Німеччина виділить постраждалим від стихії 300 млн євро і знизить податки
Міністерство фінансів Німеччини має намір виділити постраждалим від повені допомогу у розмірі 300 мільйонів євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр фінансів ФРН Олаф Шольц заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.
"Потрібна національна демонстрація сили. У середу на засіданні уряду я хочу покласти на стіл дві справи. По-перше, екстрену допомогу: під час останньої повені вона вимагала значно більше 300 мільйонів євро; напевно, зараз потрібно стільки ж. По-друге, нам потрібно закласти основи програми реконструкції, щоб зруйновані будинки, дороги і мости можна було швидко відремонтувати", - заявив Шольц. Він додав, що досвід попередньої подібної катастрофи засвідчує, що на це потрібно направити "мільярди євро".
За словами міністра, який є кандидатом на пост канцлера від Соціал-демократичної партії, громадяни "мають стояти зараз разом як країна і допомагати жертвам повені швидко, щедро і без бюрократії".
На думку Шольца, перша екстрена допомога федерального уряду має надійти вже в липні. На допомогу в будівництві потрібно трохи більше часу, але перші транші мають бути не пізніше, ніж до кінця року.
Міністр фінансів і віцеканцлер уточнив, що федеральний уряд не має потреби брати нові позики на допомогу від повені, наявних коштів вистачить.
За словами міністра фінансів, федеральний уряд також планує полегшити для постраждалих податковий тягар.
Як повідомлялося, наразі відомо про 156 жертв руйнівної повені, яка накрила насамперед захід Німеччини.
Ця кількість буде збільшуватись, не сумніваються рятувальники. Матеріальні збитки поки навіть неможливо підрахувати.
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нужно как "найвеличнийший ********** мира" - снизить в ТРИ раза налоги на казино и лотереии (бо они бедные!) и списать за счет госбюджета долги олигархату ахметову-коломойскому и Ко...
А деньги.. деньги можно с зебилов взять - заставив их заплатить НОВЫЕ налоги на свое имущество, включая квартиры, машины, зарплату, пенсии, счета в банках..
Ну и снова поднять комуналку осенью.. а кули, эпоха бедности закончилась!
Естественно, налоги не касаются чиновников, судей, нардепов и прочих слуг...
У них нулевая ставка))
Олігархам, можна й списати, тим більше, якщо вони правільНиє. І гральному бізнесу допомогти. Знизити податки рази в 3. Він потім віддячить. І всі задоволені, окрім держскарбниці.
Вчіться, "профани".
Тарифи можна підняти і на 100%, якщо фірташу, чи ще якомусь коломйському- ахметову-пінчуку, потрібно буде списати борги не на 1, а на 2 млрд доларів. Вава над цим попрацює.
І гральний бізнес, який "слуги" проголосували в 2021 році, як наповнювач бюджету, краще, взягалі звільнити від податкив. Їх можна замінити офіційними відкатами для ОПи, "слуг" та "велічайшего". Бюджет будуть наповнювати піднятими податками з малого та середнього бізнесу, "розжирівшого", за час зебільних локдаунів.