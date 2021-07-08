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На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу. ФОТОрепортаж

На Закарпатье в Костиловке на трассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов закончили разбирать опасную скалу, благодаря чему ширина дороги на участке составит 8 м.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сейчас компания-подрядчик ПБС начинает устройство распределительных ровиков, а после - перейдут к восстановлению дорожного покрытия.

Высота скалы составляла 30 м, а протяженность - 130 м. Сложные инженерные работы длились два месяца.

"На этом участке дорога была слишком узкая и другого варианта, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны дороги проходит железная дорога. К тому же скала довольно опасно нависала над дорогой", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в "Укравтодоре", в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируют завершить восстановление самого длинного маршрута Закарпатья Н-09 от города Мукачево до границы с Ивано-Франковской областью. Всего осталось отремонтировать 40 км маршрута.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дорогу в курортную Кирилловку ремонтируют в две смены без выходных, - "Укравтодор"

На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу 01
На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу 02
На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу 03

Автор: 

Укравтодор (663) Большая стройка (728) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+8
Это что нам про каждый камень Цензор будет рассказывать! Они что бесплатно там работают! Вот и пишите что Автомагистраль Юг за бабки сделало работу!!!
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08.07.2021 09:23
+6
Вы достройте и покажите, а не работу выполненную на 20%
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08.07.2021 09:25
+5
А ще краще - дві фотки, як було и як стало.
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08.07.2021 09:31
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А те, що за скалою - безпечне ?
Раптом селі почнуть сходити ?
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08.07.2021 09:23 Ответить
Это что нам про каждый камень Цензор будет рассказывать! Они что бесплатно там работают! Вот и пишите что Автомагистраль Юг за бабки сделало работу!!!
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08.07.2021 09:23 Ответить
Та да! Це - позитивніблогери! Про "бпльшую стройку". Бо коли про це не писати,, к робили до зелених, то тої "стрицкв" ніхто і не помітить. Цікаво, чи в розвинених країнах центральна преса так висвітлює повсякденну роботу автодору і комунальних служб кожного села при трасі?
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08.07.2021 09:33 Ответить
Вы достройте и покажите, а не работу выполненную на 20%
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08.07.2021 09:25 Ответить
А ще краще - дві фотки, як було и як стало.
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08.07.2021 09:31 Ответить
Як Було, коли починали:

https://suspilne.media/131237-na-zakarpatti-rozbivaut-skelu-sob-rozsiriti-dorogu/
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08.07.2021 10:16 Ответить
На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу - Цензор.НЕТ 286
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08.07.2021 09:26 Ответить
Южно-африканские тоже.
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08.07.2021 09:32 Ответить
"Кроме того, отмечают в "Укравтодоре", в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируют завершить восстановление самого длинного маршрута Закарпатья Н-09 от города Мукачево до границы с Ивано-Франковской областью. Всего осталось отремонтировать 40 км маршрута." Источник: https://censor.net/ru/p3275812.

От, мля, чудеса. А остальное когда начали ремонтироровать, что на полгода 40 км осталось?От Мукачево до границы И-Франковской области 150 км, т.е минимум 2 года назад надо было начать работы. А планы, проекты когда делались? Тогда еще "Великого крадивныцтва" не было. Песдуны зеленые
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08.07.2021 09:32 Ответить
На моей памяти там работы с 2004 (раньше просто там не ездил) каждый год ведуться и каждый год весной начинают почти по новой переделывать.
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08.07.2021 09:35 Ответить
Ой, ошибся. Н-09 это не через Межигорье, а через Яблуницу. Тогда не 150 км, а 215, т.е строительные работы должны были начаться еще на год раньше, в 2018. Где тогда был величайший писюанист мировой политики?
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08.07.2021 10:07 Ответить
Новина з циклу "Сходив посрати - відзвітувався". Дорожні роботи повинні завжди вестися, щоб дороги краще ставали. А не зробили щось після декількох років очікування і носяться з цим, як дурень з писаною торбою.
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08.07.2021 09:33 Ответить
лупайтэ скэлю , вона золота!
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08.07.2021 09:34 Ответить
Не знаю как скалу...а в офшоры зеленое стадо надолбило уже не мало...
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08.07.2021 09:54 Ответить
Уважаемый, из каких источников такие сведения? Ссылочку можно? И желательно не на 1 источник типа "все пропало" (т.е. на себя), а на судебные решения. А то с обеих сторон какие-то обвинения метают друг в друга - типа у кого круче гебельс работает! Задолбал простой пздж, без подтверждения фактажем. Украину в какую-то мусорную словесную свалку превратили!
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08.07.2021 12:49 Ответить
по 10 вёдер в день породы если за 2 месяца
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08.07.2021 10:05 Ответить
Новина за 2016 рік....:

К концу 2018 дорожники должны полностью поменять дорожное полотно. На это им выделили 1,6 миллиарда гривен.

Служба автомобильных дорог в Закарпатской области неделю назад провела тендер и заказала ООО «ПБС» ремонт автодороги Н09 Мукачево-Львов на сумму 1600000000 грн. Именно эта фирма, получившая заказ и на ремонт Ивано-Франковского отрезка, отремонтирует закарпатской часть дороги длиной 207 км.

В среднем один километр новой автодороги обойдется в 7-8 млн грн. Дорожники полностью переведут дорожное полотно, отремонтируют мосты, автобусные остановки, обустроят подпорные стенки в горах, освещение, сети связи, тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

http://www.mukachevo.net/ru/news/view/153366
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08.07.2021 10:06 Ответить
Нічого не було зроблено взагалі. Минулого року почали робити..
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08.07.2021 10:08 Ответить
ага в Норвегии поучитесь там около 1000 тоннелей общей длинной 750 км за 7 лет построили и забыли а тут 25 кубов новость дня ...бред
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08.07.2021 10:08 Ответить
Ну так у них яныков не бывает, а так же его попередников и наследиков!
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08.07.2021 12:51 Ответить
"Лупайте сю скалу, доки не буде автобан!"
(І.Я. Франко)
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08.07.2021 11:07 Ответить
яке досягнення! в Туреччині, наприклад, це поточна складова прокладання доріг
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08.07.2021 11:32 Ответить
Н це третя ліга автодоріг України, типу Жмеринка -Крижопіль.
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08.07.2021 11:45 Ответить
Якісь дивні новини у нас… Кури несуться, люди працюють.
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08.07.2021 11:52 Ответить
 
 