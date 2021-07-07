В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду

Оккупационные власти заявляют, что питьевая вода в подтопленных селах Бахчисарайского района Крыма непригодна для использования.

Об этом заявила руководитель управления оккупационного Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В Бахчисарае мы начали усиленный мониторинг, как мы это делали в Ялте. На сегодняшний день по результатам качества питьевой воды можно сказать, что ее нельзя использовать, как и в Ялте, тем населенным пунктам, которые попали в зону подтопления", - сказал она.

Все социальные объекты пока должны работать на привозной питьевой воде, добавила представительница оккупационной администрации.

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Напомним, в прошлое воскресенье из берегов в Крыму вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Погибла одна женщина.