Після катастрофічних повеней Європу чекають нові екстремальні погодні явища, - вчені

Уже найближчими десятиліттями вчені прогнозують ще більш руйнівні повені, а глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це Андреас Фінк з Інституту метеорології і кліматичних досліджень Технологічного інституту Карлсруе та доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук в Цюріху заявили в інтерв'ю DW

Нагадаємо, що кількість жертв катастрофічної повені в Німеччині досягла 156, а сотні людей зникли безвісти. У Бельгії унаслідок повеней загинули 23 людини.

Зливи, що пройшли в Західній Європі цього тижня, є аномальними, проте Андреас Фінк попередив, що подібні природні явища будуть траплятися все частіше і стануть звичними: "Екстремальні дощі будуть йти частіше у теплішому світі".

Читайте також: ЄС представив план боротьби зі змінами клімату

А доктор Себастьян Сіппель пояснив, що однією з причин сильних злив є те, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері: "У разі підвищення температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі".

Серед вчених вже існує консенсус щодо здатності повітря вбирати більше вологи у разі підвищення глобальної температури. Однак є й інші фактори, які, на думку деяких експертів, сприяють екстремальним погодним явищам, як от повені у Європі або нещодавня хвиля аномальної спеки у США та Канаді.

Відповідно до теорії, істотну роль у природних катаклізмах відіграють повітряні потоки, які переміщують райони високого і низького тиску в помірних широтах Європи так, що вони швидко змінюють один одного.

Читайте також: "Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН

Дослідники клімату, такі як Фінк, вважають, що західний вітер, який дме на висоті близько 9 кілометрів навколо Північного полюса, за останні роки дещо втратив силу, що спричинило зміни у раніше стабільному швидкому русі потоків повітря.

Тож циклони та антициклони на триваліший час затримуються над певними регіонами і провокують, відповідно, тривалі опади з повенями, або затяжну й сильну спеку з лісовими пожежами.

Ще одним фактором, що впливає на клімат, вчені називають силу припливів та відпливів. Упродовж найближчого десятиліття прогнозується, що припливи і відливи будуть вищими та нижчими, ніж зазвичай, через нерегулярність обертання Місяця. І хоча це явище спостерігається кожні 18 років, до 2030-х років рівень світового океану може піднятися так, що цей вплив стане небезпечним.

Читайте також: Температура Землі в 2020 році досягла найвищого рівня за 3 млн років, - ООН