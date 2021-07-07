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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду

В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду

Оккупационные власти заявляют, что питьевая вода в подтопленных селах Бахчисарайского района Крыма непригодна для использования.

Об этом заявила руководитель управления оккупационного Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В Бахчисарае мы начали усиленный мониторинг, как мы это делали в Ялте. На сегодняшний день по результатам качества питьевой воды можно сказать, что ее нельзя использовать, как и в Ялте, тем населенным пунктам, которые попали в зону подтопления", - сказал она.

Все социальные объекты пока должны работать на привозной питьевой воде, добавила представительница оккупационной администрации.

Читайте: Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в прошлое воскресенье из берегов в Крыму вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Погибла одна женщина.

Автор: 

Крым (26410) наводнение (461) вода (918)


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Топ комментарии
+9
Ну ви поняли...
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 103
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07.07.2021 00:45
+4
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 238
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07.07.2021 07:34
+4
«Небольшое подтопление» в Сочи.
Миллионы вложили (в карман) на ливневку.
У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду - Цензор.НЕТ 1817
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07.07.2021 08:50
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Ну ви поняли...
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 103
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07.07.2021 00:45 Ответить
"Не понос -так золотуха!" Не було води - стогнали - з"явилася - знов не так!
"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды".
(Максимилиан Волошин "Дом поета")
До приходу кацапів у Криму існувала система водозбору з підземними водосховищами яку створювали кілька століть предки кримських татар Туди стікали талі й дощові води що потім використовувалися для поливу Однак з приходом російських "чудо-богатирів" більша половина жителів емігрувала і не стало майстрів що підтримували життєдіяльність цієї системи А потім "рукожопі" стали ламать крушить перебудовувать і угробили чаїрну систему остаточно!
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07.07.2021 00:46 Ответить
В парке Чаир распускаются рожи.
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07.07.2021 01:43 Ответить
Тільки не "рожи", а "рози", Доволі непоганий парк в Баку, я тобі скажу! А ти думав - "просто так" він цим словом названий? Він висаджений над підземними сховищами води Азербайджанці і кримські татари - нащадки могутнього племені , що мали державу від Каспію до Криму, і від кордонів з Іраном до лісів майбутньої Кацапії - Хазарського каганату Тому і культури у них схожі! Поки не вперлись кацапи з своїми лаптями, вони підтримували тісні зв"язки
Алі Сібхан-оглу Керемлі - зодчий, що побудував "Москву білокам"яну", був підданим правителя Шемахи (Північний Азербайджан), але його прізвище говорить що він - потомок вихідців з Криму ("Керемлі" - "Кримський", "Кримчанин")
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07.07.2021 05:06 Ответить
Рози там вже не цвітуть. Залишилися тільки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%97%D1%80_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA) "рожи" .
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07.07.2021 09:09 Ответить
Де? У Баку? Бо парк під назвою "Чаїр" розташований у столиці Азербайджану , а не в Криму! І пісню цю співав азербайджанець - Муслім Магомаєв!
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07.07.2021 10:56 Ответить
Це романс 30-х років і її перший виконавець одесит Аркадій Погодін.
Ти б погуглив щось про Чаїр, перед тим як щось стверджувати.
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07.07.2021 14:10 Ответить
Ну і що? Я написав про парк в Баку І написав про виконавця пісні - Магомаєва Але не писав що він був ПЕРШИМ виконавцем цієї пісні!
І - от проблема: Одеса не знає слова "чаїр" з тої причини що "чаїрні" споруди існували лише в Криму та Азербайджані (аналог - "кяризи" в Середній Азії)
Так що "ореста" - перед тим як з себе "вумну строїть" - добре вчитуйся в те що люди пишуть! Я "слизький" - мене важко голими руками взять!
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07.07.2021 14:34 Ответить
Если воду пить нельзя то пусть пьют мочу. Она стерильна.
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07.07.2021 02:41 Ответить
В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду - Цензор.НЕТ 238
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07.07.2021 07:34 Ответить
«Небольшое подтопление» в Сочи.
Миллионы вложили (в карман) на ливневку.
У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду - Цензор.НЕТ 1817
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07.07.2021 08:50 Ответить
В Ялте дождались камней с неба
У підтоплених селах окупованого Криму не можна використовувати питну воду - Цензор.НЕТ 3686
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07.07.2021 08:53 Ответить
Головне, що ви на "родінє".
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07.07.2021 09:01 Ответить
 
 