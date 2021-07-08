На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу. ФОТОрепортаж

На Закарпатье в Костиловке на трассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов закончили разбирать опасную скалу, благодаря чему ширина дороги на участке составит 8 м.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сейчас компания-подрядчик ПБС начинает устройство распределительных ровиков, а после - перейдут к восстановлению дорожного покрытия.

Высота скалы составляла 30 м, а протяженность - 130 м. Сложные инженерные работы длились два месяца.

"На этом участке дорога была слишком узкая и другого варианта, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны дороги проходит железная дорога. К тому же скала довольно опасно нависала над дорогой", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в "Укравтодоре", в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируют завершить восстановление самого длинного маршрута Закарпатья Н-09 от города Мукачево до границы с Ивано-Франковской областью. Всего осталось отремонтировать 40 км маршрута.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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