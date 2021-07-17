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Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули. ФОТОрепортаж

Кількість жертв руйнівної повені, яка почалася в Бельгії в кінці минулого тижня в результаті аномальних злив, продовжує зростати - сьогодні були знайдені тіла ще чотирьох загиблих.

Така інформація оприлюднена в суботу в бельгійському виданні VRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще три тіла були знайдені у місті Chaudfontaine та одне – у місті Angleur поблизу Льєжу після інтенсивних опадів, що відбулися протягом тижня, та повені, що вони спричинили. Ми не можемо виключати нові жахливі знахідки", - зазначив мер Льєжу Віллі Демеєр (Willy Demeyer.

Як зазначає видання, кількість офіційна кількість жертв повені залишається незмінною – 20 загиблих, але ця кількість напевно буде скорегована протягом дня. Мірою того, як вода почала повільно відступати, рятувальники почали заходити у підтоплені будівлі.

Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули 01

За повідомленням іншого бельгійського видання "The Brussels Times" Федеральний уряд Бельгії оголосив про проведення загальнонаціонального дня жалоби наступного вівторка, 20 липня, у зв’язку із загибеллю людей під час руйнівної повені. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александр де Кроо (Alexander De Croo).

Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули 02

"Наша країна проходить через важкий момент. Те, що мало стати чудовим літом, несподівано перетворилося у темні та болісні дні для багатьох наших співгромадян. Це, напевно, найгірша повінь, яка будь-коли траплялася в Бельгії", - сказав урядовець.

За оцінкою бельгійських метеорологів, настільки інтенсивні опади є аномальними для Бельгії, і трапляються не частіше ніж раз на 200 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти. ФОТОрепортаж

Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули 03

21 липня, відразу після дня жалоби, Бельгія відзначатиме національне свято – Національний день Бельгії. З огляду на сумні обставини, що пов’язані із ударом стихії, урочисті заходи будуть обмежені.

Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули 04
Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули 05
Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули 06

Бельгія (419) дощі (108) повінь (172)


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Топ коментарі
+7
А шо потерпевший вiслюк туда письмо послал? Или на карте на них посмотрел?
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17.07.2021 16:08
+6
Визит к германцам и этим все сказано.
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17.07.2021 16:12
+6
Справа не в зростанні площі випаровування, справа в зростанні площі нагрівання. Зростання площі пустелі Сахара приводить до більшого нагрівання повітря, яке пасатами йде на Атлантику і нагріває воду. Відповідно Гольфстрім маючи вищу температуру створює більше випаровування, що і приводить до зростання опадів.
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17.07.2021 16:33
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А шо потерпевший вiслюк туда письмо послал? Или на карте на них посмотрел?
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17.07.2021 16:08 Відповісти
Визит к германцам и этим все сказано.
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17.07.2021 16:12 Відповісти
Так де германцы, а де бельгийцы. Или его мОщи туда ветром задуло?
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17.07.2021 16:14 Відповісти
Бельгія і Німеччина знаходяться дуже близько і розділяє їх німецьке місто Аахен !
Там поруч знаходяться і Нідерланди !
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17.07.2021 17:06 Відповісти
Так не по дороге ему...
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17.07.2021 21:48 Відповісти
пацан - двоешник? или просто зебил?
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17.07.2021 17:18 Відповісти
А кто тебя знает? Может ты одновременно и то и другое...
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17.07.2021 17:19 Відповісти
Поїхав у Німеччину, а перепало і Бельгії. Суперсила віслюка приносити катастрофи стає неконтрольваною.
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17.07.2021 21:06 Відповісти
Кто там рассказывал что при глобальном потеплении будет засуха? Я всегда утверждал что будет наоборот. Больше температура- больше растают ледники- станет больше площадь зеркала воды- больше испарения влаги- больше дождей.
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17.07.2021 16:23 Відповісти
Справа не в зростанні площі випаровування, справа в зростанні площі нагрівання. Зростання площі пустелі Сахара приводить до більшого нагрівання повітря, яке пасатами йде на Атлантику і нагріває воду. Відповідно Гольфстрім маючи вищу температуру створює більше випаровування, що і приводить до зростання опадів.
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17.07.2021 16:33 Відповісти
Нужно организовывать акции протеста против пятен на Солнце... Только совместными усилиями можно победить своеволие природы.
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17.07.2021 17:21 Відповісти
Тільки опади випадають здебільшого біля самих морів і не йдуть углиб континенту як раніше
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19.07.2021 22:25 Відповісти
и станет меньше пустынь
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17.07.2021 18:04 Відповісти
Ринок авто в Україні понизить ціни з Європи попруть авто "потопленики"
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17.07.2021 16:25 Відповісти
Мир начал сыпаться. Со2 стало перевешивать. Но кому какое дело.
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17.07.2021 16:34 Відповісти
Начни сортировать мусор, ага
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17.07.2021 17:12 Відповісти
Ага. Після прийняття відповідного закону біля будинків в нашому районі поставили по 4 контейнери, типу для різних видів відходів. І, між іншим, перший час жителі навіть своє сміття сортували. Але при вивозі висипали всі котейнери все рівно докупи в один сміттєвоз. Відповідно, через деякий час люди сортувати перестали, все рівно марна робота, а зараз вже і контейнерів поменшало, по одному - два залишилось...
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17.07.2021 19:00 Відповісти
Сортирую и что? скушал?
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17.07.2021 20:20 Відповісти
у них аномальные ливни, у нас аномальная жара... нет бы половину их ливней к нам
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17.07.2021 16:35 Відповісти
Были же весь июнь. Сельхозкультурам приличный гаплык случился.
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17.07.2021 18:37 Відповісти
Нінада нам їхніх лівнів. Нам і так харашо .
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17.07.2021 18:38 Відповісти
Це наслідки того, що гуцули вирубали дерева в Карпатах .
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17.07.2021 19:58 Відповісти
Моя тверда думка,що наш Зеля є сигнальною ракетою.Яка сама того не знаючи,куди б не поїхала лишає попереджувальний слід у небі щоб дурнуваті европейці та й взагалі увесь світ прийшли до тями накінець та перестали бавитись з демоном війни,що засів у кремлі. Ось так якось - без патетики хотілось,але інакше й не вийшло б пояснити вереницю подій у світі після візитів нашого.
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17.07.2021 21:25 Відповісти
Чекаємо на авторіа нових автомобілів з Європи з невеликим пробігом
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17.07.2021 21:52 Відповісти
 
 