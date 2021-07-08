На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу. ФОТОрепортаж
На Закарпатье в Костиловке на трассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов закончили разбирать опасную скалу, благодаря чему ширина дороги на участке составит 8 м.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Сейчас компания-подрядчик ПБС начинает устройство распределительных ровиков, а после - перейдут к восстановлению дорожного покрытия.
Высота скалы составляла 30 м, а протяженность - 130 м. Сложные инженерные работы длились два месяца.
"На этом участке дорога была слишком узкая и другого варианта, кроме как долбить скалу, не было, ведь с другой стороны дороги проходит железная дорога. К тому же скала довольно опасно нависала над дорогой", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечают в "Укравтодоре", в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируют завершить восстановление самого длинного маршрута Закарпатья Н-09 от города Мукачево до границы с Ивано-Франковской областью. Всего осталось отремонтировать 40 км маршрута.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
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Раптом селі почнуть сходити ?
https://suspilne.media/131237-na-zakarpatti-rozbivaut-skelu-sob-rozsiriti-dorogu/
От, мля, чудеса. А остальное когда начали ремонтироровать, что на полгода 40 км осталось?От Мукачево до границы И-Франковской области 150 км, т.е минимум 2 года назад надо было начать работы. А планы, проекты когда делались? Тогда еще "Великого крадивныцтва" не было. Песдуны зеленые
К концу 2018 дорожники должны полностью поменять дорожное полотно. На это им выделили 1,6 миллиарда гривен.
Служба автомобильных дорог в Закарпатской области неделю назад провела тендер и заказала ООО «ПБС» ремонт автодороги Н09 Мукачево-Львов на сумму 1600000000 грн. Именно эта фирма, получившая заказ и на ремонт Ивано-Франковского отрезка, отремонтирует закарпатской часть дороги длиной 207 км.
В среднем один километр новой автодороги обойдется в 7-8 млн грн. Дорожники полностью переведут дорожное полотно, отремонтируют мосты, автобусные остановки, обустроят подпорные стенки в горах, освещение, сети связи, тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
http://www.mukachevo.net/ru/news/view/153366
(І.Я. Франко)