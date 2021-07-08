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На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в Костилівці на трасі Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів закінчили розбирати небезпечну скелю, завдяки чому ширина дороги на ділянці становитиме 8 м.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Зараз компанія-підрядник ПБС починає влаштування ровиків поширення, а після перейдуть до відновлення дорожнього одягу.

Висота скелі становила 30 м, а довжина - 130 м. Складні інженерні роботи тривали два місяці.

"На цій ділянці дорога була завузька й іншого варіанта, окрім як лупати скалу, – не було, адже з іншого боку дороги проходить залізнична колія. До того ж скеля доволі небезпечно нависала над дорогою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають в "Укравтодорі", в межах президентської програми "Велике будівництво" цього року планують завершити відновлення найдовшого маршруту Закарпаття Н-09 від міста Мукачево до межі з Івано-Франківською областю. Загалом залишилося відремонтувати 40 км маршруту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогу в курортну Кирилівку ремонтують у дві зміни без вихідних, - "Укравтодор"

На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю 01
На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю 02
На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю 03

Автор: 

Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+8
Это что нам про каждый камень Цензор будет рассказывать! Они что бесплатно там работают! Вот и пишите что Автомагистраль Юг за бабки сделало работу!!!
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08.07.2021 09:23
+6
Вы достройте и покажите, а не работу выполненную на 20%
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08.07.2021 09:25
+5
А ще краще - дві фотки, як було и як стало.
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08.07.2021 09:31
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А те, що за скалою - безпечне ?
Раптом селі почнуть сходити ?
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08.07.2021 09:23 Відповісти
Это что нам про каждый камень Цензор будет рассказывать! Они что бесплатно там работают! Вот и пишите что Автомагистраль Юг за бабки сделало работу!!!
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08.07.2021 09:23 Відповісти
Та да! Це - позитивніблогери! Про "бпльшую стройку". Бо коли про це не писати,, к робили до зелених, то тої "стрицкв" ніхто і не помітить. Цікаво, чи в розвинених країнах центральна преса так висвітлює повсякденну роботу автодору і комунальних служб кожного села при трасі?
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08.07.2021 09:33 Відповісти
Вы достройте и покажите, а не работу выполненную на 20%
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08.07.2021 09:25 Відповісти
А ще краще - дві фотки, як було и як стало.
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08.07.2021 09:31 Відповісти
Як Було, коли починали:

https://suspilne.media/131237-na-zakarpatti-rozbivaut-skelu-sob-rozsiriti-dorogu/
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08.07.2021 10:16 Відповісти
На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу - Цензор.НЕТ 286
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08.07.2021 09:26 Відповісти
Южно-африканские тоже.
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08.07.2021 09:32 Відповісти
"Кроме того, отмечают в "Укравтодоре", в рамках президентской программы "Большая стройка" в этом году планируют завершить восстановление самого длинного маршрута Закарпатья Н-09 от города Мукачево до границы с Ивано-Франковской областью. Всего осталось отремонтировать 40 км маршрута." Источник: https://censor.net/ru/p3275812.

От, мля, чудеса. А остальное когда начали ремонтироровать, что на полгода 40 км осталось?От Мукачево до границы И-Франковской области 150 км, т.е минимум 2 года назад надо было начать работы. А планы, проекты когда делались? Тогда еще "Великого крадивныцтва" не было. Песдуны зеленые
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08.07.2021 09:32 Відповісти
На моей памяти там работы с 2004 (раньше просто там не ездил) каждый год ведуться и каждый год весной начинают почти по новой переделывать.
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08.07.2021 09:35 Відповісти
Ой, ошибся. Н-09 это не через Межигорье, а через Яблуницу. Тогда не 150 км, а 215, т.е строительные работы должны были начаться еще на год раньше, в 2018. Где тогда был величайший писюанист мировой политики?
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08.07.2021 10:07 Відповісти
Новина з циклу "Сходив посрати - відзвітувався". Дорожні роботи повинні завжди вестися, щоб дороги краще ставали. А не зробили щось після декількох років очікування і носяться з цим, як дурень з писаною торбою.
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08.07.2021 09:33 Відповісти
лупайтэ скэлю , вона золота!
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08.07.2021 09:34 Відповісти
Не знаю как скалу...а в офшоры зеленое стадо надолбило уже не мало...
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08.07.2021 09:54 Відповісти
Уважаемый, из каких источников такие сведения? Ссылочку можно? И желательно не на 1 источник типа "все пропало" (т.е. на себя), а на судебные решения. А то с обеих сторон какие-то обвинения метают друг в друга - типа у кого круче гебельс работает! Задолбал простой пздж, без подтверждения фактажем. Украину в какую-то мусорную словесную свалку превратили!
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08.07.2021 12:49 Відповісти
по 10 вёдер в день породы если за 2 месяца
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08.07.2021 10:05 Відповісти
Новина за 2016 рік....:

К концу 2018 дорожники должны полностью поменять дорожное полотно. На это им выделили 1,6 миллиарда гривен.

Служба автомобильных дорог в Закарпатской области неделю назад провела тендер и заказала ООО «ПБС» ремонт автодороги Н09 Мукачево-Львов на сумму 1600000000 грн. Именно эта фирма, получившая заказ и на ремонт Ивано-Франковского отрезка, отремонтирует закарпатской часть дороги длиной 207 км.

В среднем один километр новой автодороги обойдется в 7-8 млн грн. Дорожники полностью переведут дорожное полотно, отремонтируют мосты, автобусные остановки, обустроят подпорные стенки в горах, освещение, сети связи, тротуары, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

http://www.mukachevo.net/ru/news/view/153366
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08.07.2021 10:06 Відповісти
Нічого не було зроблено взагалі. Минулого року почали робити..
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08.07.2021 10:08 Відповісти
ага в Норвегии поучитесь там около 1000 тоннелей общей длинной 750 км за 7 лет построили и забыли а тут 25 кубов новость дня ...бред
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08.07.2021 10:08 Відповісти
Ну так у них яныков не бывает, а так же его попередников и наследиков!
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08.07.2021 12:51 Відповісти
"Лупайте сю скалу, доки не буде автобан!"
(І.Я. Франко)
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08.07.2021 11:07 Відповісти
яке досягнення! в Туреччині, наприклад, це поточна складова прокладання доріг
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08.07.2021 11:32 Відповісти
Н це третя ліга автодоріг України, типу Жмеринка -Крижопіль.
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08.07.2021 11:45 Відповісти
Якісь дивні новини у нас… Кури несуться, люди працюють.
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08.07.2021 11:52 Відповісти
 
 