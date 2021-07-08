На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю. ФОТОрепортаж
На Закарпатті в Костилівці на трасі Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів закінчили розбирати небезпечну скелю, завдяки чому ширина дороги на ділянці становитиме 8 м.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Зараз компанія-підрядник ПБС починає влаштування ровиків поширення, а після перейдуть до відновлення дорожнього одягу.
Висота скелі становила 30 м, а довжина - 130 м. Складні інженерні роботи тривали два місяці.
"На цій ділянці дорога була завузька й іншого варіанта, окрім як лупати скалу, – не було, адже з іншого боку дороги проходить залізнична колія. До того ж скеля доволі небезпечно нависала над дорогою", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначають в "Укравтодорі", в межах президентської програми "Велике будівництво" цього року планують завершити відновлення найдовшого маршруту Закарпаття Н-09 від міста Мукачево до межі з Івано-Франківською областю. Загалом залишилося відремонтувати 40 км маршруту.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
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Раптом селі почнуть сходити ?
https://suspilne.media/131237-na-zakarpatti-rozbivaut-skelu-sob-rozsiriti-dorogu/
От, мля, чудеса. А остальное когда начали ремонтироровать, что на полгода 40 км осталось?От Мукачево до границы И-Франковской области 150 км, т.е минимум 2 года назад надо было начать работы. А планы, проекты когда делались? Тогда еще "Великого крадивныцтва" не было. Песдуны зеленые
К концу 2018 дорожники должны полностью поменять дорожное полотно. На это им выделили 1,6 миллиарда гривен.
Служба автомобильных дорог в Закарпатской области неделю назад провела тендер и заказала ООО «ПБС» ремонт автодороги Н09 Мукачево-Львов на сумму 1600000000 грн. Именно эта фирма, получившая заказ и на ремонт Ивано-Франковского отрезка, отремонтирует закарпатской часть дороги длиной 207 км.
В среднем один километр новой автодороги обойдется в 7-8 млн грн. Дорожники полностью переведут дорожное полотно, отремонтируют мосты, автобусные остановки, обустроят подпорные стенки в горах, освещение, сети связи, тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку.
http://www.mukachevo.net/ru/news/view/153366
(І.Я. Франко)