У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду
Окупаційна влада заявляє, що питна вода в підтоплених селах Бахчисарайського району Криму непридатна для використання.
Про це заявила керівниця управління окупаційного Росспоживнагляду в Криму і Севастополі Наталія Пеньковська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У Бахчисараї ми почали посилений моніторинг, як ми це робили в Ялті. На сьогодні за результатами якості питної води можна сказати, що її не можна використовувати, як і в Ялті, тим населеним пунктам, які потрапили в зону підтоплення", - сказала вона.
Усі соціальні об'єкти поки мають працювати на привізній питній воді, додала представниця окупаційної адміністрації.
Нагадаємо, минулої неділі з берегів у Криму вийшли три річки. Лише в Бахчисарайському районі, де випали дві місячні норми опадів, підтоплено понад 100 будинків і присадибних ділянок у десятці населених пунктів. В одному із селищ евакуювали приблизно 50 осіб. Загинула одна жінка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды".
(Максимилиан Волошин "Дом поета")
До приходу кацапів у Криму існувала система водозбору з підземними водосховищами яку створювали кілька століть предки кримських татар Туди стікали талі й дощові води що потім використовувалися для поливу Однак з приходом російських "чудо-богатирів" більша половина жителів емігрувала і не стало майстрів що підтримували життєдіяльність цієї системи А потім "рукожопі" стали ламать крушить перебудовувать і угробили чаїрну систему остаточно!
Алі Сібхан-оглу Керемлі - зодчий, що побудував "Москву білокам"яну", був підданим правителя Шемахи (Північний Азербайджан), але його прізвище говорить що він - потомок вихідців з Криму ("Керемлі" - "Кримський", "Кримчанин")
Ти б погуглив щось про Чаїр, перед тим як щось стверджувати.
І - от проблема: Одеса не знає слова "чаїр" з тої причини що "чаїрні" споруди існували лише в Криму та Азербайджані (аналог - "кяризи" в Середній Азії)
Так що "ореста" - перед тим як з себе "вумну строїть" - добре вчитуйся в те що люди пишуть! Я "слизький" - мене важко голими руками взять!
Миллионы вложили (в карман) на ливневку.