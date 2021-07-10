УКР
Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Рахівському районі на Закарпатті через сильну зливу підтоплено двори і будинки жителів смт Ясіня, села Лазещина, Богдан і Луги, автомобільні дороги місцевого та державного значення, зокрема автошлях "Мукачево-Рогатин-Львів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Закарпатської області.

Станом на 21:00 підтоплено 47 дворогосподарств, 7 житлових будинків і 16 підвальних приміщень житлових будинків.

Крім цього, пошкоджено і підтоплено ґрунтову дорогу на вул. Стебний у Ясіні, обмежено сполучення із близько 400 домогосподарствами (проїзд можливий тільки автомобілями високої прохідності). Пошкоджено 300 м асфальтованої дороги на вул. Стебний.

Читайте також: У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду

Сформувався селевий потік на тій же вулиці, є загроза одному житловому будинку.

Підтоплено автодорогу Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" протяжністю 30 м поблизу смт Ясіня. Проїзд відновлено.

У селі Богдан пошкоджено дорогу місцевого значення (35 м). Проїзд забезпечено (одна смуга руху).

На місцях працюють підрозділи ГУ ДСНС України в Закарпатській області. Залучено 4 одиниці техніки, 14 рятувальників, які здійснюють відкачку води з підтоплених приміщень.

Дивіться також: Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС 01

Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС 02
Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС 03
Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС 04
Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС 05

Дивіться також: На трасі національного значення Н-09 прибрали небезпечну скелю. ФОТОрепортаж

+3
Я за час езды там насчитал 6 лесовозов забитых. И так каждый день, там беспредел. Самим местным наплевать на свою же природу.
показати весь коментар
10.07.2021 22:53 Відповісти
+2
село Лазещина, раньше тетка у меня там жила. Глухое место. Но места отпад. Очень красивые.
показати весь коментар
10.07.2021 22:59 Відповісти
+1
Точнее подтопило дома лесорубов.
показати весь коментар
11.07.2021 00:21 Відповісти
в 47 подтопленных домохозяйств будка медведчукчи входит?
показати весь коментар
10.07.2021 22:46 Відповісти
новына про збыткы сдпуо...
показати весь коментар
10.07.2021 22:48 Відповісти
Я за час езды там насчитал 6 лесовозов забитых. И так каждый день, там беспредел. Самим местным наплевать на свою же природу.
показати весь коментар
10.07.2021 22:53 Відповісти
а у меня град побил сетку антимоскитную...и шо теперь с дзюрамы робыты?прыйшов час в слуги податься?
показати весь коментар
10.07.2021 22:58 Відповісти
В слуги не получится пойти. Туда берут только насильников, наркоманов, и других выродков.
показати весь коментар
10.07.2021 23:03 Відповісти
маладых...та да,не получиццо
показати весь коментар
10.07.2021 23:07 Відповісти
село Лазещина, раньше тетка у меня там жила. Глухое место. Но места отпад. Очень красивые.
показати весь коментар
10.07.2021 22:59 Відповісти
Только гадюками кишит
показати весь коментар
10.07.2021 23:03 Відповісти
Точнее подтопило дома лесорубов.
показати весь коментар
11.07.2021 00:21 Відповісти
знаєм-знаєм. там живуть цигани, котрі не тонуть.
показати весь коментар
11.07.2021 08:48 Відповісти
 
 