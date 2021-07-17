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Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли. ФОТОрепортаж

Число жертв разрушительного наводнения, которое началось в Бельгии в конце прошлой недели в результате аномальных ливней, продолжает возрастать - сегодня были найдены тела еще четырех погибших.

Такая информация обнародована в субботу в бельгийском издании VRT, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще три тела были найдены в городе Шофонтен (Chaudfontaine) и одно - в районе Англер (Angleur) в провинции Льеж после интенсивных осадков, которые произошли в течение недели, и наводнения, к которым они привели. Мы не можем исключать новые ужасные находки", - отметил мэр Льежа Вилли Демеер (Willy Demeyer).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наводнение в Германии: Число погибших превысило 130 человек, многие все еще числятся пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Как отмечает издание, официальное число жертв наводнения остается неизменным - 20 погибших, но это количество наверняка будет скорректировано в течение дня. По мере того, как вода начала медленно отступать, спасатели начали заходить в подтопленные здания.

Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли 01

По сообщению другого бельгийского издания "The Brussels Times" Федеральное правительство Бельгии объявило о проведении общенационального дня траура в следующий вторник, 20 июля, в связи с гибелью людей во время разрушительного наводнения. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо (Alexander De Croo).

Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли 02

"Наша страна проходит через трудный момент. То, что должно было стать замечательным летом, неожиданно превратилось в темные и мучительные дни для многих наших сограждан. Это, наверное, худшее наводнение, которое когда-либо случалось в Бельгии", - сказал чиновник.

Также смотрите: Германию затопило: 42 человека погибли, около 70 пропали без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли 03

По оценке бельгийских метеорологов, столь интенсивные осадки являются аномальными для Бельгии, и случаются не чаще чем раз в 200 лет.

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21 июля, сразу после дня траура, Бельгия будет отмечать национальный праздник - Национальный день Бельгии. Учитывая трагические обстоятельства, связанные с ударом стихии, торжественные мероприятия будут ограничены.

Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли 04
Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли 05
Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли 06

Бельгия (404) дожди (229) наводнение (461)


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Топ комментарии
+7
А шо потерпевший вiслюк туда письмо послал? Или на карте на них посмотрел?
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17.07.2021 16:08
+6
Визит к германцам и этим все сказано.
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17.07.2021 16:12
+6
Справа не в зростанні площі випаровування, справа в зростанні площі нагрівання. Зростання площі пустелі Сахара приводить до більшого нагрівання повітря, яке пасатами йде на Атлантику і нагріває воду. Відповідно Гольфстрім маючи вищу температуру створює більше випаровування, що і приводить до зростання опадів.
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17.07.2021 16:33
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А шо потерпевший вiслюк туда письмо послал? Или на карте на них посмотрел?
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17.07.2021 16:08 Ответить
Визит к германцам и этим все сказано.
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17.07.2021 16:12 Ответить
Так де германцы, а де бельгийцы. Или его мОщи туда ветром задуло?
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17.07.2021 16:14 Ответить
Бельгія і Німеччина знаходяться дуже близько і розділяє їх німецьке місто Аахен !
Там поруч знаходяться і Нідерланди !
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17.07.2021 17:06 Ответить
Так не по дороге ему...
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17.07.2021 21:48 Ответить
пацан - двоешник? или просто зебил?
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17.07.2021 17:18 Ответить
А кто тебя знает? Может ты одновременно и то и другое...
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17.07.2021 17:19 Ответить
Поїхав у Німеччину, а перепало і Бельгії. Суперсила віслюка приносити катастрофи стає неконтрольваною.
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17.07.2021 21:06 Ответить
Кто там рассказывал что при глобальном потеплении будет засуха? Я всегда утверждал что будет наоборот. Больше температура- больше растают ледники- станет больше площадь зеркала воды- больше испарения влаги- больше дождей.
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17.07.2021 16:23 Ответить
Справа не в зростанні площі випаровування, справа в зростанні площі нагрівання. Зростання площі пустелі Сахара приводить до більшого нагрівання повітря, яке пасатами йде на Атлантику і нагріває воду. Відповідно Гольфстрім маючи вищу температуру створює більше випаровування, що і приводить до зростання опадів.
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17.07.2021 16:33 Ответить
Нужно организовывать акции протеста против пятен на Солнце... Только совместными усилиями можно победить своеволие природы.
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17.07.2021 17:21 Ответить
Тільки опади випадають здебільшого біля самих морів і не йдуть углиб континенту як раніше
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19.07.2021 22:25 Ответить
и станет меньше пустынь
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17.07.2021 18:04 Ответить
Ринок авто в Україні понизить ціни з Європи попруть авто "потопленики"
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17.07.2021 16:25 Ответить
Мир начал сыпаться. Со2 стало перевешивать. Но кому какое дело.
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17.07.2021 16:34 Ответить
Начни сортировать мусор, ага
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17.07.2021 17:12 Ответить
Ага. Після прийняття відповідного закону біля будинків в нашому районі поставили по 4 контейнери, типу для різних видів відходів. І, між іншим, перший час жителі навіть своє сміття сортували. Але при вивозі висипали всі котейнери все рівно докупи в один сміттєвоз. Відповідно, через деякий час люди сортувати перестали, все рівно марна робота, а зараз вже і контейнерів поменшало, по одному - два залишилось...
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17.07.2021 19:00 Ответить
Сортирую и что? скушал?
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17.07.2021 20:20 Ответить
у них аномальные ливни, у нас аномальная жара... нет бы половину их ливней к нам
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17.07.2021 16:35 Ответить
Были же весь июнь. Сельхозкультурам приличный гаплык случился.
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17.07.2021 18:37 Ответить
Нінада нам їхніх лівнів. Нам і так харашо .
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17.07.2021 18:38 Ответить
Це наслідки того, що гуцули вирубали дерева в Карпатах .
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17.07.2021 19:58 Ответить
Моя тверда думка,що наш Зеля є сигнальною ракетою.Яка сама того не знаючи,куди б не поїхала лишає попереджувальний слід у небі щоб дурнуваті европейці та й взагалі увесь світ прийшли до тями накінець та перестали бавитись з демоном війни,що засів у кремлі. Ось так якось - без патетики хотілось,але інакше й не вийшло б пояснити вереницю подій у світі після візитів нашого.
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17.07.2021 21:25 Ответить
Чекаємо на авторіа нових автомобілів з Європи з невеликим пробігом
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17.07.2021 21:52 Ответить
 
 