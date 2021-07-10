Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня подтоплены дворы и дома жителей пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги, автомобильные дороги местного и государственного значения "Мукачево-Рогатин-Львов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Закарпатской области.

По состоянию на 21:00 подтоплено 47 домохозяйств, 7 жилых домов и 16 подвальных помещений жилых домов.

Кроме этого, повреждена и подтоплена грунтовая дорога по ул. Стебный в Ясинях, ограничено сообщение с около 400 домохозяйствами (проезд возможен только автомобилями высокой проходимости). Повреждено 300 м асфальтированной дороги по ул. Стебный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду

Сформировался селевой поток по той же улице, есть угроза одному жилому дому.

Подтоплена автодорога Н 09 "Мукачево-Рогатин-Львов" протяженностью 30 м вблизи пгт Ясиня. Проезд восстановлен.

В селе Богдан повреждена дорога местного значения (35 м). Проезд обеспечен (одна полоса движения).

На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечено 4 единицы техники, 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите: На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу. ФОТОрепортаж