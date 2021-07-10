РУС
4 849 10

Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня подтоплены дворы и дома жителей пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги, автомобильные дороги местного и государственного значения "Мукачево-Рогатин-Львов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Закарпатской области.

По состоянию на 21:00 подтоплено 47 домохозяйств, 7 жилых домов и 16 подвальных помещений жилых домов.

Кроме этого, повреждена и подтоплена грунтовая дорога по ул. Стебный в Ясинях, ограничено сообщение с около 400 домохозяйствами (проезд возможен только автомобилями высокой проходимости). Повреждено 300 м асфальтированной дороги по ул. Стебный.

Сформировался селевой поток по той же улице, есть угроза одному жилому дому.

Подтоплена автодорога Н 09 "Мукачево-Рогатин-Львов" протяженностью 30 м вблизи пгт Ясиня. Проезд восстановлен.

В селе Богдан повреждена дорога местного значения (35 м). Проезд обеспечен (одна полоса движения).

На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечено 4 единицы техники, 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.

Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС 01
Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС 02
Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС 03
Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС 04
Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС 05

Автор: 

Ливни (6) наводнение (462) подтопление (156) Закарпатская область (2653)
+3
Я за час езды там насчитал 6 лесовозов забитых. И так каждый день, там беспредел. Самим местным наплевать на свою же природу.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:53 Ответить
+2
село Лазещина, раньше тетка у меня там жила. Глухое место. Но места отпад. Очень красивые.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:59 Ответить
+1
Точнее подтопило дома лесорубов.
показать весь комментарий
11.07.2021 00:21 Ответить
в 47 подтопленных домохозяйств будка медведчукчи входит?
показать весь комментарий
10.07.2021 22:46 Ответить
новына про збыткы сдпуо...
показать весь комментарий
10.07.2021 22:48 Ответить
а у меня град побил сетку антимоскитную...и шо теперь с дзюрамы робыты?прыйшов час в слуги податься?
показать весь комментарий
10.07.2021 22:58 Ответить
В слуги не получится пойти. Туда берут только насильников, наркоманов, и других выродков.
показать весь комментарий
10.07.2021 23:03 Ответить
маладых...та да,не получиццо
показать весь комментарий
10.07.2021 23:07 Ответить
Только гадюками кишит
показать весь комментарий
10.07.2021 23:03 Ответить
знаєм-знаєм. там живуть цигани, котрі не тонуть.
показать весь комментарий
11.07.2021 08:48 Ответить
 
 