В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду
Оккупационные власти заявляют, что питьевая вода в подтопленных селах Бахчисарайского района Крыма непригодна для использования.
Об этом заявила руководитель управления оккупационного Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"В Бахчисарае мы начали усиленный мониторинг, как мы это делали в Ялте. На сегодняшний день по результатам качества питьевой воды можно сказать, что ее нельзя использовать, как и в Ялте, тем населенным пунктам, которые попали в зону подтопления", - сказал она.
Все социальные объекты пока должны работать на привозной питьевой воде, добавила представительница оккупационной администрации.
Напомним, в прошлое воскресенье из берегов в Крыму вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Погибла одна женщина.
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"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды".
(Максимилиан Волошин "Дом поета")
До приходу кацапів у Криму існувала система водозбору з підземними водосховищами яку створювали кілька століть предки кримських татар Туди стікали талі й дощові води що потім використовувалися для поливу Однак з приходом російських "чудо-богатирів" більша половина жителів емігрувала і не стало майстрів що підтримували життєдіяльність цієї системи А потім "рукожопі" стали ламать крушить перебудовувать і угробили чаїрну систему остаточно!
Алі Сібхан-оглу Керемлі - зодчий, що побудував "Москву білокам"яну", був підданим правителя Шемахи (Північний Азербайджан), але його прізвище говорить що він - потомок вихідців з Криму ("Керемлі" - "Кримський", "Кримчанин")
Ти б погуглив щось про Чаїр, перед тим як щось стверджувати.
І - от проблема: Одеса не знає слова "чаїр" з тої причини що "чаїрні" споруди існували лише в Криму та Азербайджані (аналог - "кяризи" в Середній Азії)
Так що "ореста" - перед тим як з себе "вумну строїть" - добре вчитуйся в те що люди пишуть! Я "слизький" - мене важко голими руками взять!
Миллионы вложили (в карман) на ливневку.