бiдна-бiдна УЛЬЯНКА ГРОМОВА... ЗЫ... эТО ВЫ ПОДХВАТИЛИ ЗАРАЗУ, КОГДА уболiвали за главного бедоносца, етить его налево. Надо Юлечке настучать , шобы таких на пушечный выстрел к себе не подпускала, а в церкви пусть свечку отожгет(от наворота)... хотя отжигай, не отжигай... баб Юлечке уже ничего не светит, бо кублика позбулася.
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25.07.2021 00:48 Відповісти
Ванько! А якщо "Зеркаль" "переродиться" що робить будеш? Тобі куратори уже нову "будьоннівку" підготували?
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25.07.2021 07:23 Відповісти
Ніякої великої війни не буде. В усіх країнах при владі торгаші, а подібні істоти завжди домовляються, щоб не втратити власні кошти.
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24.07.2021 23:04 Відповісти
Олеже! Ти ще не побачив вийни??? Навіть на Лугандоні є не війна, а утілізація українських патріотів. Війна йде по всіх інших напрямках. По медійному, по економічному, по ідіологічному...
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24.07.2021 23:24 Відповісти
А Юлечка казали, шо пiд час вiйни танки не можна виводити з ангарiв.
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25.07.2021 00:57 Відповісти
Мова про велику війну, а не локальні війни. Срана Європа майже ніяк не страждає від війни на сході України. Плюс продовжує торгувати з росією, хоча й з деякими обмеженнями.
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26.07.2021 00:03 Відповісти
Ты шо то попутал, юлёк - это сралин выростил гитлера и привел его к власти
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24.07.2021 22:51 Відповісти
А про "запечатаний вагон" у 1917му з Німетчині до Пітера пан не знає?
Звісно, там були інші персонажі, але тенденція залишається
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24.07.2021 22:55 Відповісти
Ток кацапы могут здесь блеять о запечатаном борошне...
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25.07.2021 00:50 Відповісти
Ванька! А як у тебе з "цифрами"? Ти знаєш що 1918 менше ніж 1933?

23 липня 1918 року Петроградський комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) РКП(б) , затвердивши рішення щодо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 червоного терору , ухвалив зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA узяття заручників й «облаштування трудових (концентраційних) таборів». https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року був опублікований декрет ВЦИКА «Про табори примусових робіт», що припускав створення мінімум одного табору на 300 чоловік при кожному губернському місті. До кінця 1919 року існував вже 21 табір.
До кінця 1921 р. у РРФСР було вже 122 табори. При цьому у 117 таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 НКВС перебувало 60 457 ув'язнених, у таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A ВЧК понад 25 000 - разом близько 100 000.
Восени 1923 року було вже 315 таборів, з яких найвідоміший СЛОН (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Соловецький табір особливого призначення ) - послужив основою виниклої згодом системи трудових таборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93 ГУЛАГу
Так "хто кого ростив"?
Був ти дурнем - дурнем і вмреш!!!
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25.07.2021 05:15 Відповісти
...но падла меркель еще жива... сучище продажное....
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24.07.2021 22:07 Відповісти
Прости нас Украина...я немец осуждаю своё правительство,,,,все договорняки с х@уйлом написаны кровякой
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24.07.2021 22:09 Відповісти
шо за автобусы-шаттлы?
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24.07.2021 22:11 Відповісти
Сразу в рай......
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24.07.2021 22:57 Відповісти
Это за северный поток. Вы хотели поток?
ПОЛУЧИТЕ
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24.07.2021 22:17 Відповісти
потоп...
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24.07.2021 22:17 Відповісти
Зеля, астанавісь!
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24.07.2021 22:20 Відповісти
Может всё-таки зелю в мацквабад отправить, желательно навсегда. Там что-то давно ничего не взрывалось, никакой стабильности нет
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24.07.2021 22:49 Відповісти
малорОслик апокалипсиса
У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію - Цензор.НЕТ 6468
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24.07.2021 22:47 Відповісти
К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132. Источник: https://censor.net/ru/n3279026

