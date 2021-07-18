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Новини
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Німеччина виділить постраждалим від стихії 300 млн євро і знизить податки

Німеччина виділить постраждалим від стихії 300 млн євро і знизить податки

Міністерство фінансів Німеччини має намір виділити постраждалим від повені допомогу у розмірі 300 мільйонів євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр фінансів ФРН Олаф Шольц заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

"Потрібна національна демонстрація сили. У середу на засіданні уряду я хочу покласти на стіл дві справи. По-перше, екстрену допомогу: під час останньої повені вона вимагала значно більше 300 мільйонів євро; напевно, зараз потрібно стільки ж. По-друге, нам потрібно закласти основи програми реконструкції, щоб зруйновані будинки, дороги і мости можна було швидко відремонтувати", - заявив Шольц. Він додав, що досвід попередньої подібної катастрофи засвідчує, що на це потрібно направити "мільярди євро".

За словами міністра, який є кандидатом на пост канцлера від Соціал-демократичної партії, громадяни "мають стояти зараз разом як країна і допомагати жертвам повені швидко, щедро і без бюрократії".

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На думку Шольца, перша екстрена допомога федерального уряду має надійти вже в липні. На допомогу в будівництві потрібно трохи більше часу, але перші транші мають бути не пізніше, ніж до кінця року.

Міністр фінансів і віцеканцлер уточнив, що федеральний уряд не має потреби брати нові позики на допомогу від повені, наявних коштів вистачить.

За словами міністра фінансів, федеральний уряд також планує полегшити для постраждалих податковий тягар.

Як повідомлялося, наразі відомо про 156 жертв руйнівної повені, яка накрила насамперед захід Німеччини.

Ця кількість буде збільшуватись, не сумніваються рятувальники. Матеріальні збитки поки навіть неможливо підрахувати.

Читайте також: Повені у Європі: кількість жертв зросла до 183, негода поширилася на Чехію, Австрію та Швейцарію

Автор: 

Німеччина (7471) повінь (172)


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Топ коментарі
+20
Тупые фрицы,снижать налоги может каждый дурак,а вы попробуйте повысить,потратить на всякие набсоветы и объяснить что это правильно.
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18.07.2021 15:52
+13
А мали б підняти податки і забрати 5 відсотків з усього, що вдалося зберегти. І тарифи на комуналку підняти, хочаб, на 50%, як робить "велічайший" лідер Європи і Всесвіту.
Олігархам, можна й списати, тим більше, якщо вони правільНиє. І гральному бізнесу допомогти. Знизити податки рази в 3. Він потім віддячить. І всі задоволені, окрім держскарбниці.
Вчіться, "профани".
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18.07.2021 16:12
+10
Пусть к Зеле обратятся. Он научит как это делать. Вот только немцы это вряд-ли поймут.
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18.07.2021 15:56
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Тупые фрицы,снижать налоги может каждый дурак,а вы попробуйте повысить,потратить на всякие набсоветы и объяснить что это правильно.
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18.07.2021 15:52 Відповісти
Пусть к Зеле обратятся. Он научит как это делать. Вот только немцы это вряд-ли поймут.
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18.07.2021 15:56 Відповісти
та реально, немцы - вообще не в теме!
нужно как "найвеличнийший ********** мира" - снизить в ТРИ раза налоги на казино и лотереии (бо они бедные!) и списать за счет госбюджета долги олигархату ахметову-коломойскому и Ко...

А деньги.. деньги можно с зебилов взять - заставив их заплатить НОВЫЕ налоги на свое имущество, включая квартиры, машины, зарплату, пенсии, счета в банках..
Ну и снова поднять комуналку осенью.. а кули, эпоха бедности закончилась!
Естественно, налоги не касаются чиновников, судей, нардепов и прочих слуг...
У них нулевая ставка))
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18.07.2021 18:35 Відповісти
Є в мене на прикметі один ліквідатор будь якого лиха, в кіні і відосіках себе проявив- аж 3/4 наріду в захваті були. Можу підказати за недорого німцям. ПиСи Воно ще і члєнограй, і пританцьовує, і в очи заглядати уміє.
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18.07.2021 15:55 Відповісти
А мали б підняти податки і забрати 5 відсотків з усього, що вдалося зберегти. І тарифи на комуналку підняти, хочаб, на 50%, як робить "велічайший" лідер Європи і Всесвіту.
Олігархам, можна й списати, тим більше, якщо вони правільНиє. І гральному бізнесу допомогти. Знизити податки рази в 3. Він потім віддячить. І всі задоволені, окрім держскарбниці.
Вчіться, "профани".
показати весь коментар
18.07.2021 16:12 Відповісти
Ну і, яке відношення до "віськового збору", має 5% вазеленська "амністія" для "мудрого" наріду?
Тарифи можна підняти і на 100%, якщо фірташу, чи ще якомусь коломйському- ахметову-пінчуку, потрібно буде списати борги не на 1, а на 2 млрд доларів. Вава над цим попрацює.
І гральний бізнес, який "слуги" проголосували в 2021 році, як наповнювач бюджету, краще, взягалі звільнити від податкив. Їх можна замінити офіційними відкатами для ОПи, "слуг" та "велічайшего". Бюджет будуть наповнювати піднятими податками з малого та середнього бізнесу, "розжирівшого", за час зебільних локдаунів.
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18.07.2021 17:31 Відповісти
Тебе жмут 1.5 % военного сбора ? Прям в США?
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18.07.2021 20:09 Відповісти
Ща евробляхи "утопленники" попрут в Украину. Без спецов хер отличишь.
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18.07.2021 16:38 Відповісти
немцы слабаки. вот в Украине несколько лет назад мудаки живущие в Конча - Заспе власть имущие и построившие дома с уровнем воды чтобы на катерах в дома заплывать, сброси уровень воды в днепре боясь паводка.... вот это уровень...
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18.07.2021 19:41 Відповісти
Судя по тому, что я вижу и что читаю, 300 млн. это очень мало.
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18.07.2021 20:41 Відповісти
 
 