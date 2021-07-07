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Новини Окуповані території
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У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду

У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду

Окупаційна влада заявляє, що питна вода в підтоплених селах Бахчисарайського району Криму непридатна для використання.

Про це заявила керівниця управління окупаційного Росспоживнагляду в Криму і Севастополі Наталія Пеньковська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Бахчисараї ми почали посилений моніторинг, як ми це робили в Ялті. На сьогодні за результатами якості питної води можна сказати, що її не можна використовувати, як і в Ялті, тим населеним пунктам, які потрапили в зону підтоплення", - сказала вона.

Усі соціальні об'єкти поки мають працювати на привізній питній воді, додала представниця окупаційної адміністрації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, минулої неділі з берегів у Криму вийшли три річки. Лише в Бахчисарайському районі, де випали дві місячні норми опадів, підтоплено понад 100 будинків і присадибних ділянок у десятці населених пунктів. В одному із селищ евакуювали приблизно 50 осіб. Загинула одна жінка.

Автор: 

Крим (14174) повінь (172) вода (1178)


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Топ коментарі
+9
Ну ви поняли...
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 103
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07.07.2021 00:45
+4
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 238
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07.07.2021 07:34
+4
«Небольшое подтопление» в Сочи.
Миллионы вложили (в карман) на ливневку.
У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду - Цензор.НЕТ 1817
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07.07.2021 08:50
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Ну ви поняли...
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 103
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07.07.2021 00:45 Відповісти
"Не понос -так золотуха!" Не було води - стогнали - з"явилася - знов не так!
"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды".
(Максимилиан Волошин "Дом поета")
До приходу кацапів у Криму існувала система водозбору з підземними водосховищами яку створювали кілька століть предки кримських татар Туди стікали талі й дощові води що потім використовувалися для поливу Однак з приходом російських "чудо-богатирів" більша половина жителів емігрувала і не стало майстрів що підтримували життєдіяльність цієї системи А потім "рукожопі" стали ламать крушить перебудовувать і угробили чаїрну систему остаточно!
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07.07.2021 00:46 Відповісти
В парке Чаир распускаются рожи.
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07.07.2021 01:43 Відповісти
Тільки не "рожи", а "рози", Доволі непоганий парк в Баку, я тобі скажу! А ти думав - "просто так" він цим словом названий? Він висаджений над підземними сховищами води Азербайджанці і кримські татари - нащадки могутнього племені , що мали державу від Каспію до Криму, і від кордонів з Іраном до лісів майбутньої Кацапії - Хазарського каганату Тому і культури у них схожі! Поки не вперлись кацапи з своїми лаптями, вони підтримували тісні зв"язки
Алі Сібхан-оглу Керемлі - зодчий, що побудував "Москву білокам"яну", був підданим правителя Шемахи (Північний Азербайджан), але його прізвище говорить що він - потомок вихідців з Криму ("Керемлі" - "Кримський", "Кримчанин")
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07.07.2021 05:06 Відповісти
Рози там вже не цвітуть. Залишилися тільки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%97%D1%80_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA) "рожи" .
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07.07.2021 09:09 Відповісти
Де? У Баку? Бо парк під назвою "Чаїр" розташований у столиці Азербайджану , а не в Криму! І пісню цю співав азербайджанець - Муслім Магомаєв!
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07.07.2021 10:56 Відповісти
Це романс 30-х років і її перший виконавець одесит Аркадій Погодін.
Ти б погуглив щось про Чаїр, перед тим як щось стверджувати.
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07.07.2021 14:10 Відповісти
Ну і що? Я написав про парк в Баку І написав про виконавця пісні - Магомаєва Але не писав що він був ПЕРШИМ виконавцем цієї пісні!
І - от проблема: Одеса не знає слова "чаїр" з тої причини що "чаїрні" споруди існували лише в Криму та Азербайджані (аналог - "кяризи" в Середній Азії)
Так що "ореста" - перед тим як з себе "вумну строїть" - добре вчитуйся в те що люди пишуть! Я "слизький" - мене важко голими руками взять!
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07.07.2021 14:34 Відповісти
Если воду пить нельзя то пусть пьют мочу. Она стерильна.
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07.07.2021 02:41 Відповісти
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 238
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07.07.2021 07:34 Відповісти
«Небольшое подтопление» в Сочи.
Миллионы вложили (в карман) на ливневку.
У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду - Цензор.НЕТ 1817
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07.07.2021 08:50 Відповісти
В Ялте дождались камней с неба
У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду - Цензор.НЕТ 3686
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07.07.2021 08:53 Відповісти
Головне, що ви на "родінє".
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07.07.2021 09:01 Відповісти
 
 