БЕРЛІН - ЦЕ ОТВЄТКА НА ПІВНІЧНИЙ ПОТОК 2.
Що посієш - те і пожнеш
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24.07.2021 22:58 Відповісти
Якось, зовсім ***** що там в бургерів. Максимум висловити їм крайню стурбованість і занепокоєння.
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24.07.2021 22:58 Відповісти
Зеленский красавчик,вот это сьездил в гости к фрау.Теперь нимчура долго расхлебыватся будет после его визита.Надо его почаще туда посылать.
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24.07.2021 23:08 Відповісти
Тобто слово "Україна" в світі має асоційовуватись з катастрофою? А може нам краще не киздіти різну фігню, а узгодити нормального Лідера?(узгодженого кандидата в президенти на дострокові цієї осені)
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24.07.2021 23:15 Відповісти
Юльки себя дискриминировали, потому их никто всерьез не воспринимает.
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25.07.2021 00:54 Відповісти
Ванько! Передивися "Весілля в Малинівці"! Там тебе зобразили! Як ти будьонівку за пазухою носиш!
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25.07.2021 05:19 Відповісти
При первой встрече зеленского с меркель комсомолку колбасило,при второй встрече потом.Страшно подумать что будет когда найвеличнийший в третий раз пожалует к гансам.
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24.07.2021 23:12 Відповісти
Так что ж они хотели? Это им за кластеры по Донбассу. Бог не фраер - он все видит.
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24.07.2021 23:13 Відповісти
Северный Потоп 2
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24.07.2021 23:24 Відповісти
Родители или деды пишущей ботвы точно жили при сралине. И если бы Бог захотел наказать сралина и наслал бы горя на народ, который под ним, без разбора, то это было бы конечно правильно. И небыло бы их, чтобы строчить посты радости на несчастье людей.
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24.07.2021 23:35 Відповісти
Грех злорадствовать беде людей.
Сочувствую жителям Германии пострадавшим от наводнения.
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25.07.2021 00:18 Відповісти
Жители Германии стали генеральным спонсором мирового агрессора.
Без их денег Россия была бы занята не новой войной, а другими проблемами.
Я тоже сочувствую жителям Германии, пострадавшим от наводнения.
Потому что Ангела Меркель предала их в обмен на должность
в наблюдательном совете "Газпрома" (бедняжка, наверное, недоедала).
Теперь жители Германии соучастники преступлений кремля.
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25.07.2021 00:26 Відповісти
Не владею информацией ,что в Германии проводился всенародный референдум
по СП - 2 и что жители пострадавших от наводнения районов по этому
вопросу поддержали Меркель.
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25.07.2021 00:45 Відповісти
Не владею информацией, что они хотя бы вышли на улицу с плакатами протеста.
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25.07.2021 01:46 Відповісти
Бог карає німчуру за підлість .
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25.07.2021 01:58 Відповісти
Стоит таки бедоносцу посмотреть как СП2 там строится
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25.07.2021 02:15 Відповісти
а що сталось з "геніальною" німецькою інженерією? То дамбу прорве, то водостоки заб'ються, то ще щось.... Німці точно геніальні інженери???
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25.07.2021 03:54 Відповісти
і ще: наполегливо пропоную імплементувати потоп у німецьке законодавство і припинити всяку боротьбу з водою! Вода - джерело життя! Німаки, припиніть утискати воду!!!!11
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25.07.2021 03:57 Відповісти
Зато с газом будут
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25.07.2021 08:26 Відповісти
Никому не нужным.
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25.07.2021 16:10 Відповісти
Пригадалося, - "І коротко о пагодє, - в Гадюкіно ап'ять ідуть дажді..."

У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію - Цензор.НЕТ 5692
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26.07.2021 02:28 Відповісти
 
 