Зливи підтопили чотири населені пункти Закарпаття, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Рахівському районі на Закарпатті через сильну зливу підтоплено двори і будинки жителів смт Ясіня, села Лазещина, Богдан і Луги, автомобільні дороги місцевого та державного значення, зокрема автошлях "Мукачево-Рогатин-Львів".

Станом на 21:00 підтоплено 47 дворогосподарств, 7 житлових будинків і 16 підвальних приміщень житлових будинків.

Крім цього, пошкоджено і підтоплено ґрунтову дорогу на вул. Стебний у Ясіні, обмежено сполучення із близько 400 домогосподарствами (проїзд можливий тільки автомобілями високої прохідності). Пошкоджено 300 м асфальтованої дороги на вул. Стебний.

Сформувався селевий потік на тій же вулиці, є загроза одному житловому будинку.

Підтоплено автодорогу Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" протяжністю 30 м поблизу смт Ясіня. Проїзд відновлено.

У селі Богдан пошкоджено дорогу місцевого значення (35 м). Проїзд забезпечено (одна смуга руху).

На місцях працюють підрозділи ГУ ДСНС України в Закарпатській області. Залучено 4 одиниці техніки, 14 рятувальників, які здійснюють відкачку води з підтоплених приміщень.

