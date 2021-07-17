Наводнение в Бельгии: не менее 20 человек погибли. ФОТОрепортаж

Число жертв разрушительного наводнения, которое началось в Бельгии в конце прошлой недели в результате аномальных ливней, продолжает возрастать - сегодня были найдены тела еще четырех погибших.

Такая информация обнародована в субботу в бельгийском издании VRT, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще три тела были найдены в городе Шофонтен (Chaudfontaine) и одно - в районе Англер (Angleur) в провинции Льеж после интенсивных осадков, которые произошли в течение недели, и наводнения, к которым они привели. Мы не можем исключать новые ужасные находки", - отметил мэр Льежа Вилли Демеер (Willy Demeyer).

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Как отмечает издание, официальное число жертв наводнения остается неизменным - 20 погибших, но это количество наверняка будет скорректировано в течение дня. По мере того, как вода начала медленно отступать, спасатели начали заходить в подтопленные здания.

По сообщению другого бельгийского издания "The Brussels Times" Федеральное правительство Бельгии объявило о проведении общенационального дня траура в следующий вторник, 20 июля, в связи с гибелью людей во время разрушительного наводнения. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо (Alexander De Croo).

"Наша страна проходит через трудный момент. То, что должно было стать замечательным летом, неожиданно превратилось в темные и мучительные дни для многих наших сограждан. Это, наверное, худшее наводнение, которое когда-либо случалось в Бельгии", - сказал чиновник.

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По оценке бельгийских метеорологов, столь интенсивные осадки являются аномальными для Бельгии, и случаются не чаще чем раз в 200 лет.

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21 июля, сразу после дня траура, Бельгия будет отмечать национальный праздник - Национальный день Бельгии. Учитывая трагические обстоятельства, связанные с ударом стихии, торжественные мероприятия будут ограничены.





