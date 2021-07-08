На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в Костилівці на трасі Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів закінчили розбирати небезпечну скелю, завдяки чому ширина дороги на ділянці становитиме 8 м.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Зараз компанія-підрядник ПБС починає влаштування ровиків поширення, а після перейдуть до відновлення дорожнього одягу.

Висота скелі становила 30 м, а довжина - 130 м. Складні інженерні роботи тривали два місяці.

"На цій ділянці дорога була завузька й іншого варіанта, окрім як лупати скалу, – не було, адже з іншого боку дороги проходить залізнична колія. До того ж скеля доволі небезпечно нависала над дорогою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають в "Укравтодорі", в межах президентської програми "Велике будівництво" цього року планують завершити відновлення найдовшого маршруту Закарпаття Н-09 від міста Мукачево до межі з Івано-Франківською областю. Загалом залишилося відремонтувати 40 км маршруту.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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