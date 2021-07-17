Повінь у Бельгії: не менше 20 людей загинули. ФОТОрепортаж

Кількість жертв руйнівної повені, яка почалася в Бельгії в кінці минулого тижня в результаті аномальних злив, продовжує зростати - сьогодні були знайдені тіла ще чотирьох загиблих.

Така інформація оприлюднена в суботу в бельгійському виданні VRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще три тіла були знайдені у місті Chaudfontaine та одне – у місті Angleur поблизу Льєжу після інтенсивних опадів, що відбулися протягом тижня, та повені, що вони спричинили. Ми не можемо виключати нові жахливі знахідки", - зазначив мер Льєжу Віллі Демеєр (Willy Demeyer.

Як зазначає видання, кількість офіційна кількість жертв повені залишається незмінною – 20 загиблих, але ця кількість напевно буде скорегована протягом дня. Мірою того, як вода почала повільно відступати, рятувальники почали заходити у підтоплені будівлі.

За повідомленням іншого бельгійського видання "The Brussels Times" Федеральний уряд Бельгії оголосив про проведення загальнонаціонального дня жалоби наступного вівторка, 20 липня, у зв’язку із загибеллю людей під час руйнівної повені. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александр де Кроо (Alexander De Croo).

"Наша країна проходить через важкий момент. Те, що мало стати чудовим літом, несподівано перетворилося у темні та болісні дні для багатьох наших співгромадян. Це, напевно, найгірша повінь, яка будь-коли траплялася в Бельгії", - сказав урядовець.

За оцінкою бельгійських метеорологів, настільки інтенсивні опади є аномальними для Бельгії, і трапляються не частіше ніж раз на 200 років.

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21 липня, відразу після дня жалоби, Бельгія відзначатиме національне свято – Національний день Бельгії. З огляду на сумні обставини, що пов’язані із ударом стихії, урочисті заходи будуть обмежені.





