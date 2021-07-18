Німеччина виділить постраждалим від стихії 300 млн євро і знизить податки

Міністерство фінансів Німеччини має намір виділити постраждалим від повені допомогу у розмірі 300 мільйонів євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр фінансів ФРН Олаф Шольц заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

"Потрібна національна демонстрація сили. У середу на засіданні уряду я хочу покласти на стіл дві справи. По-перше, екстрену допомогу: під час останньої повені вона вимагала значно більше 300 мільйонів євро; напевно, зараз потрібно стільки ж. По-друге, нам потрібно закласти основи програми реконструкції, щоб зруйновані будинки, дороги і мости можна було швидко відремонтувати", - заявив Шольц. Він додав, що досвід попередньої подібної катастрофи засвідчує, що на це потрібно направити "мільярди євро".

За словами міністра, який є кандидатом на пост канцлера від Соціал-демократичної партії, громадяни "мають стояти зараз разом як країна і допомагати жертвам повені швидко, щедро і без бюрократії".

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На думку Шольца, перша екстрена допомога федерального уряду має надійти вже в липні. На допомогу в будівництві потрібно трохи більше часу, але перші транші мають бути не пізніше, ніж до кінця року.

Міністр фінансів і віцеканцлер уточнив, що федеральний уряд не має потреби брати нові позики на допомогу від повені, наявних коштів вистачить.

За словами міністра фінансів, федеральний уряд також планує полегшити для постраждалих податковий тягар.

Як повідомлялося, наразі відомо про 156 жертв руйнівної повені, яка накрила насамперед захід Німеччини.

Ця кількість буде збільшуватись, не сумніваються рятувальники. Матеріальні збитки поки навіть неможливо підрахувати.

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