У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду

Окупаційна влада заявляє, що питна вода в підтоплених селах Бахчисарайського району Криму непридатна для використання.

Про це заявила керівниця управління окупаційного Росспоживнагляду в Криму і Севастополі Наталія Пеньковська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Бахчисараї ми почали посилений моніторинг, як ми це робили в Ялті. На сьогодні за результатами якості питної води можна сказати, що її не можна використовувати, як і в Ялті, тим населеним пунктам, які потрапили в зону підтоплення", - сказала вона.

Усі соціальні об'єкти поки мають працювати на привізній питній воді, додала представниця окупаційної адміністрації.

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Нагадаємо, минулої неділі з берегів у Криму вийшли три річки. Лише в Бахчисарайському районі, де випали дві місячні норми опадів, підтоплено понад 100 будинків і присадибних ділянок у десятці населених пунктів. В одному із селищ евакуювали приблизно 50 осіб. Загинула одна жінка.